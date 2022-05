'Rodila sam sina, liječnici su ga vratili u mene pa ću opet roditi'

Jaiden Ashlea (23), vlogerica iz SAD-a koja se bavi modom, ljepotom i stilom života, je u 19. tjednu trudnoće saznala da njezin nerođeni sin ima spina bifidu (defekt neuralne cijevi ili rascjep kralježnice). Liječnici su, kaže, najprije njoj i njezinom zaručniku rekli: 'Nema puno nade'.

POGLEDAJTE VIDEO Dječak koji ne hoda zbog spina bifide, ali to ne umanjuje njegovu sreću:

Nisu to mogli prihvatiti pa su potražili drugo mišljenje. Pronašli su tim liječnika u Orlandu specijaliziranih za otvorenu fetalnu kirurgiju, odnosno operiranje beba prije nego što su spremne za rođenje.

Liječnici su rezom na trbuhu (kao da rade carski rez) došli do bebe, napravili na njoj potreban kirurški zahvat i zatvorili rez kako bi se dijete nastavilo razvijati narednih 11 tjedana u trbuhu majke.

Jaiden se dobro oporavlja, a zahvat je, kaže, srećom dobro prošao.

- Rodila sam svoje dijete, vratili su ga i 11 tjedana kasnije će se ponovno roditi - rekla je u videu snimljenom u bolničkom krevetu koji je objavila na TikToku i pojasnila da nije doslovce rodila dijete, već su joj liječnici razrezali trbuh kako bi mogli doći do bebe.

- U osnovi su me otvorili carskim rezom, popravili defekt na bebinoj kralježnici najbolje što su mogli. Potom su me zatvorili tako da sam i dalje trudna. Uobičajena je pojava kontrakcija kod takvog zahvata i šanse za prijevremeni porod su veće tako da me liječnici i dalje pomno prate - pojasnila je.

Netko ju je na TikToku pitao 'kako je beba uspjela preživjeti bez amnionske tekućine', a Jaiden je objasnila kako su je liječnici na kraju zahvata napunili fiziološkom otopinom, prenosi Mirror.

'Uzrok spina bifide nije poznat'

- Spina bifida je poremećeno zatvaranje kralježničnog kanala. Premda uzrok nije poznat, opasnost povećava niska razina folata u trudnoći. Neki slučajevi su bez simptoma, a drugi uzrokuju teške neurološke poremećaje ispod defekta. Otvorena spina bifida se može dijagnosticirati prenatalno pomoću ultrazvuka ili na nju ukazuju povišene razine α–fetoproteina u serumu majke i plodovoj vodi - objašnjavaju u Udruzi Genom, organizaciji koja okuplja roditelje djece s rijetkim bolestima i genetskim poremećajima.



Postoje, napominju u Udruzi, tri glavna oblika ovog poremećaja:

- Nakon rođenja se promjena tipično uočava na leđima. Liječenje je najčešće operativno. U najtežem obliku nužno je neposredno nakon rođenja zatvoriti ovojnice operativnim zahvatom kako bi se spriječio prodor bakterija te posljedična upala leđne moždine, moždanih ovojnica i mozga. Bez žurnog kirurškog liječenja, neurološko oštećenje može napredovati - dodali su.

Najčitaniji članci