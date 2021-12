Situacija u kojoj se mama pronašla, nakon tragedije, pokazala je kako neki ljudi zaista nemaju nimalo stida! Ožalošćena majka je na Facebooku objavila razgovor koji je vodila s prijateljicom nakon tragične smrti novorođenčeta. Prijateljica ju je samo nekoliko dana nakon pitala može li vratiti joj darove za bebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žena je tvrdila da je poklone htjela dati drugoj prijateljici koja je imala dijete, pritom pokušavajući zvučati što je ljepše moguće.

- Hej draga, samo se pitam jesi li koristila stvarčice koje si dobila za bebu, ako nisi, mogu ih dati Laurinoj malenoj. Nadam se da si dobro i da odmaraš - obratila joj se prijateljica. Svoj zahtjev pokušala je opravdati tvrdeći da želi uštedjeti novac za blagdansko vrijeme.

- Obavijesti me prije, da uštedim nešto novca prije Božića. Znaš kako je - dodala je žena. Ožalošćena mama već je proživljavala teške trenutke, ali se ipak trudila nositi sa ženom na lijep način.

- Ne mogu vjerovati da me pitaš za poklone, ali da, još uvijek imam neke stvari osim deke… on će biti pokopan u njoj jer je topla, i lijepa - odgovorila je mama.

Njezina prijateljica nije očito najbolje shvaćala situaciju u kojoj se ona nalazi, kao ni nagovještaje. Svatko je trebao shvatiti da ovo vjerojatno nije najbolje vrijeme za ožalošćenu. Međutim, žena nije mislila da radi nešto loše i imala je smjelosti zatražiti i deku.

- Samo bih htjela znati, prije nego što potrošim više novca, postoji li šansa da imaš još deku, dušo?... Kao što si rekla, lijepa je i topla i Laurino dijete to može koristiti - nastavila je neumjesno.

Žena je, između ostalog, pokušala dati i podršku ožalošćenoj mami, ali mama od nje nije osjećala nikakvu utjehu. 'Srceparajuće, zar ne draga, javi mi ako ti išta zatreba. Tu sam cijelo vrijeme', dodala je. Mama nakon ovoga nije htjela odgovoriti svojoj prijateljici.

Nakon nekog vremena što se nije čula s mamom, žena joj je ponovno poslala poruku, jednostavno nije htjela stati te joj je ovaj put predložila da navrati po darove za bebu.

- Mogu li svratiti sutra? Onda ih mogu pokupiti... - pitala je ponovno. U tom trenutku mama to jednostavno nije mogla podnijeti i pukla je.

- Ne!!!! Nemoj dolaziti ovamo, molim te. Deka je kod Benjamina!!!! Možeš dobiti ostalo... Moj muž je ljut na ove poruke koje mi šalješ tjedan dana nakon što sam izgubila bebu - ljutito joj odgovara mama i poručuje kako su stvari spakirane u vrećicu i da će ih ona ostaviti njoj te joj objašnjava, ponovno, da je dekica kod Benjamina, njezinog preminulog sina. Naravno, na sve ovo se žena naljutila i otišla toliko daleko da je tražila povrat novca za deku.

Žena je izgubila strpljenje te uz ispriku izrazila negodovanje i nerazumijevanje zbog korištenja njezinog poklona, odnosno dekice, koja ju je koštala stotinjak kuna i traži nazad barem 70 kuna, kako kaže, jer joj preostalih 30 kuna može oprostiti zbog tragične situacije u kojoj se mama nalazi.

Nakon toga, žena se pokušala iskupiti, ali ipak nije htjela pustiti novac. 'Vidimo se sutra i možemo popiti piće i iskupiti se jer ne mogu ovako ostaviti naše prijateljstvo. Dušo, bez ljutnje, bit ću slobodna od 10 ujutro pa nadalje... onda možeš donijeti preostale stvari i novce', nije odustajala prijateljica. Mama se nakon ovoga nije potrudila odgovoriti joj te nakon ove razmjene, slobodno se može reći da je njihovo prijateljstvo uništeno, piše Your Tango.

Ljudi se nisu sramili u svojim komentarima pokazati prezir i bijes prema bezosjećajnoj prijateljici. Jedan je izrazio zgroženost postupkom, ne samo time što je to učinila, nego jer je to učinila želeći ponovno pokloniti darove drugoj osobi, i to da uštedi koju kunu na božićnim darovima. Drugi je ženu nazvao 'podlim stvorenjem'.

- Zapravo bih joj dao i deku i rekao joj da je moramo uzeti iz dječjeg kovčega čak i ako to nije istina, a zatim bih prekinuo sve veze. Ne bih želio da moje dragocjeno dijete bude zakopano ničim što je ovo zlo, podlo stvorenje dotaklo - napisao je jedan.

- Ja sam majka mrtvorođenčeta i ne mogu ni nagađati što bih učinila da mi netko to učini nakon što sam izgubila bebu. U mom rječniku nema dovoljno riječi koje imam za ovo ljudsko biće - komentirala je jedna žena koja je prošla istu tragičnu situaciju.