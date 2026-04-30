'Pametni kreveti' prate zdravlje i san, prilagođavaju tvrdoću...

Pametni kreveti predstavljaju novu generaciju sustava za spavanje, dizajniranih da aktivno prate i poboljšavaju kvalitetu sna. Opremljeni nizom senzora i naprednih tehnologija, oni nadilaze tradicionalnu ulogu mjesta za odmor i postaju personalizirani asistenti za spavanje. Iako je njihova cijena i dalje visoka, a dostupnost u Hrvatskoj uglavnom svedena na narudžbe iz inozemstva, globalno tržište nudi sve veći broj modela koji obećavaju revoluciju u spavaćoj sobi.

Otorinolaringolog dr. Boris Šimunjak objašnjava zašto hrkanje može biti opasno za zdravlje

Kako funkcionira pametni krevet?

Osnovna ideja pametnih kreveta je prikupljanje podataka o spavanju pomoću ugrađenih senzora koji se nalaze u madracu ili samom okviru kreveta. Ovi senzori prate različite biometrijske podatke poput otkucaja srca, disanja i pokreta tijela tijekom noći. Neki koriste tehnologiju balistokardiografije (BCG) za praćenje sitnih pokreta tijela uzrokovanih radom srca. Prikupljeni podaci zatim se analiziraju putem aplikacija na pametnim telefonima, koje korisnicima daju detaljan uvid u kvalitetu njihovog sna, trajanje pojedinih faza poput laganog, dubokog i REM sna, te ukupnu 'ocjenu spavanja'.

Što sve nude napredni modeli

Osim pasivnog praćenja, glavna prednost pametnih kreveta je njihova sposobnost aktivnog reagiranja na prikupljene podatke. Jedna od najčešćih značajki je prilagodljiva tvrdoća. Korištenjem zračnih komora umjesto klasičnih opruga ili pjene, korisnici mogu putem aplikacije ili daljinskog upravljača podesiti tvrdoću madraca, često s do sto različitih razina. Kod bračnih kreveta svaka strana može imati vlastite postavke, što rješava problem parova s različitim preferencijama.

Regulacija temperature još je jedna popularna značajka. Napredni sustavi, poput onih koje nudi Eight Sleep, koriste vodeno hlađenje ili grijanje kako bi održavali željenu temperaturu površine madraca. To može značajno doprinijeti udobnosti, posebno osobama koje se pojačano znoje ili su zimogrozne. Neki kreveti mogu i automatski prilagođavati temperaturu tijekom noći u skladu s fazama sna.

Mnogi modeli također nude automatsko podizanje uzglavlja kao rješenje protiv hrkanja. Kada senzori detektiraju zvuk ili vibracije karakteristične za hrkanje, baza kreveta nježno podiže glavu spavača kako bi se otvorili dišni putovi, često bez buđenja osobe. Ovisno o modelu, dostupne su i dodatne funkcije poput masaže, pametnih alarma koji bude korisnika laganom vibracijom u optimalnoj fazi sna, te integracije s drugim pametnim uređajima u domu.

Koliko su podaci doista precizni?

Iako pametni kreveti nude fascinantan uvid u navike spavanja, važno je znati njihova ograničenja. Znanstvene studije pokazuju da, iako su dobri u praćenju ukupnog vremena spavanja, komercijalni uređaji često precjenjuju vrijeme provedeno u snu i podcjenjuju broj buđenja u usporedbi s polisomnografijom, zlatnim standardom u medicini spavanja. Procjena faza sna temelji se na pokretima i radu srca, a ne na moždanoj aktivnosti, što smanjuje preciznost. Stoga su ovi uređaji korisni za praćenje trendova i općeg stanja, ali ne i za dijagnosticiranje medicinskih stanja poput apneje u snu. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da proizvođači koriste vlastite, zatvorene algoritme, što otežava neovisnu provjeru i usporedbu točnosti.

Cijena, dostupnost i kome su namijenjeni

Cijena pametnih sustava za spavanje značajno varira. Na tržištu postoje različiti proizvodi: pametni madraci, pametne navlake ili nadmadraci koji se postavljaju na postojeći madrac te pametne podesive baze. Cijene osnovnih modela kreću se od oko 1000 eura, dok za najnaprednije sustave s regulacijom temperature i svim ostalim funkcijama treba izdvojiti i više od 5000 eura.

Zbog visoke cijene i određenih nedostataka, pametni kreveti nisu za svakoga. Ipak, posebno su korisni parovima s različitim navikama spavanja, sportašima koji žele optimizirati oporavak, te osobama koje pate od nesanice, hrkanja ili bolova u leđima. Za tehnološke entuzijaste koji vole pratiti svoje zdravstvene podatke, ovakav krevet može biti idealan saveznik u postizanju boljeg i kvalitetnijeg odmora.

*uz korištenje AI-ja