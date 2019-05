Riješite test i saznajte: Je li vaš mozak muški ili ženski?

Muškarci su s Marsa, žene su s Venere često je spominjana fraza, popularizirana nakon izlaska istoimenog bestselera, kaže psihologinja Latica Mladina.

- I sami u svakodnevnom životu primjećujemo brojne razlike u biologiji, sposobnostima i ponašanjima muškaraca i žena, od banalnih kao što je fizička konstitucija, do složenijih kao što je emocionalno rasuđivanje. Razlika koja prva upada u oči najmanje je važna: veličina. Muški su mozgovi prosječno 100 grama teži od ženskih i imaju četiri posto više neurona, ali to se ne odražava na inteligenciju.

Muškarci su tjelesno veći i teži od žena, pa su i muški organi veći od ženskih.

Lijeva je moždana polutka razumna, logična i sustavna. Desna je osjećajna, intuitivna, kreativna i maštovita. Istraživanje na Pensilvanijskom sveučilištu potvrdilo je da muškarci više uprežu lijevu polutku, a žene uravnoteženo koriste obje. Zato su muškarci uspješniji u rješavanju problema koji zahtijevaju računanje, sastavljanje i rastavljanje, dok su žene bolje u zadacima koji uključuju kreativnost, suosjećajnost i slobodu u razmišljanju. Muški mozgovi imaju više živčanih veza između prednjeg i stražnjeg dijela mozga, što znači da bolje povezuju ono što vide s onim što rade.

- Ta je sposobnost korisna za lovce. Vidite nešto i morate brzo reagirati - rekao je prof. Ruben Gur, jedan od autora istraživanja.

Žene imaju brojnije neuralne veze između lijeve i desne moždane polutke.

- Povezanost polutki upućuje na veću sposobnost izvođenja više zadataka istovremeno i obavljanja poslova koji zahtijevaju emocije - dodala je dr. Ragini Verma, koautorica istraživanja.

U muškim i ženskim mozgovima kolaju iste tvari, ali u različitim omjerima i kroz različite neuralne sklopove. Muškarce testosteron tjera na aktivnost, agresiju i sve oblike natjecanja i rizika, dok žene estrogen čini prijemčivima i sklonima suradnji.

TEST - Imate li muški ili ženski mozak?

Vjerojatno poznajete dječaka koji je vrlo osjetljiv i rado govori o svojim osjećajima ili djevojčicu koja se ne igra lutkama nego automobilima i pištoljima. Njih se dvoje ne uklapaju u raširenu predodžbu o rodnim identitetima jer muškarac može imati mozak srodan ženskom i obrnuto.

Muški mozak organiziran je da uskladi percepciju i djelovanje, a žene su usmjerene prema koordinaciji “srca i uma”. To znači da muškarci imaju bolje motoričke i orijentacijske sposobnosti, a žene bolje čitaju tuđe misli. Riješite ovaj psihotest i utvrdite radi li vaš mozak na muški, ženski ili uravnotežen način.

1. Kad nekome nešto neuspješno objašnjavate, uspijevate li promijeniti pristup i ponuditi drukčije, prikladnije objašnjenje?

a) Nije mi lako, ali uz malo truda obično pronađem načina.

b) Vrlo mi je teško prilagoditi objašnjenje onom tko ne razumije.

c) To je bar jednostavno. Stvari se mogu objasniti na mnoge načine.

2. Kako vam je u školi išla matematika?

a) Nikako, morao sam uzimati instrukcije da ne padnem razred.

b) Morao sam puno učiti, ali sam dobivao prolazne ocjene.

c) Bio sam uspješan. Volio sam sve što se tiče brojeva.

3. Imate li običaj preuzeti vodstvo u poslu ili u kriznim situacijama?

a) Ne volim se isticati. Obično radim kako mi kažu.

b) Da, stvari se najbolje odvijaju ako ja držim kormilo.

c) Povremeno, ali nemam potrebu voditi glavnu riječ.

