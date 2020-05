Kako food influencerica može zadržati dobru liniju? Ona zna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Radimo prave turske baklave, a u ponudi imamo 30 vrsta'

Svaki dan, food influencerica Eloise Head na svom Instagram profilu 'Fit Waffle' objavljuje slike burgera, kolačića, palačinki i ostalih poslastica. Njen profil prati 440.000 pratitelja i nitko je ne pita za recepte nego kako uspijeva ostati fit uz svu tu hranu.

- Najčešća pitanja koja mi se postavljaju su 'Jedete li svu ovu hranu' i 'Kako uspijevate ostati u formi uz ovu prehranu'- rekla je Eloise.

Ona ne objavljuje često fotografije sebe, ali toliko dovoljno da možete shvatiti kako ima zavidnu figuru. Problem je u tome, što mnogi ljudi vjeruju da ne mogu izgledati kao Eloise, ako jedu svu tu hranu koju ona objavljuje.

Međutim, ova mlada voditeljica je shvatila da ne postoje stvari poput 'dobre' ili 'loše' hrane i da u svemu može uživati u umjerenim količina.

Iako su neke namirnice kaloričnije od drugih, to ne znači da ih i dalje ne možete jesti i tako održavati svoju težinu ili čak smršavjeti.

- Ne postoje određene namirnice zbog kojih ćete dobiti na težini. U svemu možete uživati umjereno, bez osjećaja krivnje ili osjećaja da kršite svoje postavljene ciljeve. Čak i ako vam je cilj gubitak kilograma - objasnila je Head, koja je također kvalificirana osobna trenerica.

Specijalist za mršavljenje i kardiolog dr. Luiza Petre objasnio je kako čak i 'zdrava' hrana može dovesti do debljanja ako je jedemo previše.

- Hrana koja obiluje kalorijama poput avokada, orašastih plodova ili velikih količina maslinovog ulja može brzo uzrokovati višak kilograma na vašem struku - rekao je Petre.

Kad je u pitanju gubitak kilograma, nutricionistica Graeme Tomlinson naglasila je da je kalorijski deficit jedina vježba koja je potrebna, bez obzira koju hranu jedete.

Ključna je umjerenost

Dok Eloise, naravno, uživa u namirnicama koje dijeli na svom Instagram profilu, ona ne pojede u jednom danu sve što napravi. Pazi na umjerenost.

- Definitivno ne pojedem sve što ispečem. Uglavnom pojedem samo jedan komadić, o ostatak podijelim sa svojom obitelji - kaže.

Ona je naglasila da Instagram stranica 'Fit Waffle' prikazuje njen posao, a ne njenu prehranu.

Iako Head puno radi, ona svakodnevno i trenira jer voli fitness. Također svaki dan šeta, ali uglavnom zbog svog mentalnog zdravlja i zato što u tome uživa.

- Obično treniram pet do šest puta tjedno oko sat i pol. Svi moji treninzi su usmjereni na utege, za razliku od kardio vježbi - rekla je.

Prije je vjerovala da postoji 'dobra' i 'loša' hrana

Priznala je nije oduvijek imala tako dobar odnos s hranom. Prije osam godina, dok je još bila na fakultetu, odlučila je ići na dijetu.

- U osnovi sam odbacila sve namirnice za koje sam zaključila da su 'loše' za mene i jela sam samo hranu za koju sam smatrala da je 'zdrava' - rekla je.

Nepotrebno je i govoriti da je od hrane koju je smatrala 'dobrom' i izgubila kilograme, ali i dobila neke zdravstvene probleme. Njen krvni tlak bio je vrlo nizak.

- Moji prijatelji i obitelj počeli su izražavati zabrinutost zbog moje težine, ali u mojim očima još uvijek nisam bila dovoljno mršava - ispričala je.

Fleksibilna dijeta

Preokret se dogodio dok je polagala za osobnu trenericu. Tada je naučila da postoji dijeta 'If it fits your macros' IIFYM (što u slobodnom prijevodu znači 'ako zadovoljava vaše makronutrijente'), također poznata kao fleksibilna dijeta.

Kod prehrane IIFYM je važno pratiti makronutrijente iz unesene hrane, dakle i udio bjelančevina, masti i ugljikohidrata.

- Provela sam puno istraživanja i počela jesti prema svojim ciljevima, a to su bili da dobijem mišiće i počnem dobivati na težini - kaže.

Trebalo joj je nekoliko godina da postigne što je željela.

- Moj odnos s hranom i tijelom još uvijek nije savršen, ali daleko sam dogurala i puno toga sam tijekom tog puta naučila - zaključila je, a piše Insider.

