Retrogradni Merkur daje priliku za rješavanje stvari iz prošlosti

Vraćanje unatrag može nam pomoći da stvari iz prošlosti sagledamo iz nekog drugog kuta, a to bi sve moglo pozitivno utjecati na lakše okretanje budućnosti

<p>Od 14. listopada do 3. studenog Merkur se kreće unatrag i pridružuje se Marsu koji je u retrogradnom stanju od 9. rujna. Moćan Merkur razvijat će se u znaku intenzivnog i turbulentnog Škorpiona, a završava u znaku Vage. U tom periodu vraćat ćemo se u prošlost.</p><p>Merkur će nas potaknuti na razmišljanje i donijeti nove poglede na naš život. Dolazit će do kaosa u komunikaciji pa pripazite da vam ne promaknu bitne informacije. Na površinu će isplivati uspomene iz prošlosti. Trebalo bi voditi više računa o poslovima koji su vezani uz banke, zajmove, neplaćene račune, financije te o onom posuđenom što još nije vraćeno.</p><p>Moguće je da se pojavi nezadovoljstvo na poslu. Moglo bi doći i do osjećaja krivnje, zasićenosti, ali i do osjećaja da nam ništa ne polazi za rukom. Mnogi će biti preopterećeni obavezama. Pazite na prepreke i na emocionalnom polju. Moglo bi se dogoditi da dođe do poteškoća uspostavljanja bliskosti, intimnosti i uzajamnog povjerenja s partnerom.</p><p>Vraćanje unatrag može nam pomoći da stvari iz prošlosti sagledamo iz nekog drugog kuta, a to bi sve moglo pozitivno utjecati na lakše okretanje budućnosti. Nekadašnje okolnosti koje nisu do kraja razriješene se čiste i izlaze na svjetlo kako biste se lakše nosili s prekretnicom koja dolazi krajem godine. </p><p>Retrogradni Merkur plovit će Škorpionovim mutnim i emocionalno nabijenim vodama, što će ovo vraćanje učiniti još intenzivnijim i moćnijim nego inače. Budite oprezni što govorite drugima iza leđa jer bi to mogli saznati. Emocionalni repovi, pa čak i ljudi iz prošlosti mogli bi se vratiti u prvi plan. Kad se Merkur 27. listopada smjesti u partnerski orijentiranu Vagu, to bi moglo biti idealno vrijeme da zauvijek prekinete vezu iz prošlosti, ali i da je obnovite, piše <a href="https://mysticalraven.com/spirituality/18701/mercury-retrograde-is-almost-here-and-its-one-of-four-planets-in-retrograde?fbclid=IwAR3TD4ik8D--TSpm9Xupjecf3K3L4XllIcH84vUIZPaDFG0wGKkE5BWaRa4" target="_blank">Mystical raven. </a></p>