4. Koliko ste spretni?

a) Pomalo sam nespretan, ali vjerujem da drugi nisu puno bolji.

b) Spretan sam i s rukama i s nogama.

c) Svakodnevno se spotičem ili mi stvari ispadaju iz ruku.

5. Jeste li se u stresnim situacijama skloniji naljutiti ili pasti u depresiju?

a) Osjetim ljutnju i depresiju u podjednakoj mjeri.

b) Obično se naljutim. Moj je fitilj vrlo kratak.

c) Najčešće sam rastužen, obeshrabren i lišen energije.

6. Vidite li da je netko uzrujan zbog vašeg postupka, razumijete li odmah razlog?

a) Da, najčešće brzo razumijem zašto je uzrujan.

b) Ponekad razumijem, ponekad ne.

c) Ne, obično sam zbunjen zbog tuđe reakcije.

7. Ako vam u kući pukne žica ili pregori osigurač, što poduzimate?

a) Zovem stručnjaka da dođe i riješi problem.

b) Nastojim to riješiti sam, ako je ikako moguće.

c) Zovem električara i pitam ga za savjet preko telefona.

8. Kakvo štivo najradije čitate?

a) Enciklopedije, vodiče i vijesti.

b) Beletristiku, reportaže, intervjue.

c) Svašta – malo fikcije i malo dokumentaristike.

9. Koliko vam treba da uočite da se netko želi priključiti vašem razgovoru?

a) Odmah to uočim, imam posebno čulo za to.

b) Ne treba mi puno, ponekad shvatim sam, ponekad mi netko skrene pažnju na to.

c) Ljudi mi to moraju sami reći, ne čitam misli.

10. Pada li vam teško kad se morate brinuti o nekome?

a) Lijepo je ponekad biti od pomoći, samo da ne traje predugo.

b) Da, to je teret koji ne mogu nositi.

c) Nema ljepše stvari od pomaganja ljudima u potrebi.

Rezultati:

1. a) – 2; b) – 1; c) – 3; 2. a) – 1; b) – 2; c) – 3; 3. a) – 3; b) – 1; c) – 2; 4. a) – 2; b) – 1; c) – 3; 5. a) – 2; b) – 1; c) – 3; 6. a) – 3; b) – 2; c) – 1; 7. a) – 3; b) – 1; c) – 2; 8. a) – 1; b) – 3; c) – 2; 9. a) – 3; b) – 2; c) – 1; 10. a) – 2; b) – 1; c) – 3

Pronađite svoj opis prema zbroju bodova:

Od 1 do 10 bodova - muški mozak

Vaši su interesi, opažanja, osjećaji i postupci uglavnom muškog tipa. Orijentirani ste na rješavanje zadataka, umijete se jako koncentrirati i koristite razum i logiku više nego intuiciju. U društvu namećete svoju volju i teško prepoznajete tuđe emocije ako nisu izražene riječima. Dobro bi vam došlo da više promatrate druge i uzimate u obzir njihove potrebe.

Od 11 do 20 bodova - uravnotežen mozak

Čestitamo – vaš je mozak podjednako obdaren ženskim i muškim značajkama. Uspješno se izražavate riječima i gestama, ali razumijete se i u matematiku, logiku i tehniku. Intuitivno prepoznajete i uzimate u obzir tuđe potrebe i osjećaje, ali ne žrtvujete pritom svoje interese. Dobro komunicirate i rijetko povisujete ton, ali preuzimate glavnu riječ ako ocijenite da je to najbolje.

Od 21 do 30 bodova - ženski mozak

Vaše su mentalne značajke ponajviše ženskog tipa. Imate razvijenu intuiciju, prepoznajete tuđe namjere i osjećaje, skloni ste suradnji i draži vam je kompromis od borbe na sve ili ništa. Kreativni ste i maštoviti, ali vam emocije ponekad ometaju donošenje odluka. Slabe su vam točke brojevi, geometrija i tehnika. Često vam treba vremena da se sjetite gdje je lijevo, a gdje desno, gdje je sjever, a gdje jug.

