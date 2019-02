Rješenje vječne dileme: Treba li kosu prati ujutro ili navečer?

Pranje kose čini se kao jedan od lakših životnih zadataka, ali zapravo krije nekoliko tajni koje čine veliku razliku. Mnoge žene (i muškarci) žale se da im kosa već prvo jutro nakon pranja izgleda masno i beživotno. No trik je u tome da kosa zapravo nije masna, nego samo tako izgleda jer se nije pravilno posušila.

Foto: Milan Markovic

Perete li kosu navečer, ona ostaje tek mrvicu vlažna ali dovoljno da se tijekom spavanja totalno izravna te izgubi volumen. Mokre vlasi su osjetljivije od suhih, a tijekom noći se trljaju o jastuk i petljaju što vodi do ispucalih vrhova i neuredne frizure. Izbjegnite taj scenarij i večernje pranje kose zamijenite jutarnjim.

Foto: Ihor Pukhnatyy

Ako vam treba još jedan razlog za promjenu večernje rutine pranja kose, tu su gljivice. One obožavaju mokra i topla mjesta, a nema ništa bolje od vlažne kose i mekanog jastuka. Ritual spavanje s mokrom kosom može dovesti do razmnožavanja gljivica ili plijesni na vlasištu, koje potencijalno mogu dovesti i do ozbiljnijih problema i prhuti. Zbog toplih i vlažnih uvjeta, na jastuku se mogu razviti spore, koje pak uzrokuju probleme s disanjem i nastanak alergija.

Ne zaboravite da kosu treba prati dva puta, a ne jednom i to s vrlo malim količinama šampona. Za svako pranje je dovoljna količina kao dvije kovanice od 50 lipa. Pravilno i dobro ispiranje jednako važno kao i šamponiranje. Christope Robin, stilist i frizer poznatih svjetskih zvijezda podijelio je nekoliko trikova za sjajnu i lijepu kosu.

- Prvo raščešljajte kosu kako to ne biste trebali to raditi nakon pranja, kad je mokra. Nikad ne smijete treba češljati mokru kosu. To je za nju jako stresno i uzrokuje ispucale vrhove - objašnjava Robin i dodaje da prije samog šamponiranja na kosu nije loše nanijeti malo bademovog ulja, da bi vrhovi bili nahranjeni i zdravi.

Foto: Ihor Pukhnatyy

- Kad je riječ o regeneratoru, nanesite ga samo na vrhove. Ne stavljajte ga blizu tjemena jer će ga zamastiti. Regenerator treba dobro isprati baš kao i šampon. Kad je riječ o kosi, ne postoji previše ispiranja, jer tako skidate masnoće i nečistoću s tjemena i kose.

I za kraj, opranu kosu ne trljajte i ne sušite grubim ručnikom. To će dodatno oštetiti vlasi i uzrokovati ispucane vrhove. Puno bolji izbor je mekana pamučna majica koja će dobro upiti sav višak vode a kosu ostaviti zdravom i mekom.