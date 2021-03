Mnogi su posljednjih dana na svoje mobitele skinuli ‘ringtone’ melodiju nazvanu Smirilica. Tmurni, duboki, zloslutni zvuk potresa od kojega vas prolazi jeza, u blage i smirujuće tonove pretvorila je osječka kantautorica Dorotea Zovko, umjetničkog imena Aklea Neon.

- Kada su mi rekli da žele da od zvukova i vibracija iz seizmografskog zapisa potresa od 6.4 po Richteru napravim smirujuću melodiju, ostavila sam sve što sam radila i odmah se bacila na to. Imala sam sedam dana od tih zvukova, ali i svojih emocija koje sam sakupila volontirajući u Petrinji i Sisku nakon potresa, stvoriti nešto što će ljude smirivati, a ne uznemiravati. Nije bilo jednostavno. Putem programa koji sliku i vibraciju pretvara u zvuk dobila sam ton potresa, potom ga secirala, razdvajala, miksala i nikako nisam mogla dobiti ništa pozitivno. Jedini dobar ton i trenutak bio je onaj "udah" prije samog potresa i tu sam intonaciju integrirala u svoju skladbu. Taj "udah" doslovno je mir prije oluje. Sam zvuk potresa je kakofoničan pa sam te zvukove skratila i od njih dobila ritam pjesme. U sve sam dodala "bas liniju" koju sam dobila od mojih biljaka, konkretno bora sa kojime sam već "surađivala" i koji je često moj "član" benda - kroz smijeh kaže Aklea koja se već tri godine bavi glazbom koju proizvode biljke.

Njen glazbeni izričaj posve je specifičan jer koristi eksperimentalne metode snimanja zvukova i njima prenosi poruke o suživotu s prirodom. Šira javnost upoznala ju je nakon nastupa na Dori kada je pjevala svojevrsnu eko himnu "Zovi ju mama" posvećenu Zemlji, a u kojoj je ‘pjevala’ s keljom i borom. Kritičari i publika odmah su zamijetili da je Aklea predvodnica jednog novog plemena, s posebnom bojom glasa, svojevrsnog afro elektro soul etno beat izričaja ali i jedinstvenog osobnog stila.

Zbog toga su je i odabrali da napravi Smirilicu od potresa, jer ona prirodu čuje drugačije i u njenoj snazi nalazi ljepotu.

Bamboo prevodi biljke u mini signale

- Imam uređaj koji se zove Bamboo i koji prevodi električne impulse biljaka u mini signale, odnosno prevodi biljke u glazbu. Bor je veoma jaka glazbena biljka. Kada bi se posadio red borova određene visine ispred svake zgrade ili kuće, njegovo snažno korijenje i konstitucija umirivali bi vibracije potresa i on ne bi mogao srušiti kuću - kaže Aklea dodajući kako sve biljke imaju učinak umirivanja štetnih valova.

Smirilicu je napravila kao kratku melodiju od 30 sekundi i ona se do sada najviše puta "skinula", ali u ponudi je i jedna od osam sekundi koja je kao kratak ringtone i dugačka skladba od dvije minute u sklopu koje je i jedna melodija koju je napravila za svoju dušu. Smirilica se može skinuti putem interneta s mobilne mreže A1, a prikupljenim sredstvima obnovit će se srednja škola u Petrinji čija je zgrada srušena u posljednjem jakom potresu.

- Bilo mi je drago napraviti nešto tako veliko pogotovo zato što je u svrhu pomoći potresom pogođenog područja. Dugo sam bila pod dojmom tih jadnih ljudi i njihovih srušenih domova nakon volontiranja. Zbog toga mi je drago da sam mogla pomoći i svojom glazbom - dodaje Aklea koja je proputovala cijeli svijet proučavajući izvornu glazbu svake zemlje u koju je došla.

Putujuća glazbenica

- Smatram se putujućom glazbenicom. Gdje god sam došla, nešto sam naučila, otvorile su mi se oči u smislu novih spoznaja. Možda se zato moja vrsta glazbe svrstava u kategoriju neke “world music” - dodaje i kako za dva tjedna ide na Tenerife završiti svoj debitantski album.

Glazbu preko biljaka otkrila je u jednoj zajednici u Italiji gdje su napravili mali uređaj Bamboo od katoda koje prevode impulse biljaka u glazbu.

- Predivno je čuti drvo pored tebe kako pjeva. To je posve novi doživljaj prirode za nas koji je inače percipiramo statičnom. Samo kad gledate Timelapse biljaka u prirodi vidite koliko su one žive, koliko se kreću, komuniciraju. One su intuitivnije od životinja. Mi ljudi trebali bismo se smiriti kako bismo čuli što nam priroda govori. To sam pokušala napraviti ovom Smirilicom - kaže Aklea koja je inače vegetarijanka i voli sve što je prirodno.

Glazbom se počela baviti kao djevojčica kada je pjevala u dječjem zboru Zumbići, a kasnije u svjetski poznatom vokalnom sastavu Brevis iz Osijeka s kojime je proputovala svijet i čak nastupila u čuvenom Carnegie Hallu. Završila je osnovnu glazbenu školu za gitaru, ali svira i klavijature, bubnjeve, udaraljke. Nastupala je i s acapella grupom Dobbs16 u SAD-u. Nakon brojnih obrada u sklopu Neon Sessionsa, seriji akustičnih minikoncerata koje i dalje objavljuje na svom YouTube kanalu, završava svoj prvi album koji će izdati za dva mjeseca.

Toliko je uvjerena u svoj glazbeni uspjeh da je dala otkaz u digitalnog agenciji u kojoj je radila, preselila u Zagreb i posvetila se elektronskoj glazbi.

- Svoju glazbu radim sama, uz pomoć “pedal loopera”. Glas mi je glavni instrument. Proizvodim zvukove, snimam ih, “sempliram” i uklapam u akustičnu gitaru. Puno mi pomaže moj partner koji mi je ujedno i producent - kaže Aklea koja je prije nekoliko dana “izbacila” i svoj novi futuristički elektro hit “Shika shika” koji će također biti na novom albumu.