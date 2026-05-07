Ribanje fuga više nikad neće biti isto: Ovaj gadget za čišćenje postao je veliki hit na TikToku!

Električne četke za ribanje, poznate kao 'electric spin scrubberi', posljednjih su mjeseci postale jedan od najviralnijih kućanskih gadgeta na TikToku. Videozapisi u kojima ove četke u nekoliko sekundi skidaju kamenac, masnoću i prljavštinu s pločica i fuga imaju milijune pregleda, a mnogi tvrde da im je upravo ovaj uređaj potpuno promijenio način čišćenja doma.

Riječ je o bežičnim električnim četkama koje imaju rotirajuću glavu i nekoliko različitih nastavaka za čišćenje kupaonice, kuhinje, fuga, tuš kabina, sudopera ili pločica. Većina modela ima produživu dršku pa se može čistiti bez saginjanja i ribanja rukama, što je mnogima najveća prednost.

Upravo zato ovaj gadget posebno vole ljudi koji mrze dubinsko čišćenje, ali i oni koji imaju problema s leđima, koljenima ili zglobovima. Na Redditu mnogi pišu da uređaj možda ne uklanja baš svaku tvrdokornu mrlju bez truda, ali značajno smanjuje fizički napor i ubrzava čišćenje velikih površina.

Velik dio popularnosti dolazi i iz tzv. 'CleanTok' trenda, zajednice na TikToku opsjednute organizacijom i čišćenjem doma. Hashtagovi vezani uz ove četke imaju desetke tisuća objava, a posebno prolaze videi 'before & after' transformacija kupaonica i fuga koje izgledaju kao nove nakon nekoliko poteza četkom.

Većina modela dolazi s više nastavaka za različite površine, a neki imaju i nekoliko brzina rada, vodootporno kućište i bateriju koja traje do sat i pol rada.

Ipak, korisnici upozoravaju da gadget nije čarobni štapić. Za detaljno čišćenje kutova i dalje je ponekad potrebno malo ručnog ribanja, a nastavke nakon korištenja treba dobro oprati. No većina se slaže da je najveća prednost upravo to što čišćenje postaje manje naporno i psihički manje odbojno.

Popularnost ovih uređaja toliko je narasla da su ih počeli prodavati i veliki trgovački lanci poput Aldija, koji je lansirao vlastitu verziju viralne četke po znatno nižoj cijeni.

Gdje kupiti kod nas?

Ove električne četke za čišćenje danas se mogu naručiti i kod nas, a cijene se uglavnom kreću između 35 i 65 eura, ovisno o broju nastavaka, jačini motora i trajanju baterije.

Jedan od najpopularnijih modela trenutno je HOTO Cordless Spin Scrubber koji se može pronaći na MALL.HR po cijeni od oko 46 eura. Model dolazi s 12 nastavaka, USB-C punjenjem i vodootpornim kućištem.

Naprednija verzija istog uređaja, HOTO Grip Cordless Spin Scrubber, također je dostupna na MALL.HR i na Nabava.net, a cijena mu je oko 64 eura. Ovaj model ima jači motor i veću brzinu rotacije pa ga korisnici češće preporučuju za tvrdokorniju prljavštinu i kupaonice. Jeftinije alternative mogu se pronaći i preko oglasa ili manjih webshopova.

Postoje i modeli poput Hurricane Spin Scrubbera koji se mogu naručiti preko hrvatskih webshopova za oko 45 eura, često uz besplatnu dostavu.

Mnogi upozoravaju i da treba pripaziti na ultra jeftine verzije s TikToka i Amazona jer dio njih ima slabe baterije ili loš motor, pa se isplati uzeti provjereniji model čak i ako je nešto skuplji.

*Uz korištenje AI-ja