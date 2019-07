Ribafish na Rokovoj omiljenoj plaži: Umjesto plakanja, plivam

Nakon što je preplivao uvjerljivo najkraću dionicu, 15 metara od Lastova do Prežbe početkom tjedna, Domagoj Jakopović Ribafish vratio se po velikim valovima na Korčulu, a tamo je jučer plivao maraton za Šćedro od 10.000 metara.

- U urnebesno kilavom preplivavanju dionice do Prežbe kroz kanal od svojih desetak metara širine, zaboravio sam skinuti borolete, pa sam izgledao kao oposum koji se davi, ali cilj je postignut - opisao je Riba, koji je na Lastovu i Prežbi sreo mnogo starih prijatelja i stekao nove, jer nema čovjeka koji ne želi podržati plemenit projekt u spomen na sina Roka, kroz kojeg Riba, osim što plivanjem povezuje otoke, povezuje i ljude.

Oduševio se, primjerice, vlasnikom kafića Kokolo, od kojeg je saznao da je najbliži dućan tri kilometra uz cestu i upitao ga vozi li kakav bus, na što je njegov srdačni novopečeni prijatelj odgovorio: 'Evo ti ključ od auta...'

Rokov najdraži otok

Dan prije teške dionice za Šćedro Riba je proveo je u snimanju kadrova za dokumentarni film, intervjuima i odrađivanju obaveza prema sponzorima. No posjetio je i Rokov najdraži otok, te je svima, kaže, dosađivao s anegdotama.

- Uvijek se sjetim mjesta koja smo zajedno posjetili. Pokušavam te bolne trenutke pretvoriti u sretne pa umjesto da plačem, nasmiješim se i smatram to lijepim uspomenama, jer tih 12 godina s njim je bilo prekrasno - kaže Ribafish, koji je ovaj projekt napravio zbog djece i roditelja, njihova druženja i širenja svijesti o prirodnim ljepotama i ekologiji.

- Rokova omiljena plaža je bila na otoku Proizdu, ali shvatio sam da su neodgovorni ljudi ukrali sve prekrasne bijele oblutke koji su tom Bilom Boku davali taj divan šarm. Katastrofa. Tu smo se valjali po valovima, potapali, klizali po stijenama, ronili... Sad je devastirano. Neshvatljivo - razočaran je Riba, koji želi potaknuti ljude da cijene i čuvaju planet na kojem žive. A da u tome uspijeva, potvrđuje i jedan klinac s Korčule kojeg su čuli da priča roditeljima: ‘Riba je rekao da ne bacate smeće u more!'

Prije Šćedra je bio naglasak na odmaranju mišića, ali i radu na psihi.

Raduje se ruti

- Malo je čudno, ali nekako sam stabilniji i manje me strah nego prije. Također, saznao sam da će mi se na zahtjevnoj ruti do Visa pridružiti i draga prijateljica, pa će sve biti puno lakše - optimističan je Riba. Večer prije morao je rano u krevet jer je polazak za Šćedro bio u 5.30 sati kako bi se izbjegao maestral. Radi se o težoj dionici od desetak kilometara od Korčule do Šćedra.

Foto: Facebook - Dosta zahtijevan dan jer sam u tom kanalu vidio i tune i pse i dupine. No i kad me bura od osam čvorova lupa u glavu, ona je poprilično prazna pa se ne očekuju veća oštećenja - našalio se Ribafish.

Na Šćedru nije pripremljen neki veći doček jer je sam po sebi jedva naseljen - kaže i zahvaljuje udrugarima u Zagrebu koji rješavaju papirologiju, rade PR, pakiraju i šalju poklone, kao i ekipi na brodu koja diše kao jedan.

Nakon rute Korčula- Šćedro čeka ga ruta Šćedro-Hvar od 2.500 metara. Kad prepliva i to, Ribafish uzima dva dana odmora, a u nedjelju kreće u nove pobjede. Tad pliva 12.000 metara od Hvara do Visa.

Ribafish je na svoj, zanimljiv i simpatičan način, djeci pričao o ekologiji i upozorio ih kako smeće može biti štetno za okoliš. Djeca su ga pozorno slušala i uživala u njegovom poučnom predavanju.

