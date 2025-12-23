Revolucija stanovanja stiže u Zagreb: Najveći skup u regiji o montažnoj i modularnoj gradnji

Gradnja kuće zahtjevan je i dugotrajan proces, a pronaći pouzdanog izvođača često je najizazovnije i oduzima ono što nam najviše treba, vrijeme. Upravo su zbog toga montažne i modularne kuće posljednjih godina postale pravi hit.

S obzirom na to da je riječ o visokosofisticiranoj tehnologiji koja teži tome da se najveći stupanj pripreme gotovog objekta odvija u kontroliranim uvjetima i automatiziranoj proizvodnji, objekt se može proizvesti u roku od jednog do dva dana, a jednako toliko traje i njegova montaža na gradilištu.

Energetska efikasnost kao prednosni čimbenik je neizostavan element ovih sustava gradnje, grade se sve više pametne kuće, tj. kuće koje proizvode više energije nego je troše. Drvo je ključni konstrukcijski element većine proizvođača, a s obzirom na trendove koji se danas događaju, naročito težnja k smanjenju ugljičnog otiska, drvo je idealan način za gradnju koji je isto tako i obnovljiv izvor za gradnju.

Dobro poznati sajam Modular Homes Expo, nastao je iz jednostavne ideje da montažna i modularna gradnja zaslužuju vlastitu platformu koja okuplja sve relevantnih proizvođača industrije koji imaju interes za rad na tržištu RH, na jednom mjestu. Do sada je okupio više od 70 tisuća zainteresiranih posjetitelja, a svaki sajam pokazao je rast interesa, dinamiku tržišta i snagu modularne gradnje u regiji.

Foto: PROMO

Sada Modular Homes Expo najavljuje Zagreb Meet 2026, najveći sastanak najrelevantnijih proizvođača montažnih i modularnih sustava gradnje u regiji. Događaj koji se održava 20. i 21. siječnja 2026., u hotelu The Westin Zagreb osmišljen je kako bi budućim vlasnicima kuća na jednostavan i razumljiv način približio svijet montažne gradnje te povezao profesionalce u industriji.

Foto: PROMO

Svi posjetitelji koji će imati Info ulaznice moći će osobno razgovarati s tvrtkama, postavljati pitanja, usporediti ponude i informirati se o cijenama, rokovima i mogućnostima gradnje, direktno sa najboljim certificiranim proizvođačima, koji nude pouzdanost i kvalitetu.

Za one posjetitelje koji traže potpuno iskustvo, pa uz pristup prezentacijskom dijelu žele i privatne sastanke, stručne panele na kojima govori industrija ili se jednostavno žele doći umrežiti sa profesionalcima iz industrije, uz cjelodnevnu konzumaciju unutar Business lounge zone osigurana je Golden ulaznica. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio, a biti će ih moguće kupiti i na samom ulazu u Meet.