Ribafish je danas na Hvaru, a puno ljudi želi zaplivati s njime

Prema planu plivanja, danas je odmor za Domagoja Jakopovića zvanog Ribafish. Jučer je doplivao do Biševa, a sutra pliva prema Hvaru i Braču.

Puno je ljudi koji mu se žele pridružiti, no on ih upozorava da tu dionicu ne shvaćaju olako i da se ne ljute što odbijaju plivati s djecom.

- Dakle, od Hvara do Brača nije igrarija, i tu tijekom projekta #rokotok nema mjesta za amatere i rekreativce, kao niti ikoga tko nema pratnju svog broda. Nemojte se ljutiti na nas što odbijamo plivati s djecom, ali ljudi, ovo je kanal, četiri kilometra, nije zezancija. Sigurnost na prvome mjestu - upozorio je Ribafish i zahvalio svima.

- Htio bih još jednom zahvaliti svima koji su nas ugostili i pružili nam konak, nahranili nas, prevezli, snimili ili uputili, a o sitnim poklonima da ne govorim. Nadamo se da vam uspijevamo vratiti sve što ste učinili na ovom divnom, toplom putu. Hvala još jednom, 12/17 za sad. Krećemo u četvrtak u 5.30 ujutro s hvarskog rta najbližeg Braču, doček je na Zlatnom ratu u 10 sati - dodao je.

Prisjetio se jučerašnje dionice do Biševa. Kaže da mu nije bilo nimalo svejedno kada je ranom zorom pogledao u crno more. Krenuli su u četiri ujutro sa svjetionika najbližeg Biševu. Razmišljao je uzeti komad komiške pogače od večeri prije, ali predomislio se i nastavio razgibavati ramena.

Evo kako je sve to opisao:

'Jutros u 4.00 ustajanje i polazak na svjetionik najbliži otoku Biševu. Razmišljam da uzmem komad komiške pogače od sinoć, ali treba razgibavat ramena. Na brodu je i Ogi, clan VK Stari As kao i Marin koji je plivao do Šipana, pa me nije toliko frka dubina preko stotinu metara i struja koje igraju kao Barcelona napad onomad.

Ok, lažem, strah me je, zora sviće, more je crno, naočale masne od vazelina, valovi viši od metar i pol, bura puše u leđa. Krećemo, Ogi široko vaterpolski, ja elegantno plivački, on ne staje, ja ne stajem, plivamo kao gladne ulješure, ali kurenat i valovi nas mlate sa svih strana. Htio bih stati i odmoriti, ali mi godi jak tempo kojeg drži Ogi, pa grizemo, ne gledamo ispod sebe nego ispred i sa strane, i uskoro je drugi svjetionik pred nama. 4.300 metara, 1.16 minuta.

Iscrpljeni dahćemo i pušemo dosta dugo, ali ovo je jedan od najvrjednijih rezultata od početaka. Prema dogovoru, jer nam nitko nije javio da se organizira doček na otoku broj 12, plovimo dalje. Liježem u brod i odmaram do Jelse gdje sad spavamo, a sutra imamo druženje s djecom u 10 sati na plaži Mina.'

Objavljuje RokOtok u Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

Pomoć i dalje stiže

I organizatori Plivačkog maratona Raslina donacijama pomažu projekt RokOtok.

- Održali smo aukciju majica sa prethodnih izdanja maratona, a prikupljenih 1800 kn ide u donaciju za RokOtok - tim projektom Domagoj Jakopović Ribafish plivajući spaja hrvatske naseljene otoke s jedinstvenim ciljem – spajanje roditelja i djece, očuvanje planeta, buđenje avanturističkog duha i poticanje želje za putovanjima. Hvala svima koji su donacijom pomogli ovaj hvalevrijedan projekt - napisali su na svojoj Facebook stranici.

Ribafish im je zahvalio riječima: 'Velika gesta divnih ljudi, vidimo se uskoro u Klubu Šibenčana u Zagrebu'.

U spomen na sina Roka

Na Facebook stranici RokOtok piše kako je projekt nastao.

'RokOtok je nastao u spomen na Roka, dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Njegov otac Domagoj Jakopović, kojeg ćemo dalje zvati jednostavno Riba, odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

Cilj projekta je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost, interese i istraživački duh.

A upravo kroz igre i aktivnosti s roditeljima, planira djecu učiti o kulturnoj i prirodnoj baštini svakog otoka koji posjeti.

Zaplivajte s Ribom, družite se s djecom i budite i vi dio RokOtoka - lijepe i plemenite priče u koju su pozvana sva djecu bez obzira na dob, tate i mame, bake i djedovi… i svi koji su još uvijek djeca u srcu i duši.'