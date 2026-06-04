Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ANAPLASTIČNI LIMFOM

Više od 100 žena oboljelo je od rijetkog raka kojeg stručnjaci povezuju s implantatima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Više od 100 žena oboljelo je od rijetkog raka kojeg stručnjaci povezuju s implantatima
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako stručnjaci naglašavaju da je riječ o vrlo rijetkoj bolesti, zdravstvene vlasti pozivaju žene s implantatima na redovite kontrole i praćenje mogućih simptoma kako bi se promjene otkrile na vrijeme

Admiral

Španjolske zdravstvene vlasti upozorile su na rijedak oblik raka koji se povezuje s implantatima za dojke. Prema najnovijim podacima Španjolske agencije za lijekove i medicinske proizvode (Aemps), do kraja 2025. godine potvrđeno je 111 slučajeva anaplastičnog limfoma velikih stanica povezanog s implantatima za dojke, poznatog pod kraticom BIA-ALCL.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U KB Dubrava stigao uređaj za bržu i precizniju biopsiju dojke, u četvrtak kreće u upotrebu 01:16
U KB Dubrava stigao uređaj za bržu i precizniju biopsiju dojke, u četvrtak kreće u upotrebu | Video: 24sata/Video

Iako sama brojka može zvučati zabrinjavajuće, stručnjaci naglašavaju da je riječ o vrlo rijetkoj bolesti u odnosu na velik broj žena koje diljem svijeta imaju ugrađene implantate. Od 2012. godine, kada je Španjolska počela sustavno pratiti ovo stanje, zaprimljeno je ukupno 146 sumnjivih prijava, od kojih je 111 potvrđeno.

Važno je istaknuti da se ovaj oblik raka ne razvija u tkivu dojke, već u stanicama imunološkog sustava koje se mogu pojaviti u ovojnici tkiva koja okružuje implantat. Zbog toga se razlikuje od klasičnog raka dojke.

Najveći broj slučajeva zabilježen je u Madridu, a slijede Andaluzija, Katalonija i Valencija. Zdravstvene institucije nastavljaju pratiti situaciju i surađivati s europskim stručnjacima kako bi se bolest što ranije otkrila i bolje razumjela.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Znanstvenici još uvijek istražuju moguće uzroke nastanka ovog limfoma. Među čimbenicima koji se proučavaju nalaze se vrsta implantata, genetska predispozicija pacijentica te potencijalni upalni procesi ili kontaminacija tijekom ugradnje implantata. Ipak, konačan uzrok bolesti još nije potvrđen.

Stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku, ali savjetuju ženama s implantatima da redovito odlaze na kontrolne preglede te obrate pozornost na simptome poput oticanja, nakupljanja tekućine oko implantata ili promjena na dojci. Rano otkrivanje i dalje je najvažniji korak u uspješnom liječenju.

EKSPERIMENTALNA FAZA Nova tableta protiv raka oduševila liječnike: Tumori se smanjili i kad su svi digli ruke!
Nova tableta protiv raka oduševila liječnike: Tumori se smanjili i kad su svi digli ruke!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najljepšeg do najmanje lijepog horoskopskog znaka
LJEPOTA JE U OČIMA PROMATRAČA

Lista od najljepšeg do najmanje lijepog horoskopskog znaka

Koji horoskopski znakovi su na vrhu ljestvice, a koji na dnu? Ljepota kojom zrače neke znakove čini neodoljivima i intrigantnima, a neki tu ljepotu skrivaju ili pokazuju na drugačiji način
Znate li što je Tijelovo i zašto ga danas slavimo kao blagdan?
KATOLIČKI BLAGDAN

Znate li što je Tijelovo i zašto ga danas slavimo kao blagdan?

Tijelovo ili Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove se obilježava u Katoličkoj crkvi svake godine deveti četvrtak nakon Uskrsa, a veže se za dva ključna događaja koja su se zbila davno
FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena
ZANOSNA PLAVUŠA

FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena

Ako postoji influencerica koja zna kako zaustaviti scrollanje i privući milijune pogleda, to je Mia Malkova. Plavuša iz Kalifornije, poznata po karijeri u filmovima za odrasle, svojim Instagram objavama svakodnevno dokazuje da zna kako spojiti šarm, humor i provokativni sadržaj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026