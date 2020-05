Izradite doma pinjatu u obliku korona virusa i - razvalite je

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Mama fotografkinja i Lola (5) oživljavaju kultne naslovnice

Aranžiranje ili sušenje cvijeća, kaširanje papira i slični hobiji postali su zanimljiviji otkad više boravimo kod kuće, a mnogi te tehnike ne koriste samo da im brže prođe vrijeme, nego i da se lakše nose sa izazovima korona pandemije, piše NYTimes.

POGLEDAJTE VIDEO: Omiljeni instrumenti za hobi sviranje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U tom smislu su otkrili i koronjatu, pinjatu u obliku korona virusa. Za izradu takve pinjate većinu sastojaka imate kod kuće, pa više nemate ispriku što već niste izradili svoj primjerak.

What kind of birthday gift can you make from materials found at home for someone on the front lines of the global pandemic? Turns out you can make a coronavirus piñata, y’all. Happy birthday, @Hkmccracken!#CoronavirusPiñata #Coviñata #NotTodayRona #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/GSmj878g4A — Xaris A. Martínez (@xarismartinez) April 7, 2020

Što vam treba:

novine

balon

brašno

vrpce ili vuna

Izrada paste:

Uzmite šalicu brašna i dodajte šalicu i pol tople vode. Promiješajte sastojke dok se ne sjedine, a smjesa bi trebala biti nalik ljepilu. Ovisno i procjeni, dodajte još brašna ili vode. Za bolje rezultate, smjesu ostavite u hladnjaku nekoliko sati ili preko noći.

Art World Roundup: looking at the week in art, from faked antiquities to pandemic piñatas https://t.co/aVRAlknJPl pic.twitter.com/cQzp4Cv8I9 — Art Critique (@artcritique_en) May 8, 2020

Izrada kalupa:

1. Napušite balon do željene veličine i dobro ga zatvorite. Ako nemate balon, možete napuniti plastičnu vrećicu novinskim papirom kako biste postigli okrugli oblik.

2. Uzmite novine i izrežite ih u trakice. Trebat će vam više trakica nego što mislite, a za perfekcioniste odajemo i trik da će površina virusa biti manje grbava ako koristiti manje trakice papira

3. Svaku trakicu umočite u smjesu s brašnom, te prstima ocijedite višak

4. Sloj po sloj, ljepite trakice na balon s jedne strane. Ako želite pinjatu napuniti slatkišima, ostavite maleni dio balona ili vrećice slobodan i bez trakica kako biste mogli naknadno ubaciti to što želite.

5. Postavite balon da stoji u čaši ili šalici, pa nastavite s ljepljenjem trakica s druge strane.

6. Ponavljajte postupak dok nemate barem tri do četiri sloja trakica zalijepljenih na balon. Prije stavljanja novog sloja, prethodni se mora osušiti.

Get your COROÑATA or COVIDAÑATA. Different colors coming soon. BEAT THE $HIT out of this virus! #coroñata pic.twitter.com/gInxw2OdBH — Natalie Diaz (@Natalie90089454) April 28, 2020

Punjenje pinjate

Kroz malu rupu na balonu, dio koji niste prekrili papirom, probušite balon i izvucite ga. Ako ste samo željni destrukcije, onda vas ostatak teksta više ne zanima i možete prionuti sustavnom uništavanju svog virusa. No ako slučajno doma skrivate čkolade, bombone i čkoladna jaja, dobro će vam doći. Kroz rupu u pinjatu ubacite bombone i slastice koje ste planirali. Kad ste spremni, prekrijte rupu komadićem kartona i zalijepite selotejpom.

Ukrašavanje

Sigurno znate kako izgleda korona virus, pa pustite mašti na volju. Siva masa prekrivena crvenim okruglim stabljikama. Običan sivi sprej će pomoći oko bojanja, a a za stabljike s crvenim vrhovima iskoristite ono što imate pri ruci, od kolaž papira do vune, žice i sličnih materijala. Možete zalijepiti kartonske role preostale nakon korištena toalet papira i vrhove prekriti maramicom koju ćete obojati bojom ili flomasterima.

Challenge Accepted!!!!



I received tons of DM's ppl asking me to make the coronavirus pinata and the Donald Trump one. Lol so why not make 2 in 1. While we all quarantine why not get a lil creative#NotAPoliticalPost#JustForLaughs#Coronaviruspinata#coronavirus#vivispiñatas pic.twitter.com/x8Ye2aGW0Q — vivis_piñatas (@PinatasVivis) March 18, 2020

Razbijanje

Na vrhu pinjate napravite dvije male rupe i kroz njih provucite žicu, konac ili vunu. Pazite gdje ćete objesiti svoj uradak kako ne biets ništa slomili ni ozlijedili koga. Za razbijanje koristite šake, palice, kuhače ili bilo što tšto može poslužiti u uništavanju mrskog neprijatelja.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Našao balon sa željama jedne djevojčice i uspio je pronaći

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: To mi treba