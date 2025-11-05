Obavijesti

Rođendanski šok za 10-godišnjakinju: 'Pokloni su je rastužili, ne znam što napraviti'

Piše Karolina Krčelić,
Rođendanski šok za 10-godišnjakinju: 'Pokloni su je rastužili, ne znam što napraviti'
Foto: Erik Reis - IKOstudio

Na popularnoj Facebook stranici “Mamine tajne anonimne i javne” pojavila se ispovijest majke koja je priuštila skupi rođendan svoj 10-godišnjoj kćeri, no, nešto ju je razočaralo

Subotnji rođendan desetogodišnje djevojčice trebao je biti događaj za pamćenje. Mama koja je željela ostati anonimna odlučila se za proslavu u rođendaonici, svjesna da to neće biti jeftino, ali i uvjerena da će djevojčici pružiti nezaboravno iskustvo. Sve je proteklo u veselju, boji, balonima i smijehu – barem do trenutka kada su počeli stizati pokloni.

- Većina poklona bila je… razočaranje. Nisam osoba koja gleda materijalno, ali djeca uspoređuju i osjete razlike. Moja mala je bila tužna, i to me je pogodilo jer nije zaslužila da se tako osjeća na svoj dan - napisala je mama na stranici.

Anonimna mama priznaje da nije očekivala skupe darove, ali je važan bio trud.

- Kad su druga djeca u pitanju, trudimo se da poklon bude vrijedan i koristan, ne mora biti skup, ali treba pokazati da je uložen trud. Ovi pokloni djelovali su kao da su kupljeni u zadnji čas, samo da se ‘ne dođe praznih ruku’.

Foto: 123RF

Šokantno joj je, kako sama priznaje, što poklone zapravo ne biraju djeca, nego njihove mame – žene s kojima se druži i šalje poruke. - Ne znam trebam li nešto reći, prešutjeti, vratiti istom mjerom ili se možda više ne odazivati na rođendane. Ali osjećam da bi to bilo spuštanje na istu razinu.

Četiri dana nakon proslave djevojčica i dalje je tužna, a mama se pita:

- Možda zvuči banalno, ali djeca to dugo pamte. Hoće li ikad zaboraviti kako su se osjećala na svom desetom rođendanu - napisala je zabrinuta mama.

Iskustvo ove anonimne majke pokreće pitanje: kako pristupiti rođendanskim darovima i očekivanjima, ali i međusobnim odnosima među roditeljima u današnjem društvu gdje materijalni darovi ponekad nadmašuju emocije i trud.

Pratitelji stranice „Mamine tajne anonimne i javne“ komentirali su: mnoge mame su se pronašle u priči, dok su druge ponudile savjete – od iskrenog razgovora do jednostavnog prihvaćanja situacije i fokusiranja na sreću vlastitog djeteta.

