Riješite se do 5 kilograma u samo 5 dana uz ovaj napitak

Ako imate višak kilograma, riječ je, zapravo, o višku nakupljenih masnih naslaga na pojedinim dijelovima tijela, često na bokovima, ili oko struka, koje ugrožavaju zdravlje niza organa.

Debljina povećava rizik od dijabetesa i visokog krvnog tlaka, bolesti srca i poremećaja žuči. Naravno, višak kilograma najviše nas smeta kad počne narušavati naš izgled i samopouzdanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Napravite sami izotonični napitak

Pokretanje videa... VIDEO Napravite sami svoj izotonični napitak | Video: 24sata/pixsell

Većina nas u borbu protiv kilograma kreće tek kad se pojave neki zabrinjavajući simptomi, ili kad nas liječnik upozori da smo ugrozili zdravlje, no put do toga da se riješimo viška često je vrlo iscrpljujuć i dug. Ako ste se našli u toj situaciji, donosimo recept za jedan vrlo efikasan napitak, koji se pije 5 dana tjedno i doprinijet će skidanju do 5 kilograma u tjedan dana.

Dreamstime | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Napitak treba piti svako jutro prije doručka, pet dana za redom. Napravite pauzu od 10 dana i ponovite. Tretman se s istim pauzama može ponavljati sve dok ne budete zadovoljni postignutom kilažom.

Kombinacija peršina i limuna djeluje tako da ubrzava proces probavljanja i stimulira izbacivanje viška tekućine iz organizma. Time će doprinijeti sagorijevanju masti, a bogat je i vitaminima i mineralima, pa ima i dodatne prednosti za zdravlje.

Super napitak za skidanje kilograma

Sastojci:

- 1 limun,

- 60 grama peršuna

- 3 dcl vode

Priprema:

Iscijedite limun. Peršin nasjeckajte na sitno. Stavite u posudu i pomiješajte s vodom, pa dobro izmiješajte.