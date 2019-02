Rituali iz svijeta: Otac zakapa posteljicu, maska tjera demone

Neprofitabilna organizacija WaterAid objavila je seriju fotografija kojima su pokazali kako se novi život slavi u deset zemalja. Dio je to kampanje 'Water Effect' kojoj je cilj osigurati majkama i njihovoj djeci čistu vodu, pristojne sanitarije i dobru higijenu u zdravstvenim ustanovama diljem svijeta.

1. Madagaskar

Foto: WaterAid/ Ernest Randriarimalala

Mlada majka Nomi (21) nosi na licu masku koja ju štiti od sunca i zlih duhova. Izrađena je od mljevenih grančica sandalovine i vode tako da se dobije gusta smjesa koja se potom nanosi na lice. Nomi u rukama drži bebu Jackie Marcel Stephan koja je na fotografiji bila stara tek sedam dana. Pored nje sjedi njezina sestra koja joj je masku nanijela na lice.

- U našoj kulturi majkama poput mene i našim bebama nije dopušteno izlaziti iz kuće prvih sedam dana od rođenja, jer majka još uvijek pati, a beba je vrlo krhka i pod velikim je rizikom. Ali, kada jednom prođemo tih svetih sedam dana, nakratko izlazimo van kako bismo se suočili sa stvarnošću života i jarkim suncem. Taj trenutak slavimo sa našim obiteljima - ispričala je Nomi.

Dodala je da iz kuće izlaze na istočnu stranu jer na istoku sunce izlazi, a sunce je život.

Na Madagaskaru živi više od 18 etničkih skupina, a svaka ima svoje običaje i svete rituale. Na primjer, kada se dijete rodi, kod nekih je običaj da otac uzima posteljicu i zakapa je u zemlju, blizu kuće, dok se pupčana vrpca baca u rijeku.

2. Indija

Foto: WaterAid/ Prashanth Vishwanathan

Majka Rinku (22) iz Delhija stavlja posebnu smjesu na kapak 2-godišnje kćeri Kritike kako bi je tako zaštitila od zlih duhova. Radi se o gustoj crnjoj pasti, tzv. kohla ili kajala, koja se osim na kapak može staviti i kao točka na čelo djeteta. Osim za obranu od zlih duhova, taj običaj služi i za zaštitu od infekcija te jakih sunčevih zraka.

- Na oči naše dječje oči stavljamo kajal (kohl) ili ga stavljamo kao točku na čelo. To je gusta crna pasta koja se tradicionalno upotrebljava u Indiji, Egiptu i zemljama Bliskog istoka. Danas ljudi uglavnom kupuju kajal u kozmetičkim trgovinama - rekla je majka.

- Uobičajena uvjerenja primjene kajala su to da dječje oči čini svijetlima, velikima i atraktivnima. Djeluje umirujuće, čisto i štiti oči od infekcija i sunčevog blještavila. Tradicija upotrebe kajala počela je davno i prenosi se s generacije na generaciju. Crni kajal štiti dijete od zlih duhova i održava ih zdravima - dodala je.

3. Švedska

Foto: WaterAid/ Mikaela Lindström

Otac Sebastian (31) presijeca pupčanu vrpcu svojem tek rođenom sinu Harryju u operacijskoj dvorani u bolnici Östersund, nakon što je rođen carskim rezom. Švedska konvencija, koja je započela pedesetih godina, pomaže očevima da više sudjeluju u rađanju svoje djece. Običaj je da nakon rezanja vrpce, otac položi bebu na majčine grudi.

- Kada se dijete rodi, otac obično presijeca pupčanu vrpcu prije nego što dijete stavi na majčina prsa. Radimo to jer je to tradicija. To je velika odgovornost za oca. Nadam se da će Harry biti zdrav i živjeti sigurnim životom okružen sa puno ljubavi i sreće - rekla je majka Maria (34).

4. Zambija

Foto: WaterAid/ Chileshe Chanda

Linety (18) kupa svoju mjesec dana staru kćer Mariju u Nsambilu, u tekućini napravljenoj od korijenja stabala za koju se u tim krajevima vjeruje da čuva bebino zdravlje i štiti je od zlih duhova. Raditi će to sve dok malena ne napuni tri mjeseca.

- Moja majka mi je pričala o ritualu Nsambila koji se radi odmah nakon rođenja. Otišla je i iskopala korijenje različitih stabala. Donijela je to kući i držala neko vrijeme u vodi prije nego mi je počela pokazivati kako svaki dan kupati Mariju. Najprije dajem bebi malo te tekućine da je popije, a ostatak koristim za kupanje - ispričala je ova mlada majka.

- Tradicija Nsabila radi se za dobrobit djeteta i može ga zaštititi od zlih duhova i svih loših znamenja. Čak i ako bebu drži loša osoba, dijete neće biti pod utjecajem zlih namjera. Zato sam prihvatila ovaj ritual i radim ga svaki dan na Mariji. Nastavit ću to raditi dok ne napuni tri mjeseca. Ako to ne učinim, izložit ću svoju bebu. Može se razboljeti ili biti osjetljiva na djela zlih ljudi - dodala je.

5. Japan

Foto: WaterAid/ Kodai

Natsumi (29) simbolično hrani svoju kćer Miwu staru četiri tjedna. Radi se o Okuizome, prvoj prehrambenoj ceremoniji.

Okuizome je obiteljska tradicija koja se odvija kod kuće kada je beba stara 100 dana. Cilj običaja je osigurati da dijete tijekom života nikada ne ostane bez hrane. Obitelj priprema tradicionalna japanska jela koja imaju simboličko značenje.

