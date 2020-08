Riješite se nametnika s kućnih biljaka prirodno i učinkovito

Za uzgoj i održavanje ukrasnog bilja potrebna je i 'borba' s nametnicima. Brojni nametnici ugrožavaju njihov razvoj, a podalje od biljaka ih možete držati redovitim čišćenjem, kao i uljem neema koje je prirodni insekticid

<p>Jeste li ikad primijetili mušice oko vaših sobnih biljaka? Ili pjege na lišću? Brojni su vlasnici biljaka svjesni da one mogu postati utočište štetočinama poput crvenog pauka, štitasta uši, bijele muhe i ostalih nametnika. </p><p>Pogledajte video s prirodnim metodama čišćenja doma:</p><p>Uzgajivaču amateru teško je utvrditi od čega njegova biljka boluje. Vanjsko lice biljke redovito pokazuje da nešto nije u redu, pa prema takvim promjenama zaključujemo da je biljka bolesna. Takvu biljku treba dobro pregledati, listove s lica i naličja, jer je lako moguće da je bolestan izgled biljke posljedica napadanja nekog štetnika.</p><p>Najbolji način čuvanja bilja je da ih redovitom brigom unaprijed zaštitimo od nametnika. Kad kupite novu biljku, morate pažljivo ispitati ne pokazuje li neke znakove bolesti i ostaviti je nekoliko tjedana samu prije no što je smjestite s ostalim biljem. U tom će razdoblju izaći na vidjelo svaki nametnik.</p><p>Prema Brittany Gowan, autorici Pause With Plants, sobne biljke mogu privući nepoželjne posjetitelje kada su u okruženju koje ne pogoduje njihovim potrebama.</p><p>- Slijedite smjernice za osvjetljenje, vodu, sastav tla i temperaturu za svaku biljku i to pomoći će u suzbijanju napada štetočina. Na primjer, zemlja koja se slabo isušuje i zadržava previše vlage može stvoriti uzgajalište štetočina - kaže za<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-get-rid-of-pests-in-your-plants"> MindBody Green</a>.</p><h2>Znakovi štetočina</h2><p>Osim što nametnike možete vidjeti na biljkama, morat ćete pažljivo pogledati lišće. Ako u njima postoje rupe, vrlo je vjerojatno da su prisutni. </p><p>Isto tako, kaže Gowan, mrlje i žutilo ili blijedo lišće nisu dobri znakovi. Biljke koje bacaju lišće također mogu predstavljati problem štetočina. Ostali znakovi uključuju tvari u obliku tkanja na donjoj strani listova i komadiće lišća koji izgledaju ekstra sjajno s ljepljivom tvari, koja se naziva medena rosa.</p><h2>Kako ih se riješiti</h2><p>Kako biste se riješili štetočina, Gowan predlaže jednostavno brisanje svakog lista vlažnim ručnikom. Ako vašoj biljci treba malo više njege, pomiješajte malo sapuna za posuđe s vodom prije nego što obrišete. Nakon toga poškropite biljku vodom dok ne nestanu svi ostaci sapuna.</p><p>Korisno je i ulje neema, koje je sredstvo za kontrolu štetočina. To je prirodni insekticid, a da biste ga koristili, jednostavno dodate 2 žlice u litru vode i prskate biljku prema dolje.</p><p>Da bi biljke bile zdrave i bez štetočina, pobrinite se da im osigurate odgovarajuću rasvjetu, vodu, temperaturu i tlo. I ponovite način čišćenja i prskanja svaka dva do tri tjedna, ili po potrebi. Ovo bi trebalo pomoći u održavanju vaših omiljenih biljaka zdravim i čistim.</p>