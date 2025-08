Rijeka ponovno postaje modna pozornica: 17. Riječke stepenice slave hrvatski dizajn i održivost

Kraj ljeta u Rijeci obilježit će jedno od najvažnijih modnih događanja u Hrvatskoj - 17. izdanje Riječkih stepenica, koje će se održati 29. kolovoza u 20:30 sati ispred Grand hotela Bonavia. Tradicionalna manifestacija koja već gotovo dva desetljeća povezuje modu, poduzetništvo i kulturu, ove će godine ponovno pretvoriti kamene stube u središtu grada u glamuroznu modnu pistu pod zvijezdama.

Dizajnerska imena iz cijele Hrvatske

Na 17. Riječkim stepenicama predstavit će se čak 17 istaknutih dizajnera i brendova iz raznih krajeva Hrvatske: Miau Couture, Boutique Rival design, Irena Anđelić Devčić, Selin boutique, Zepter Hyperlight eyewear, Freedom concept store, La Tramp, Luzar by Marina Sičić Oštarić, GiVa design, Grei, Hitomo by Christian Mršić, Bernny by Bernard Krtalić, Riječanka art, Bea design, Calico Mood. Poseban naglasak bit će na mladim dizajnerima, održivoj modi i inovativnim tehnologijama u tekstilu.

Na 17. Riječkim stepenicama sudjeluju također učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka čime ova manifestacija iznova potvrđuje kako je i važna razvojna platforma za nove generacije modnih stručnjaka.

Svoje kolekcije prikazat će i 16 članova Sekcije tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka u suradnji s drugim Udruženjima; Code by BOTUN, ELA obrt za krojačke usluge, DOR JAN FELT, LILIUM, D'IMAGE, STOPICA, VD ART, DAJANA, Butik RIVAL design, FRANCOS JEWELRY, Mali atelje TT, REDI CRAFTS, RIJEČANKA ART, Krojački salon ELLA, NATURE INSPIRED, OK DESIGN.

Za šminku će biti zadužene vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko powered by JN beauty službeni make-up, dok će frizure stilizirati članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka odnosno frizerski obrti: 'Chic', 'Freeze', 'Simpa' i 'Studio Elita'.

Fokus na održivu i inovativnu modu

Ovogodišnje Stepenice poseban naglasak stavljaju na mlade dizajnere, održivost i inovativne tehnologije u tekstilu. Učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka imat će priliku pokazati svoje kreacije, što dodatno potvrđuje kako manifestacija služi i kao razvojna platforma za nove generacije dizajnera.

Direktorica Ivana Delač ističe: - Naša misija nije samo predstavljanje kolekcija, već i osnaživanje hrvatskog dizajna, povezivanje obrazovanja, poduzetništva i kulture te pružanje stvarne prilike mladim kreativcima. Posebno njegujemo održive vrijednosti i promičemo dizajn koji se temelji na recikliranim materijalima, prirodnim vlaknima i kulturnim motivima.

Više od modne revije

Riječke stepenice nisu samo revija – one su i snažan gospodarski i turistički alat. Događaj okuplja osamdesetak sudionika, privlači brojne posjetitelje i medije, te doprinosi vidljivosti domaćih brendova, potiče poduzetništvo i jača identitet Rijeke kao grada otvorenog prema kreativnim industrijama i održivom razvoju.

Program će biti emitiran uživo na Kanalu Ri, a tijekom večeri publika može očekivati javljanja poznatih osoba iz različitih područja iz dr. Vivian Estetic's kutka. Nakon revija, druženje se nastavlja na after partyju u Azura lounge & eat clubu.

Ulaz je besplatan! Ne propustite modnu večer koja nadilazi granice piste – dođite 29. kolovoza i budite dio događaja koji spaja dizajn, zajednicu i budućnost. Rijeka se ponovno potvrđuje kao središte stila, inovacije i suradnje.