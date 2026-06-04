Više od 100 žena oboljelo je od rijetkog raka kojeg stručnjaci povezuju s implantatima

Španjolske zdravstvene vlasti upozorile su na rijedak oblik raka koji se povezuje s implantatima za dojke. Prema najnovijim podacima Španjolske agencije za lijekove i medicinske proizvode (Aemps), do kraja 2025. godine potvrđeno je 111 slučajeva anaplastičnog limfoma velikih stanica povezanog s implantatima za dojke, poznatog pod kraticom BIA-ALCL.

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Iako sama brojka može zvučati zabrinjavajuće, stručnjaci naglašavaju da je riječ o vrlo rijetkoj bolesti u odnosu na velik broj žena koje diljem svijeta imaju ugrađene implantate. Od 2012. godine, kada je Španjolska počela sustavno pratiti ovo stanje, zaprimljeno je ukupno 146 sumnjivih prijava, od kojih je 111 potvrđeno.

Važno je istaknuti da se ovaj oblik raka ne razvija u tkivu dojke, već u stanicama imunološkog sustava koje se mogu pojaviti u ovojnici tkiva koja okružuje implantat. Zbog toga se razlikuje od klasičnog raka dojke.

Najveći broj slučajeva zabilježen je u Madridu, a slijede Andaluzija, Katalonija i Valencija. Zdravstvene institucije nastavljaju pratiti situaciju i surađivati s europskim stručnjacima kako bi se bolest što ranije otkrila i bolje razumjela.

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Znanstvenici još uvijek istražuju moguće uzroke nastanka ovog limfoma. Među čimbenicima koji se proučavaju nalaze se vrsta implantata, genetska predispozicija pacijentica te potencijalni upalni procesi ili kontaminacija tijekom ugradnje implantata. Ipak, konačan uzrok bolesti još nije potvrđen.

Stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku, ali savjetuju ženama s implantatima da redovito odlaze na kontrolne preglede te obrate pozornost na simptome poput oticanja, nakupljanja tekućine oko implantata ili promjena na dojci. Rano otkrivanje i dalje je najvažniji korak u uspješnom liječenju.