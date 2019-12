Rezana drvca: Običnih jela ima već za 50, smreka za 80 kuna

Danijela i Tihomir Oreški iz Petrijanca nedaleko od Varaždina više od 20 godina prodaju božićna drvca, a prije 26 započeli su s uzgojem.

- Posljednjih godina smo smanjili proizvodnju te sad uzgojimo do 1000 božićnih drvaca. Nekad smo ih imali i 15 puta više. Suprug i ja smo inače zaposleni i proizvodimo koliko možemo uz poslove. Sadimo četverogodišnje obične smreke kojima treba još šest godina da narastu do dva metra i prodajne visine. Isto toliko staroj sadnici srebrne smreke treba između osam i 10 godina da naraste do dva ili dva i pol metra. A jeli čak između osam i 12 godina. Prvih godina ih stalno treba štucati, zalijevati ako nema kiše te oblikovati jer inače nisu dobre za prodaju - ispričala nam je Danijela Oreški, koja sa suprugom sadnice uvozi iz Danske ili Nizozemske.

Kad je oštra zima s puno snijega, popriličnu štetu im rade srne i zečevi. Srnjaci bruse rogove o grančice, pa ih slome i takvo drvce moraju maknuti iz rasadnika. Zečevi, pak, pojedu mlade grančice i mekane iglice. Ovisno o godini i dužini zime, na taj im način propadne između pet i 10 posto drvaca. Supružnici Oreški u ponudi imaju običnu i srebrnu smreku, Pančićevu omoriku i nordijsku jelu.

- S prodajom smo počeli u utorak, a najveći broj kupaca očekujemo tijekom ovog vikenda. Drvca svaki dan režemo svježa, ovisno o tome koliko smo ih netom prije prodali. Uglavnom su visoka do dva i pol metra - rekla je Danijela Oreški.

Surađuju i s udrugom Obitelj 3+, u kojoj su obitelji s troje i više djece.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Za njih imamo posebne cijene. Srebrne smreke, koje stoje 150 kuna, njima prodajemo za 100. S udrugom iz Zaprešića dogovorili smo prodaju naših drvaca u okviru crkve i cijene smo spustili za više od 50 posto. Prikupljeni novac ići će za liječenje dva bolesna brata - objasnila je.

Kupci najviše traže drvca visoka oko dva metra. Obična smreka visoka između metar i pol i tri kod Oreških stoji između 50 i 130 kuna, srebrna smreka od metra je 80, a od dva i pol do 250 kuna.

Nordijske jele između dva i tri metra stoje između 250 i 350 kuna, a Pančićeve omorike visoke od metar i pol do dva i pol između 80 i 150 kuna.

Najviše prodaju srebrnu smreku i nordijsku jelu jer njima najmanje padaju iglice. Prošle godine ostala su im samo tri drvca kojima je kasnije potpaljena vuzmenka za Uskrs. Uglavnom imaju stalne kupce koji se zadovoljni vraćaju svake godine po novo drvce.

Savjetuju da se drvca u domu drže podalje od radijatora ili peći te da budu uronjena u vodu pa će iglice manje opadati.

U Splitu je bor iz Bjelovara povoljniji od nordijske jele uvezene iz Danske.

- Bor od dva metra može se kupiti već od 180 do 200 kuna, a takva nordijska jela stoji 300. Ali ima i manjih i jeftinijih od obje vrste, pa se tako za svakoga može nešto naći. Raspon cijena je od 100 do 300 kuna – rekao nam je prodavač u splitskoj Ulici Zbora narodne garde.

Na glavnoj riječkoj tržnici drvca su uglavnom iz Gorskoga kotara. Smreke nude za 60, a jele za 200 kuna po metru. Drvca će prodavati i na Badnjak do 15 sati.

U Zagrebu božićna drvca prodaju na više destaka mjesta, a cijene ovise o tome koliko je koje posjećeno. Najtraženija su ona visoka zmeđu 1,5 i 2,2 metra. Takve obične smreke mogu se pronaći i za 100 kuna, srebrne su između 250 i 300, a nordijske jele između 300 i 350 kuna.

Prodaja na ulici

Ponuda rezanih drvaca puno je veća na javnim površinama naših gradova nego onih u posudama, koja su u pravilu skuplja. Najskuplje su srebrne smreke.

Karlovac - 50-300 kuna, nordijske jele u posudi najskuplje

Bjelovar - 50-350 kuna, ponuda je dobra, cijene su kao lani

Osijek - 100-600 kuna, na Badnjak ih ima i za 50 kuna

Slavonski Brod - 50-400 kuna, metar smreke 50, a jele 80 kuna

Pula - od 100 kuna, najviše je nordijskih jela

Split - 100-300 kuna, kupci čekaju da cijene padnu

Rijeka - 60-330 kuna, na Badnjak će ih biti do 15 sati

