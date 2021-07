Odnosi s braćom i sestrama su najdugovječniji odnosi koje ćemo u životu imati, no vaš sedmogodišnjak i petogodišnjak koji se žele igrati istom igračkom ne razmišljaju o tome. Začas dođe do tučnjave i rata koja roditeljima zadaje glavobolju, no ne sekirajte se: Studije pokazuju da suparništvo među braćom i sestrama oko takvih stvari može biti korisno za njih, jer se djeca tako uče važnim vještinama, poput pregovaranja, pristajanja na kompromis, odnosno rješavanja sukoba.