PODACI DZS-A:

U Hrvatskoj izdano puno više građevinskih dozvola nego lani

Piše HINA,
Varaždin: Gradonačelnik obišao gradilište POS-ovih stanova | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U listopadu su u Hrvatskoj izdane 1.223 građevinske dozvole što je za 12,1 posto više u odnosu na listopad 2024. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Prema vrstama građevina, 86,4 posto ili 1.057 dozvola izdano je za zgrade, a 13,6 posto ili 166 dozvola za ostale građevine, kao što su ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, sportski tereni itd. Na godišnjoj razini broj građevinskih dozvola za zgrade veći je za 11,9 posto, a za ostale građevine za 13,7 posto. Dozvolama izdanima u listopadu predviđena je vrijednost radova od 848 milijuna eura, što je 42,6 posto više u odnosu na lanjski listopad.

Od toga se na zgrade odnosi 484,8 milijuna eura, a na ostale građevine 363,2 milijuna eura.

Prema vrstama radova, u listopadu je 79,4 posto ili 971 dozvola izdana za novogradnju, a 20,6 posto ili 252 dozvola za rekonstrukcije.

Izdanim građevinskim dozvolama u listopadu predviđena je gradnja 2.069 stanova, što je 11,4 posto više nego u listopadu 2024. godine.

NIČU NOVE ZGRADE Porastao broj izdanih građevinskih dozvola. Najviše je otišlo na novogradnju
Porastao broj izdanih građevinskih dozvola. Najviše je otišlo na novogradnju

Prema podacima DZS-a, u prvih deset mjeseci 2025. u Hrvatskoj je izdano 10.045 građevinskih dozvola, što je 1,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Predviđena vrijednost radova iznosi 6,48 milijarde eura, što je 11,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Od toga 4,98 milijardi eura otpada na zgrade, a 1,49 milijardi na ostale građevine. 

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prvih deset mjeseci ove godine predviđena je gradnja 18.944 stanova, što je 11,5 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine, podaci su DZS-a.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
