Stalno 'vise' na mobitelu: Lav, Blizanci i Vaga su često ovisni

Ovan će tražiti idealnog partnera na društvenim mrežama, a Bik će na internetu prodavati. Lav će rado objaviti fotografije s plaže ili provoda. Suprotni njima su Škorpioni koji čuvaju svoju privatnost

<p>Određeni zodijački znakovi imaju veliku potrebu za komunikacijom i razmjenom ideja, te ih velika znatiželja da saznaju što ima novo i podijele svoje statuse i razmišljanja, uporno nagoni da svakodnevno provode puno vremena na društvenim mrežama. Neki tamo traže ljubav, a neki samo potrebu da budu viđeni, dok drugi društvene mreže koriste i u poslovne svrhe i potrebu da javno podijele svoje mišljenje. Ima i onih koji su malo ili nimalo zainteresirani za sve to. </p><h2>Ovisni o mrežama</h2><h2>Blizanci</h2><p>Pripadnici ovog znaka čim progledaju uzimaju mobitel u ruke kako bi vidjeli je li ih ujutro dočekala kakva poruka i što ima novo na društvenim mrežama. Spremno komentiraju tuđe postove i počinju dan s nekom svojom objavom. Upuštaju se u polemike, rasprave i podijelit će najnovija događa i u svom životu. Društvene mreže im služe i za upoznavanje novih ljudi, ali i za osvajanje te flert.</p><h2>Lav</h2><p>Objavljuje svoje slike s prijateljima, iz noćnih provoda, s plaže. Sve važno i bitno što doživi, podijelit će u formi statusa i pustiti u virtualni svijet. Pomno prati koliko su njegove slike 'pobrale' lajkova i odgovara na sve komentare. Kada je netko neugodan ili provokativan, blokira ga bez razmišljanja. Društvene mreže su za Lava lijek protiv dosade i usamljenosti, ali i mjesto potrage za srodnom dušom.</p><h2>Vaga</h2><p>Kako žudi za prihvaćanjem i odobravanjem, pomno će birati što i kako objavljuje. Ima i onih Vaga koje to baš i ne zanima, no puno je više onih koji društvene mreže koriste za prezentaciju svog posla ili za poboljšanje javnog imidža. Vaga voli ljude i voli povezanost s drugima, stoga su joj društvene mreže bitne jer putem njih proširuje krug ljudi, odnosno pratitelja. </p><h2>Ribe</h2><p>Kako spadaju u red samozatajnih i povučenih znakova, njihova aktivnost nije upitna, ali više u ulozi promatrača, nego aktivnog sudionika. Ne komentiraju toliko tuđe statuse, ali će rado zaviriti u profil osoba koje ih zanimaju. Nisu pretjerano skloni pisati statuse u kojima iznose svoje mišljenje, no rado će pročitati tuđe. Ovisni su o društvenim mrežama uglavnom iz znatiželje, manje da bi sebe pokazali svijetu. </p><h2>Tu su iz koristi</h2><h2>Ovan</h2><p>Ovan nema puno znatiželje za virtualni svijet, pa će uglavnom iskoristiti društvene mreže u poslovne ili privatne svrhe. Kroz njih će prezentirati posao ili tražiti osobu za vezu, provod. Brzo se ubacuje u mreže, ali još brže iz njih izlazi. Statusi su mu kratki i informativni. Nema strpljenja za čitanje dugih postova. Twiter je idealno mjesto za ovaj energični znak. </p><h2>Bik</h2><p>Mreže mu dobro dođu da bi nešto kupio ili prodao, no to je uglavnom sve. Nije od onih koji će otkrivati svoju intimu osobama koje ne poznaje. Nije mu stalo do odobravanja ljudi koje ne poznaje, pa se njegova prisutnost na društvenim mrežama svodi na odabrani krug ljudi i u danima kada ima viška slobodnog vremena.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Iako ovi znakovi vole interakciju s ljudima i ne bježe od društvenih mreža, ne može ih se svrstati u krug onih koji bez toga ne mogu. Oni uglavnom koriste te medije kako bi nešto prezentirali ili značajno objavili. Zadovoljni su jer na jednom mjestu mogu 'pokupiti' sve važnije informacije i slijediti neke nove trendove.</p><h2>Škorpion</h2><p>Nepovjerljivi Škorpioni imaju strogu selekciju koga puštaju u svoj krug virtualnih prijatelja. Ponekad su dojma da ih neke osobe kroz to uhode i da će neke njihove tajne izaći na vidjelo. Stoga su strogo selektivni oko toga s kim se povezuju, a slobodno vrijeme će radije provesti uz neku aktivnost koja nije površna.</p><h2>Posjetitelji iz znatiželje</h2><h2>Rak</h2><p>Njegova intima je njemu najvažnija i rijetko će se ohrabriti iznijeti neko svoje mišljenje ili objaviti neku svoju priču iz privatnog života. Uglavnom prati što drugi objavljuju, a njegovi postovi često sadržavaju neku pozitivnu priču ili lijepu sliku. Kad je zaljubljen, društvena mreža je dobro mjesto za otkrivanje partnerovih interesa.</p><h2>Djevica</h2><p>Djevica koristi društvene mreže u poslovne svrhe ili za neke svoje osobne interese, pa su mreže uglavnom mjesto gdje pohranjuje neke informacije koje su njoj potrebne i koje želi sačuvati na jednom mjestu. Znatiželja će ju nekad odvesti na profil zgodnog muškarca ili žene, no rijetko će prva poslati zahtjev za prijateljstvo.</p><h2>Strijelac</h2><p>Uvijek aktivni Strijelac, nema puno vremena u danu, pa društvene mreže posjećuje u kratkim trenucima odmora. Pogleda što ima novo, a svoje prijatelje željet će upoznati uglavnom s važnim informacijama oko toga što se trenutno događa u gradu, u politici ili o velikoj promjeni u svom osobnom životu.</p><h2>Jarac</h2><p>Ovaj znak nije osobiti ljubitelj društvenih mreža i općenito virtualnog svijeta. Nema previše povjerenja u ljude, pa nerado objavljuje 'sebe' u svijetu koji mu nije dovoljno poznat. 'Visiti' na Instragramu ili Facebook-u smatra čistim gubitkom vremena, čak ne može biti u društvu osoba ili u vezi s osobom koja je ovisna o tome. </p>