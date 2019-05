Riješite veliki test i doznajte je li vam brak pred raspadanjem

Koji je najbolji temelj duge i sretne veze? Zajedničko podrijetlo? Zdrav seksualni život ili zajednički interesi i hobiji? Sve je to poželjno, ali ništa od navedenog ne čini vezu uspješnom ili manje uspješnom. Kao bračni terapeut desetljećima sam učio od svojih klijenata. Napisao sam 19 knjiga te savjetovao više od 3.000 parova, objašnjava Andrew G. Marshall ističući kako je za uspješnu vezu osim kemije važna i vještina.

- Temeljna je vještina dobrog svađanja. Da se ne slažete oko neke teme, ali da se zbog toga ne povrijedite. Svako toliko u uredu vidim parove koji su frustrirani i ogorčeni dugotrajnim neslaganjima. Čak i najmanja svađica kojoj dopuste da se razmaše vodi do brakorazvodne parnice. Što više nekoga volite, više vas boli kad vas odbace ili kažnjavaju, pa čak i zbog nagomilavanja suđa u kuhinji - navodi Marshall.

Hrvatska bračna terapeutkinja Ljiljana Bastaić kaže da svaka kriza u braku krije opasnost i potencijal za rast i razvoj.

- Krize su sastavni dio bliskog partnerskog odnosa. One pokazuju da je odnos ušao u fazu u kojoj su potrebne promjene u smislu rasta i razvoja. One par tjeraju da pogledaju u ono što čine i što osjećaju i da se zapitaju kako žele dalje. To je svrha krize - pojasnila je psihijatrica i psihoterapeutkinja dr. Ljiljana Bastaić.

Foto: Wavebreak Media LTD

Marshall objašnjava kako je svađa važna u svakoj vezi, ali postoji dobar i loš način da se se ona okonča.

Svađe i nepomirljive razlike vode do raspada svakog četvrtog braka u Hrvatskoj. Tijekom 2017. godine bilo je više od 6.000 razvoda, a u prosjeku su trajali nešto malo više od 14 godina.

- Većinu parova kriza toliko preplaši, jer predstavlja potencijalnu mogućnost raspada sistema da ju nekako uspiju nadvladati do sljedeće situacije. I tako se to ponavlja a brak se ipak održava. Nažalost većina parova ne prepoznaje da u svakoj krizi osim opasnosti postoji i potencijal za promjenu na bolje, jer je jezik kojim kriza progovara jezik jednog prošlog razdoblja. Naime većina nesporazuma, povreda, frustracija i svađa koje se ponavljaju u partnerskom odnosu imaju duboke korijene u ranim fazama života i u odnosima s prvim bliskim objektima u životu djeteta, a to su roditelji - pojašnjava dr. Bastaić.

Foto: Fotolia

U nastavku je kviz koji pokazuje kako se vi svađate. Na svako pitanje možete odabrati samo jedan odgovor. Provjerite rezultate, a zatim pročitajte savjete kako se dobro posvađati.

1. Vi i vaš partner nalazite se zajedno u automobilu. Izgubljeni ste i umorni. Što slijedi?

a.) durite se i dovršite putovanje u tišini

b.) partner kritizira vašu sposobnost čitanja karte, a vi krivite njega što je pogrešno skrenuo

c.) zaustavljate se i prolaznika pitate za upute

2. Vaš partner ima iritantnu naviku poput glasnog srkanja kave. Što napravite?

a.) samo uzdahnete. Već ste mu to spominjali ranije.

b.) dobacite mu sarkastičan komentar

c.) zamolite ga da pričeka dok se kava ne ohladi

Foto: Dreamstime

3. Dajete partneru znakove u krevetu da želite seks, ali on nije raspoložen i samo bi se mazio. Kako reagirate?

a.) mazite se, ali u sebi odlučujete da u budućnosti više nećete riskirati odbijanje

b.) okrenete mu leđa i nabijate grižnju savjesti ili se pobrinete da dozna kako je to kada te netko odbije

c.) uživate u maženju, ali date mu do znanja sutradan kako ste se osjećali zbog odbijanja

