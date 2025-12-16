U Hrvatskoj izdano puno više građevinskih dozvola nego lani

Prema vrstama građevina, 86,4 posto ili 1.057 dozvola izdano je za zgrade, a 13,6 posto ili 166 dozvola za ostale građevine, kao što su ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, sportski tereni itd. Na godišnjoj razini broj građevinskih dozvola za zgrade veći je za 11,9 posto, a za ostale građevine za 13,7 posto. Dozvolama izdanima u listopadu predviđena je vrijednost radova od 848 milijuna eura, što je 42,6 posto više u odnosu na lanjski listopad.

Od toga se na zgrade odnosi 484,8 milijuna eura, a na ostale građevine 363,2 milijuna eura.

Prema vrstama radova, u listopadu je 79,4 posto ili 971 dozvola izdana za novogradnju, a 20,6 posto ili 252 dozvola za rekonstrukcije.

Izdanim građevinskim dozvolama u listopadu predviđena je gradnja 2.069 stanova, što je 11,4 posto više nego u listopadu 2024. godine.

Prema podacima DZS-a, u prvih deset mjeseci 2025. u Hrvatskoj je izdano 10.045 građevinskih dozvola, što je 1,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Predviđena vrijednost radova iznosi 6,48 milijarde eura, što je 11,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga 4,98 milijardi eura otpada na zgrade, a 1,49 milijardi na ostale građevine.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prvih deset mjeseci ove godine predviđena je gradnja 18.944 stanova, što je 11,5 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine, podaci su DZS-a.