- To se napravi kod kuće ili u restoranu. Odlučili smo se za ovu tradiciju jer želimo našoj kćeri dobro zdravlje i sreću. Također, želimo poštovati našu staru tradiciju. Nadam se da će moja kći odrasti zdrava, jaka, znatiželjna, brižna i uspješna - ispričala je majka.

6. Uganda

Foto: WaterAid/ James Kiyimba

Na fotografiji su majka Nagit (30), njezin suprug Lomer (32), i beba Bakita okruženi s još četvero njihove djece. Upravo su blagoslovili novorođenče korom stabla Etopojje koju su namakali u vodi tri sata pa iz nje izdvojili trakice nalik žici. Te trakice su omotali oko bebinog zgloba, gležnjeva, vrata i struka.

Tu vodu su potom izlili u ograđeni dio gdje borave životinje. Ukoliko je dijete djevojčica, to simbolizira blagoslov koji bi joj trebao osigurati još više krava u tom prostoru na dan njezina vjenčanja. Dječaku bi trebao osigurati bogatstvo u obliku mnoštva krava.

- Imamo mnogo rituala vezanih za rađanje djeteta i oni se izvode već generacijama. Nakon što djetetu date ime, u kući se neprestano pali vatra četiri dana. Tijekom tog vremena majka ne izlazi iz kuće tijekom dana, čeka do večeri. Na dan kada beba otpusti pupčanu vrpcu, ona se sakupi zajedno s pepelom četverodnevne vatre, pomiješa se s vodom i ulijeva se u ograđeni prostor za životinje, a to radi djetetova baka - opisala je Nagit kako to kod njih izgleda.

- Nakon ove ceremonije, bebina majka može slobodno napustiti svoj dom i predstaviti novo dijete članovima plemena koji čekaju. Kaže se da ako netko odbije napraviti ritual, loša sreća može utjecati na cijelo pleme ili novorođenče - dodao je.

- Željela bih da moja beba Bakita bude ponizna i da odrasta uz poštivanje članova plemena. Uvijek ću naporno raditi kako bih joj osigurala da ide u školu, obrazuje se i postane liječnik ili medicinska sestra, tako da me može liječiti kad sam bolesna - rekla je.

7. Nigerija

Foto: WaterAid/ Wash Media Network Nigeria

U ovoj zemlji je običaj držati grančicu koja nalikuje prstima u vodi u zdjelici izrađenoj od drveta kalabaša. U njoj grančica stoji sve dok se ne stopi sa tekućinom. Dio je to Nana Fatsuma tradicije (grančica je dobila ime po supruzi proroka Muhameda), a napitak se daje trudnici koja ima teške trudove kako bi se ubrzao porođaj te da bi se zaštitila i majka i nerođena beba.

- Rodila sam troje djece kroz Nana Fatsumu. Poštujemo ovu tradiciju jer ima neki duhovni značaj. Žena u trudovima i njezino dijete mogu umrijeti ako ne slijede tu tradiciju - rekla je Alti (40), udovica koja je rodila desetoro djece. Polovica njih je umrla.

8. Škotska

Foto: WaterAid/ Paul Watt

Djevojčica Emma imala je pet tjedana kada je od svoje bake Sandre dobila novčić. To je običaj koji bi malenoj trebao osigurati sreću i prosperitet. Osim bake, novčić ostavljaju i drugi članovi obitelji te prijatelji tijekom prvog posjeta bebi. Novčić se bebi stavlja u dlan ili u kolica.

- To je škotska tradicija. I meni su kao bebi stavljali kovanice u kolica, sjećam se da su to radili i mojoj sestri dok je bila u kolicima. Moja najveća želja je da moja beba bude zdrava i sretna. Ništa drugo nije važno - kazala je majka Amanda (32).

9. Gana

Foto: WaterAid/ Eliza Powell

Vida (30) u naručju drži svoju bebu Davida starog mjesec dana ispred stabla čiju koru koriste kako zaštitu trbuha žene u budućim trudnoćama. Kora se kuha u vodi, a potom prelijeva preko nje. To izvodi ženina rođakinja, a toplu tekućinu polijeva po koži žene naizmjence sa hladnom vodom.

Tek nakon te ceremonije koju zovu Kosoto se bebi može dati ime.

- Kažu da ako ne napravite Kosoto, dobit ćete bolove u trbuhu tijekom budućih trudnoća. Nisam sigurna pomaže li to, ali to je nešto što su naši preci uvijek činili, pa mi nastavljamo tu tradiciju - rekla je Vida kojoj je maleni David četvrto dijete.

10. Malavi

Foto: WaterAid/ Jenny Lewis

Baka Melise pravi kašu za svoju kćer Luciju (26) koja je upravo rodila bebu. Novoj mami daje se posebna kaša napravljena od soje, kukuruznog brašna i šećera. Smatra se da im daje energiju i hranjive tvari koje su joj potrebne nakon rađanja. Tu kašu jede svako jutro tjedan dana.

Običaji u Hrvatskoj

Jedan od najpoznatijih običaja kod nas je darivanje djeteta zlatom. To bi mu trebalo osigurati blagostanje u životu. U nekim dijelovima zemlje tradicija je posaditi drvo u čast djetetovog rođenja - orah, bor, hrast, limun... Običaj je u Slavoniji djetetu pod glavu staviti dukat ili svekar dukatom dariva rodilju. I to je svojevrsno prizivanje bogatstva u život djeteta i njegove obitelji.

Nakon poroda, ponegdje je običaj ženi dati kokošju juhu kako bi vratila snagu i imala dovoljno mlijeka za bebu. U bilogorskom kraju tradicija je 'unerediti' dvorište novopečenih roditelja zasipanjem svega i svačega - perje, papir, ostaci nakon obrade žita, slama...