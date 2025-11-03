Obavijesti

Influencerica otvorila igraonicu u Zagrebu. Tri sata - 1300 eura

Influencerica otvorila igraonicu u Zagrebu. Tri sata - 1300 eura
Rođendanski paket uključuje šest zona za igru, karaoke i pozornicu, grickalice, sokove, kutak za roditelje, poklone, pozivnice, voditelja, animatore, tortu, ukrase te klauna ili mađioničara

U centru Zagreba poznata influencerica otvorila je novu igraonicu i rođendaonicu naziva KidZona. Koncept su osmislile Maja Brlek Krmić i Cindy Šoštarić Hadžić.

Inače, Maja ima bogato prethodno iskustvo u organizaciji, dekoraciji i vođenju evenata, dok je Cindy poznata influencerica koju na društvenim mrežama prati više od 100 tisuća ljudi te je stručna u području marketinga te supruga influencera i poduzetnika Sandija Pege, piše Zagreb.info.

Pogledali smo ponudu igraonice. U igraonici se nalazi šest različitih zona koje su namijenjene za istraživanje, učenje i razvoj djece. Paket koji je pokrenuo razgovor na društvenim mrežama iznosi skoro 1300 eura za tri sata.

Rođendanski paket uključuje šest zona za igru, karaoke i pozornicu, grickalice, sokove, kutak za roditelje, poklone, pozivnice, voditelja, animatore, tortu, ukrase te klauna ili mađioničara. Također, u ponudi su i drugi rođendanski paketi čija je cijena 670 ili 870 eura, ovisno o tome što uključuju. Ako se roditelji odluče za ovaj paket, mogu pozvati 20 djece, dok u jeftinijim paketima 10 ili 15 za dva sata igre.

Cijene rođendanskih paketa variraju od 650 do 690 eura, 850 do 890 eura te 1250 do 1290 eura. Paket zvijezda (690 €) uključuje osnovnu proslavu za 10 djece, traje dva sata, ima dva animatora, klasičnu tortu i jednu personaliziranu pozadinu s balonima.

Paket mjesec (890 €) donosi proširenu verziju za 15 djece, s dodatnom pozadinom, personaliziranim poklonima za svu djecu i pinjatom. Najbogatiji paket sunce (1290 €) traje tri sata, uključuje 20 djece, tri animatora, personaliziranu Vivas tortu te dodatne dekoracije poput piknik stolića, znaka dobrodošlice i helij balona. U ovom paketu je i poseban zabavni dodatak klaun ili mađioničar. Razlike među paketima odnose se uglavnom na broj djece, trajanje, broj animatora, tortu, poklone i razinu dekoracija.

Cijene nešto sitno variraju i o temi rođendana koje dijete odabere. Tako mogu birati između "kidzona" partyja, "magic kingdom" partyja, "sporty" partyja, "mistery" partyja i "gaming" partyja.