4. Vruć je ljetni dan i atraktivan muškarac ili žena prođe kraj vašeg partnera.

a.) pravite se da ne vidite ništa kako biste izbjegli gadnu svađu

b.) pratite gleda li partner i naljutite se ako pogleda dvaput

c.) zafrkavate jedno drugo i zbijate šale, prokomentirate zgodnog neznanca

5. Došao je visok račun za struju. Što slijedi?

a.) sljedećih nekoliko dana i vi i partner dobacujete primjedbe jedno drugome ako ostavite uključena svjetla u stanu

b.) optužujete jedno drugo za rasipnost i ističete druge negativne osobine

c.) napravite zajednički plan štednje za budućnost

6. Koja od sljedećih stavki najbolje odgovara opisu vaših svađa?

a.) Upali/ ugasi. Kad jedan želi razgovarati, drugi je iznerviran, a često se oboje nervozni

b.) Svađa mačke i psa. Mnogo vikanja i obostranih optužbi dok oboje ne izgubite živce

c.) Debata. Zna biti žestoka, ali obje strane imaju pravo iznijeti svoje mišljenje

Foto: Dreamstime

REZULTATI:

- uglavnom A

Niskokonfliktni. Vi i vaš partner možda uspijevate voditi zajednički život bez previše svađe, ali prisutno je jako malo strasti. Ponekad više djelujete poput brata i sestre nego muža i žene.

Ne paničarite! Moguće je povratiti izgubljenu strast. Potrebno je samo shvatiti da je, suprotno općem mišljenju, svađa dobra i potrebna za kvalitetnu vezu. Na taj način ističete što je zaista važno i stvarate osjećaj da se neke stvari moraju mijenjati. Izraziti ljutnju ponekad je najintimniji doživljaj koji možete imati s partnerom. Prestanite prelaziti preko stvari koje vam smetaju.

- uglavnom B

Visokokonfliktni. Postoji vatrena strast u vašoj vezi, ali je li uvijek pozitivna? Često vas svađa iscrpi pa završite na suprotnim stranama umjesto da zajednički rješavate nešto. Kad ste uznemireni, imate naviku kritizirati, kao i vaš partner.

No zašto ne pokušate obrnutom stazom, reći nešto ohrabrujuće i pozitivno, čak i u trenucima najveće iznerviranosti? Važno je stvoriti pozitivnu atmosferu.

- uglavnom C

Srednjekonfliktni. Ne pretjerujete u naglašavanju problema, ali ih ni ne ignorirate.

Čestitamo na pronalaženju zlatne sredine! No budite oprezni, naročito ako vam se "potkrao" koji a ili b odgovor, kazao je Marshall dodajući da je svega 30% parova koji su došli zatražiti njegovu pomoć u ovoj kategoriji. Što je važnije, većina njih nakon nekoliko je seansi svoje probleme izgladila, prenosi Daily Mail

Foto: Dreamstime

Dr. Bastaić ističe kako je terapija važan most prema iscjeljenju veze jer ukazuje ljudima na njihove greške.

- Ono što bi bilo potrebno je, da se svaki partner u situaciji koju procjenjuje kao krizu zapita, kako doprinosi noćnoj mori i kako doprinosi izlasku iz noćne more umjesto da sve pripisuje drugoj osobi. Velik broj parova potraži pomoć upravo iz straha od raspada sistema i na terapeutu je da im pomogne sagledati svoj dio u cijeloj priči i naučiti kako da taj svoj dio stave pod kontrolu. Terapija može pomoći boljem razumijevanju pozicije iz koje partner djeluje i njegovih / njezinih nesvjesnih stremljenja i potreba - zaključila je.

