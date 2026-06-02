Nova tableta protiv raka oduševila liječnike: Tumori se smanjili i kad su svi digli ruke!

Nova eksperimentalna tableta protiv raka pokazala je obećavajuće rezultate kod pacijenata kojima dosadašnje terapije više nisu pomagale. Riječ je o lijeku GRWD5769, koji pomaže imunološkom sustavu da ponovno prepozna i napadne tumorske stanice koje su se uspjele "sakriti" od liječenja. U međunarodnom kliničkom ispitivanju provedenom u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj i Australiji sudjelovala su 83 pacijenta s nekim od najčešćih oblika raka, uključujući rak pluća, debelog crijeva, jetre, mokraćnog mjehura, vrata i glave te rak vrata maternice, prenosi The Guardian.

Svi uključeni pacijenti prethodno su ostali bez učinkovitih opcija liječenja jer imunoterapija kod njih nije djelovala ili je s vremenom prestala djelovati. Rezultati su iznenadili istraživače. Tumori su se smanjili kod 26 pacijenata, a kod njih 15 zabilježeno je smanjenje od najmanje 30 posto.

Lijek djeluje tako da uklanja svojevrsni "plašt nevidljivosti" kojim se tumorske stanice skrivaju od T-limfocita, ključnih stanica imunološkog sustava zaduženih za uništavanje bolesti i infekcija. Kada se taj zaštitni mehanizam ukloni, imunoterapija ponovno može prepoznati i napasti rak.

Posebno su ohrabrujući podaci da je bolest zaustavljena najmanje šest mjeseci kod više od polovice oboljelih od raka pluća te kod 51 posto pacijenata s rakom debelog crijeva. Pozitivni rezultati zabilježeni su i kod drugih vrsta tumora uključenih u istraživanje.

Profesorica Fiona Thistlethwaite, glavna istraživačica studije i onkologinja iz Manchestera, istaknula je kako su rezultati vrlo obećavajući za lijek koji se uzima u obliku tablete.

- Za lijek koji pacijenti mogu uzimati kod kuće, ovo su impresivni rezultati. Još smo u ranoj fazi istraživanja i potrebno je provesti dodatne studije, ali riječ je o potpuno novom pristupu koji očito pomaže imunoterapiji da djeluje učinkovitije - rekla je.

Imunoterapija je posljednjih godina revolucionirala liječenje raka, no stručnjaci upozoravaju da kod približno dvije trećine pacijenata ne daje željene rezultate upravo zato što tumori uspijevaju izbjeći imunološki sustav.

Novi lijek razvila je britanska biotehnološka tvrtka Greywolf Therapeutics iz Oxforda. Dosadašnji podaci pokazuju da su ga pacijenti dobro podnosili te da nije uzrokovao značajne nuspojave.

Iako se radi tek o prvoj fazi kliničkih ispitivanja, ističu da je rijetkost vidjeti ovako dobre rezultate kod pacijenata kojima su prethodne terapije već zakazale.

Istraživanje je predstavljeno na godišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu, jednom od najvažnijih svjetskih skupova posvećenih liječenju raka. Sljedeći korak bit će veća klinička ispitivanja koja bi trebala potvrditi može li novi lijek dugoročno pomoći oboljelima.