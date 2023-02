Riješite ovaj kviz s partnerom i povratite strast u spavaću sobu

Seksualna komunikacija s partnerom čini se lakom u početku kada ste zaljubljeni. Svaka gesta, svaki šapat i dodir kristalno je jasna izjava želje. Ali kada se taj prvi procvat strasti pretvori u duboko partnerstvo i zajednički život, često fizička intimnost postaje teža, kada bi zapravo trebalo biti obrnuto.

Ipak, postoji savršeno dobar razlog zašto imate problema s tim da se povežete sa svojim voljenim u krevetu, a to je da jednostavno ne govorite istim 'jezikom požude'. Vjerojatno ste čuli za 'jezike ljubavi', ideju da svatko pripada drugom jeziku kada je riječ o ponašanju zbog kojeg se osjećamo blisko s partnerom.

Ako se taj jezik - stil stavova i atmosfera koja pali vašu seksualnu vatru - razlikuje od jezika vašeg partnera, stvori se nesklad nakon što nestane prvi udar dopamina u vezi. Odjednom, ta osoba za koju ste mislili da je potpuno poznajete djeluje kao potpuni stranac koji leži pored vas.

No, i za to postoji rješenje. Naime, postoji šest seksualnih arhetipova — ili 'erotskih nacrta' — i svaki od njih ima odgovarajuću životinju. Koja ste životinja otkrit ćete tako da riješite kviz u nastavku, a životinja koju dobijete će vam reći kojim jezikom požude vi 'pričate'.

Recite i partneru da ga riješi te započnite razgovor kako bi se vaše unutarnje životinje mogle poigrati. Nećete požaliti.

RIJEŠITE KVIZ

1. Ako ste isplanirali zajedničko vrijeme u krevetu sa svojim partnerom, što ćete prvo učiniti?

a) Pobrinuti se da sve u sobi bude postavljeno kako treba.

b) Dohvatiti telefon i poslati mu zločestu poruku o tome koliko ste uzbuđeni.

c) Pitati ga možete li odbaciti iščekivanje i promijeniti vrijeme na 'odmah'.

d) Dati svom partneru izmišljen popis mogućih aktivnosti o kojima treba razmišljati.

e) Uložiti u seksi igračku i planirati kako ćete je koristiti.

f) Razmisliti o prošlim susretima i o tome što vašem ljubavniku ne odgovara.

2. Ako ste vi i vaša srodna duša tjedan dana zaglavili na pustom otoku, bez koje stvari ne biste mogli živjeti?

a) Četkice za zube.

b) Društvene igre za odrasle.

c) Elegantne odjeće koju lako možete strgnuti sa sebe.

d) Novog donjeg rublja.

e) Baterije za vašu kolekciju igračaka.

f) Dar za koji ste čekali savršen trenutak da mu ga date.

3. Koja je od ovih lokacija najseksi?

a) Topla soba osvijetljena mirisnim svijećama.

b) 'Escape room' koji nudi mentalne izazove.

c) Bilo gdje s vratima koja se mogu zaključati.

d) Ured.

e) Negdje neočekivano gdje nikada prije niste bili.

f) Omiljeni restoran vašeg partnera.

4. Da vas partner zamoli da isprobate 'vruću' ulogu, koju biste profesiju odabrali?

a) Klasični glazbenik

b) Lovac

c) Dostavljač

d) Pilot

e) Barmen

f) Maser terapeut

5. Koja filmska ljubav vas najviše opisuje?

a) Senzualan i klasičan film: Casablanca.

b) Zabranjena: Suton.

c) Hitna i epska: Titanic.

d) Staložena i moćna: Tajnica.

e) Zločesta i pustolovna: Pedeset nijansi sive.

f) Nesebična: Bilježnica.

6. Na savršenom spoju, bez koje stvari ne biste mogli?

a) Vaše omiljene glazbena liste.

b) Rezervacije u otmjenom restoranu.

c) Račun, i to odmah, tako da se oboje možete baciti na prave stvari.

d) Lisica.

e) Partnera (i po mogućnosti publika) koji pazi na svaku vašu riječ.

f) Outfita koji vaš partner obožava.

7. Da je vaš seksualni život iz snova žanr filma, koji bi to bio?

a) Romantična komedija.

b) Mračan film.

c) Uzbudljiva misterija.

d) Znanstvena fantastika.

e) Vrhunska fantazija.

f) Ovisi s kim sam u vezi.

