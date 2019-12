Ekskluzivno! Pametna jakna - hrvatski izum protiv demencije

Operi zube. Umij se. Doručkuj. Ove su mi se isprogramirane poruke ispisivale na displeju pametne jakne protiv demencije, koju je osmislio tim stručnjaka Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da poruka slučajno ne promakne, osim svjetlosnog podsjetnika, ugradili su u svoj izum zvučni signal kako bi je oboljeli pročitao. Jakna radi tako što isprogramirane podsjetnike, odnosno dnevni raspored higijene i sličnih obaveza, skrbnik ili liječnik oboljelog upisuje u aplikaciju, a ona ih šalje na mikroračunalo koje se nalazi u džepu pa ih ispisuje na displeju koji je ugrađen u rukav.

- Pametna odjeća za demenciju napravljena je u sklopu projekta koji smo radili sa Slovenijom preko Ministarstva znanosti i obrazovanja Hrvatske i Slovenije. Surađivali smo mi s Tekstilno-tehnološkog fakulteta i profesor s FER-a s hrvatske strane te naši kolege sa slovenske strane. Ideja je bila pomoći ljudima koji boluju od demencije. Najviše smo se fokusirali na tu prvu fazu bolesti kad osoba može još funkcionirati sama – kaže prof. Snježana Firšt Rogale, voditeljica tima koji je u posljednjih pet godina izbacio 22 patenta, za koje su osvojili 80-ak nagrada.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Cilj nam je bio što više produljiti prvu fazu, pomoći osobi da što dulje može samostalno funkcionirati, prije nego što joj zatreba skrbnik. U ovom slučaju radi se o jakni, ali to može biti bilo koji drugi odjevni predmet koji bi osobi slao informacije u određeno doba dana – kaže i dodaje da planiraju poboljšati sadašnje funkcije jakne.

- U sljedećoj fazi planiramo ugraditi glasovne poruke. To bi bio glas osobe koja je bliska oboljelome, netko poznat u koga ima povjerenja, da mu glasovnom porukom poruči što treba napraviti – priča.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Rukovanje aplikacijom je vrlo jednostavno. I u to smo se uvjerili. Samo namještate u koliko sati želite da se koja poruka ispiše na displeju. Nije ništa kompliciranje od tipkanja poruka na mobitel. Displej ima bateriju koja je veličine i oblika kao ona za ručni sat, a naši inovatori kažu da traje jako dugo.

- Displej može biti na bilo kojem komadu odjeće, a mogao bi biti i prijenosni da ga osoba mijenja ovisno o odjeći koju nosi – otkriva profesorica neka od promišljanja tima.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Tim na TTF-u bavi se izradom pametne odjeće već 20 godina. Jedna od stvari koje također razvijamo je jakna koja ima svoju termoizolaciju. Dakle, u ovisnosti o okolišu i fizičkoj aktivnosti nositelja, ona se mijenja. Recimo, ako je jako hladno, jakna prikuplja informacije, analizira ih i napravi odluku. To zapravo korisniku jakne omogućuje da se ne mora odjenuti slojevito pa se raskopčavati ili slično. Sama prilagođava svoju izolaciju u veoma širokom rasponu od 1 do 3,5. Dakle, ako je jako hladno, na najjačoj izolaciji imate osjećaj kao da ste obukli tri i pol jakne. A kad to nije aktivirano, jakna je kao i svaka druga – govori nam profesor Dubravko Rogale dodajući da ekipa i studenti s kojima rade svakodnevno dolaze do mnogih ideja koje pokušavaju realizirati.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Recimo, tu su torba protiv krađe, kapa protiv UV zračenja ili kapa koja mjeri otkucaje srca, što je korisno kod srčanih bolesnika, ali i pametna biciklistička jakna. Imamo baš širok spektar inovacija koje smo napravili u našem laboratoriju. U tome smo došli i do pametne odjeće za apneju, odnosno prestanak disanja u snu, koji pogađa dva sloja populacije: novorođenčad, koja ‘zaboravi disati’ i nekoliko dana nakon porođaja umre, te starije ljude, kod kojih dolazi do sužavanja dišnih putova – kaže napominjući da apneja može imati i smrtan ishod.

- Mi smo za te svrhe razvili respiracijsku vrpcu. Ona rastezanjem mijenja električni otpor. Promjenom otpora mjerimo disanje, odnosno rastezanje prsnoga koša. Traka je od tekstila i ugrađuje se u odjevni predmet. Kako se prsni koš nadima, tako se i vrpca širi. Imamo mali uređaj koji bilježi te promjene. On se podesi da se, recimo, 10 sekundi nakon prestanka disanja aktivira i uključi se alarm. To onda upozori bolničku sestru ili roditelje da je dijete prestalo disati i da ga trebaju reanimirati ili, ako se radi o starijoj osobi, probudi ga kao vibracija u narukvici ili zvučnim signalom – govori dodajući da sustav još nisu testirali jer je inovacija prilično nova.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Namijenjeno za najosjetljivije

Inovacija prati prestanak disanja u snu. Ugradili su ga u dječju pidžamu, koja će roditeljima javiti da je dijete prestalo disati. Cilj je tako spriječiti sindrom dojenačke smrti.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: