Rita Wilson o raku i koroni: Ne uzimam tijelo zdravo za gotovo

To je san o kojem nikad nisam sanjala jer sam se bojala da se nikad neće ostvariti - rekla je Rita Wilson (63) komentirajući činjenicu da su lani na Hollywood Walk of Fame postavili zvijezdu s njezinim imenom, piše Health.

Odrastajući u Hollywoodu, Rita priča kako je često prolazila pokraj tih zvijezda, a njezina je mama odlazila frizeru u neposrednoj blizini. No nikad nije mislila da će i ona zaslužiti tu čast. Doduše, deseci uloga na filmovima i u kazalištu unazad gotovo četiri desetljeća su igrali veliku ulogu u tome.

Nakon svih tih postignuća, Rita se može opustiti. No umjesto toga ona je 2012. godine odlučila baviti se drugom svojom strašću, glazbom. Unazad osam godina objavila je četiri studijska albuma i naporno radi na sljedećem. Nedavno je objavila pjesmu "Where's My Country Song?," a kaže kako je to oda svim ženama. Kroz pisanje pjesama pronašla je način kako se izraziti i biti ranjiva te pokazati tko je zapravo.

Čini se da joj je i osobni život jednako ispunjen. Supruga je Toma Hanksa već više od 30 godina, a zajedno su podigli sretnu obitelj. Iako je imala puno predivnih trenutaka u životu, suočila se i sa ozbiljnim teškoćama, osobito kad je riječ o zdravlju. Njezina je majka preminula 2014. godine i imala je Alzheimerovu bolest, a nedugo potom Riti su 2015. godine dijagnosticirali rak dojke. Bila je na obostranoj mastektomiji i unazad pet godina je zdrava.

Ovog ožujka je s Tomom bila u Australiji te su ondje oboje dobili COVID - 19. Kratko je boravila u bolnici te su joj ondje propisali klorokin. Kazala je da ne zna je li kontroverzna terapija pomogla, no imala je teške nuspojave od vrtoglavice, mučnice do slabosti. Ona i suprug bili su među prvim slavnima koji su bili pozitivni na korona virus i javnost je to teško prihvatila. Tijekom perioda karantene u australskom domu, Rita je objavljivala video snimke na društvenim mrežama, uključujući i video na kojem repa Hip Hop Hooray grupe Naughty by nature. Poslije je sa članovima grupe izdala remix te pjesme, a zaradu su darovali MusiCares COVID-19 Relief Fund.

Novinari Healtha čuli su se s njom telefonski zbog socijalnog distanciranja i kratko porazgovarali po njezinom povratku u Los Angeles. Iznenadila ih je njezina pozitivna energija. Otkrila im je kako joj je glazba pomogla u teškim trenucima.

Cijelog života bavili ste se glumom, prije nego glazbom. Zašto ste se odlučili na promjenu?

Volim proces pisanja stihova i stvaranja glazbe. U glumi samo uđeš, odradiš svoju ulogu, uzbudiš se zbog uloge, a zatim je sve izvan tvojih ruku. Zbogom! Odradiš svoje, a onda sve ovisi o redatelju ili uredniku i nadaš se da će ti se svidjeti ono što vidiš na kraju. Kad je riječ o pisanju pjesama, to je postupak koji omogućuje kreativnost i priča priču koja nešto doista znači u trajanju od tri do četiri minute. Imam toliko toga za reći. U glumi, ako ste glumica starija od 30 godina, teško je pronaći posao koji vas zbilja uzbuđuje. Kod pisanja pjesama, svaki dan se probudim uzbuđena što ću nešto napisati.

Kako ste počeli s pisanjem pjesama?

Kada sam upoznala skladateljicu Karu DioGuardi, rekla sam joj da bih dala sve na svijetu da mogu pisati pjesme kao što to ona radi. - U redu, a zašto ne pokušaš? - rekla mi je.

- Ne znam pisati pjesme, ne znam note i ne sviram niti jedan instrument - odgovorila sam joj.

- Da, ali imaš li nešto što želiš reći? - odvratila je, i za mene je to bilo veliko otkriće.

Pokazala mi je kako pisati pjesme. Pomogao je i pjevač Jason Reeves. Otvorila sam se i od tada nisam prestala pisati.

Stvarate li sada nešto?

Radim na predivnom projektu koji se bazira na autorici Barbie. Ona se zove Ruth Handler i riječ je o nevjerojatnoj priči. Uvijek znamo imena muškaraca iza tvrtki. No zar nisu i žene radile iste takve poslove? A o njima ne znamo ništa. Njezina je priča toliko zanimljiva, a trebalo nam je oko dvije godine da nagovorimo njezinu obitelj da nam da prava na njezinu autobiografiju. Uspjeli smo ih dobiti i upravo smo u postupku pisanja scenarija.

Lipanj je mjesec svjesnosti o Alzheimerovoj bolesti. Vaša je majka preminula od te bolesti. Koji biste savjet dali ljudima koji skrbe o najmilijima s tom dijagnozom?

To je jedna od najtežih stvari kroz koje obitelji prolaze. Čak i u najbližim obiteljima stvara tjeskobu i napetost. Ta osoba koju volite, koja vas je podignula, više vas ne prepoznaje i svakog je dana gubite malo po malo. Moja majka jednog dana više nije govorila i tada je naš svećenik došao u posjetu. Svi smo bili oko maminog kreveta, a ja sam mu rekla: "Ne razumijem, oče. Zašto je Bog jednostavno ne uzme? Ona čak ni ne živi više, samo je tu". On je odgovorio: Ona te još podučava". Dugo sam razmišljala o tome i ustanovila da je to zaista točno. Od mame sam toliko puno naučila, čak i kroz njezinog Alzheimera. Naučite puno o sebi, o svojoj obitelji, o žalovanju. Naučite što je važno, a što ne. Bolest je nešto što nikome ne želite, no i u tome sam uspjela pronaći ljepotu.

Tijekom 2015. godine su vam dijagnosticirali rak dojke i imali ste obostranu mastektomiju. Kako je to bilo?

Kad jedanput shvatite da je u vama nešto što vas pokušava ubiti, morate prihvatiti da će postojati novo normalno. Sada sam pet godina zdrava, no kad mi se to dogodila razmišljala sam što je to i kako me mijenja. Zahvalna sam što postoji rekonstrukcija.

Kako je to promijenilo vaš odnos prema vlastitom tijelu?

Trebalo mi je nekoliko godina da se opet počnem osjećati normalno. Mislim da je tajna u činjenici da svoje tijelo ne uzimam zdravo za gotovo. Naravno da sam promijenila prehranu i više ne pijem alkohol. recimo, biljna prehrana bolje odgovara oboljelima od raka, a na tjedan popijem samo tri do četiri čaše alkoholnog pića. Sve u svemu , to nije puno i zahtijeva disciplinu. Danas sam zdrava. Ni to ne uzimam zdravo za gotovo i nemam namjeru se igrati sa zdravljem.

U ožujku ste vi i Tom bili u Australiji zbog njegovog filmskog projekta i oboje ste bili pozitivni na COVID-19. To je sigurno bilo zastrašujuće.

Uvijek mislite da se loše stvari događaju drugima - dok se ne dogode vama i shvatite da niste na to imuni. Slično je bilo s mojom dijagnozom raka. Kad se to sve odigravalo, prije nego što smo se razboljeli, rekla sam Tomu: Prije raka, to je samo bila bolest koja se događa drugima. No ne osjećam se tako više. Tko kaže da se i mi nećemo zaraziti koronom"? I onda smo je dobili. Bilo je čudno. No imala sam vrhunsku medicinsku njegu i na sreću smo oboje dobro.