8. Kad biste kuhali strast, koja bi stavka bila na popisu za kupovinu?

a) Svježe pečeni kroasan.

b) Jagode i vrhnje.

c) Zreli avokado.

d) Svježe narezani mango.

e) Tajlandska čili papričica.

f) Morska sol.

9. Kad biste vi i vaš partner imali jedan ples da sažmete cijelu vašu vezu, koji bi to bio?

a) Senzualna rumba.

b) Spora salsa.

c) Swing.

d) Raskošan flamenko.

e) Bliski tango.

f) Elegantni valcer.

10. Kad vam prijatelji spomenu seks na koktelu, kako reagirate?

a) Otpijte dug, polagani gutljaj džina i nasmiješite se svom partneru.

b) Dodirnete koljeno svog ljubavnika ispod stola.

c) Ispričate se i slijedite svog partnera u mračni kut.

d) Uronite u anegdotu o tome 'kada ste imali najbolji seks u životu'.

e) Postavljate puno pitanja o njihovim iskustvima.

f) Pustite svog partnera da govori, a zatim ga slijedite.

Najviše A odgovora: Mačić

Senzualan, suptilan i vrlo usklađen s okolinom, Mačić prihvaća ambijent i romantiku. Čvrsto ste povezani sa svim osjetilima - okus, dodir, miris, zvuk i vid, svi se kombiniraju i isprepliću kako bi pojačali želju.

Uživate u stvaranju posebnog okruženja za vođenje ljubavi, bilo da se radi o paljenju svijeća, odabiru glazbe, nanošenju parfema ili nošenju donjeg rublja. Kada dođe vrijeme da se ponovno povežete sa svojom željom, obratite pozornost na ono što vas okružuje i dajte si vremena da dopustite svojim osjetilima da ožive.

Ako je vaš partner Mačić, pružanje prostora za vođenje ljubavi s velikom pažnjom će vam dati najbolje ocjene - pokušajte dodati teksture kao što su luksuzne nove posteljine, preuzeti posebnu listu za reprodukciju za spavaću sobu ili ostaviti ruže na vratima.

Mačići ne mogu pogriješiti s Vukom, oduševljeni kao i vi što pripremate scenu za igru. Ipak, Pijetlovi mogu biti pravi izazov jer vole žuriti s donošenjem zaključaka - pokušajte popraviti raspoloženje brzim prskanjem parfema ili odvojite trenutak da zapalite svijeće.

Najviše B odgovora: Vuk

Vukovi iznad svega uživaju u potjeri. Ispunjeni ste energijom i čežnjom. Obožavate napetost koju donosi želja, volite igru koja vodi do seksa.

Slanje zločestih poruka tijekom dugog radnog dana, ostavljanje malih bilješki i darova koje vaš partner može otkriti i izazivanje sebe da odgodite zadovoljstvo, sve to vas jako uzbuđuje. Vukovi se osjećaju povezani s partnerom kada se s entuzijazmom prihvaća njihov osjećaj za senzualnu igru.

Ako ste u vezi sa Vukom, unesite malo zabave u vezu i uživajte u trenucima koji vode do vrhunca. Na primjer, ostavite niz tragova po kući, jedan vodi do sljedećeg, završavajući s vama kao nagradom na kraju lova. Iznenadite svog Vuka šokantnom fotografijom ujutro i dajte mu do znanja što ga točno čeka kod kuće kad dođe s posla. Zapamtite da opadajuća želja kod Vukova nema nikakve veze s vama samima, već s njihovim prirodnim osjećajem odbojnosti prema istom scenariju i njegovom ponavljanju.

Mačići su vam dobri partneri, ako ste Vuk, jer uživaju u igri seksa jednako kao vi. Pripazite na Paunove koji bi mogli postati nestrpljivi s vašim načinom 'dolaska do cilja'. Pokušajte im slati komplimente tijekom dana - osjećat će se poželjno i svidjet će im se pozornost koju dobivaju.

Najviše C odgovora: Pijetao

Pijetao je snažno seksualan. Vas oduševljava ideja trenutnog, strastvenog seksa, bilo gdje i bilo kada. Vođenje ljubavi na neobičnim mjestima jako vas uzbuđuje, kao i onaj pogled u očima vašeg partnera kada on ili ona jasno daje do znanja da ste poželjni, upravo ovdje i upravo sada.

