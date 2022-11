Rođen je August Šenoa, a Nellie Bly svijet je obišla za 72 dana

Neustrašiva Amerikanka Nellie Bly jedna je od onih žena koje su rušile nebrojeno mnogo granica i postavljale nove, radeći i pišući šokantne stvari koje mnogi njeni suvremenici nisu mogli shvatiti i prihvatiti. Rođena je 1864. u Pennsylvaniji, a djelovala je na prijelazu 19. u 20. stoljeće, a njene su reportaže mijenjale povijest novinarstva.

Radeći pod motom da se uz pravilno primijenjenu i usmjerenu energiju sve može postići, ova pionirka novinarstva inspirirala je mnoge mlade žene. Govorila je kako nikad nije napisala niti jednu riječ koja nije dolazila iz srca i to je vjerojatno bila tajna njenog neponovljivog uspjeha u poslu koji je radila. U New Yorku je sama nagovorila Josepha Pulitzera da je zaposli u novinama New York World, nakon čega se dobrovoljno prijavila u kliniku za mentalne bolesti da bi otkrila kako tretiraju pacijentice, što je rezultiralo knjigom "Deset dana u ludnici", istragom i reformama institucije.

Kao vrlo otvorena novinarka istraživačica, između ostalog, pisala je protiv mizoginije, intervjuirala je sufražetkinje, raskrinkavala korumpirane političare, ali i postavljala za to vrijeme nemoguća pitanja, poput onog bi li žena mogla zaprositi muškarca. Ono po čemu je možda i najpoznatija je putovanje u kojem je obišla cijeli svijet u samo 72 dana, a na koje je krenula 14. studenog 1889. godine i time srušila rekord literarnog junaka Phileasa Fogga iz poznatog romana Julesa Vernea "Put oko svijeta za 80 dana".

Usprkos komentarima da žene ne bi smjele putovati same, ali i da ne mogu putovati same zbog velike prtljage i mnogih kofera koje bi nosile, Nellie je naručila haljinu kod krojača i ostatak stvari spakirala u jednu putnu torbu te brodom Augusta Victoria krenula put Velike Britanije, a njene novine svakodnevno su objavljivale njene avanture, nakon njenih telegrama ili putem dopisnika u gradovima koji su joj bili na putu.

Zanimljivo, njene dogodovštine toliko su zainteresirale publiku da su suparničke novine, Cosmopolitan, poslale vlastitu novinarku, Elizabeth Bisland, da je nadmaši i stigne natrag u New York ranije. New York World čak je organizirao i nagradnu igru u kojoj će osoba koja da najbližu procjenu toga za koliko će dana Nellie proputovati svijet biti nagrađena putem u Europu. Nellie je odande putovala u Egipat, a prošla je i kroz Sueski kanal, posjetila Šri Lanku, Maleziju, Singapur, Hong Kong i Japan proputovavši 21.700 milja (oko 35.000 kilometara).