Ako vam je Pijetao zarobio srce, spontanost i neposrednost su ključ. Naravno, pronalaženje tih trenutaka može biti izazov za par kako vrijeme prolazi; oslobodite se pritiska spoznajom da nitko ne dobiva ono što želi sve vrijeme - sladoled jednom mjesečno ima puno bolji okus nego tri puta dnevno. Pokušajte ih tu i tamo iznenaditi spontanim seksom, a zauzvrat im recite svoje potrebe.

Kao i Pijetao, Tigrovi su uvijek spremni i voljni prihvatiti se posla. Međutim, izlazak s Mačićem će zahtijevati malo truda, jer oni žele odgoditi intimnost i uživati u njoj. Morate raditi zajedno kako biste pronašli ravnotežu koja vas zadovoljava.

Najviše D odgovora: Paun

Paunovi vole biti viđeni, dobiti komplimente i osjetiti onu veličanstvenost kada ih njihov partner želi. Igre koje obuhvaćaju dinamiku moći često su u središtu pozornosti za Paunove, bilo u dominantnoj ulozi ili podređenoj. Od seksi odijevanja i ekshibicionizma će im proključati krv.

Partnerstvo s Paunom može biti užitak budući da će saslušati vaše potrebe i nagraditi vas užitkom. Ali, loši trenuci na poslu ili u životu mogu brzo izbaciti Paunove iz njihovog seksualnog svijeta.

Ako ste Paun koji je u vezi s Pijetlom, to bi mogao biti kamenit put. Gledat će sve oko sebe pa bi vas moglo iritirati to što niste u centru pažnje. Ali, zato će vam Kojot rado prepustiti centralnu poziciju. Budite oprezni s Vukovima koji vole igrati igru 'teško me je dobiti' pa se orijentirajte na zadirkivanja koja će seksualnu atmosferu zagrijati do usijanja.

Najviše E odgovora: Tigar

Tigrovi slave svoju nastranu stranu i uživaju pričati o tome svima koji im se nađu na putu. Uzbuđuje ih ideja da s vremena na vrijeme naprave promjenu i u seksualni život dodaju nove sočne i pomalo zločeste slojeve. Tigrovi, također, mogu uživati u raspravi o fantazijama ili pronalaženju sigurnih načina da ih odglume.

Dijeliti život s Tigrom znači istraživati granice i omogućiti rast, što je dobro za vezu. Otvorenost i dobra komunikacija Tigrovima su izuzetno važne stavke u životu. Zato, prije nego krenete u neku avanturu i poželite iskušati nešto novo, porazgovarajte iskreno o tome i odredite granice kako bi zabava bila razigrano zadovoljstvo, a ne loše iskustvo.

Pijetao je idealan partner za Tigra jer je uvijek spreman na istraživanje. Kojoti mogu biti previše opušteni pa ih treba malo pogurati da iskušaju nešto novo i uzbudljivo.

Najviše F odgovora: Kojot

U sjevernoameričkoj mitologiji poznat je kao lukavi prevarant koji mijenja oblik. Kojoti uživaju u seksu. Vole vidjeti svog partnera uzbuđenog i žele ga, iznad svega, vidjeti kako besramno uživa. Vole entuzijastičan, glasan seks i pobrinut će se ostvariti sve seksualne maštarije.

Izlazak s Kojotom zahtijeva razgovor o vlastitim željama. Važno mu je dati do znanja što vas uzbuđuje i on će rado biti dio toga. Kojoti se znaju činiti ležernima i nezainteresiranima u izazovnim trenucima veze, a sve zato što su nesigurni u to kako bi trebali pričati o tome što ih muči. Pomozite mu tako da jasno istaknete svoje viđenje problema, to će ga opustiti i potaknuti na otvoreniju komunikaciju.

Kad se u vezi nađu dva Kojota, stvari bi trebale ići polako. Pred njima su mnoge duge, strasne noći. U vezi s Paunom, Paun je taj koji preuzima vodstvo, a to Kojotu zapravo odgovara jer se može opustiti i uživati. U vezi s Tigrom treba malo taktike - saznati što sve voli u seksu pa se baciti na to besramno i strasno, prenosi Daily Mail.

