Rodila se Ivana Brlić-Mažuranić, a SAD zatreslo 8 po Richteru

Stanovnici Kalifornije i danas strepe od razornih potresa, a u povijesti ih je bilo više. Posljednji razorni potres na tom dijelu bio je 18. travnja 1906. godine, kad je u ranu zoru udar magnitude koja se procjenjuje na 8,25 stupnjeva Richtera probudio San Francisco. Više od 3000 ljudi je stradalo zbog potresa, a više od 80 posto San Francisca je uništeno. Velika razaranja popraćena su požarom koji je progutao dobar dio grada. Broj mrtvih i danas drži rekord u prirodnoj katastrofi koja je pogodila Kaliforniju. Najveća šteta bila je, naravno, u San Franciscu, no potres je nanio znatnu štetu i u nekoliko drugih gradova. To su San Jose i Santa Rosa, čiji je cijeli centar grada u biti uništen. Procijenjeni su gubici imovine od katastrofe na više od 400 milijuna dolara (više od dvije milijarde kuna), a to je ekvivalentno današnjih 8,86 milijardi dolara (više od 50 milijardi kuna).

Rođena Ivana Brlić-Mažuranić

Hrvatska književnica Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. travnja 1874. godine. Poeziju, eseje i dnevnike počela je rano pisati, no na objavu je morala malo pričekati, do početka 20. stoljeća. Zbirku pripovjedaka i pjesama za djecu Valjani i nevaljani izdala je 1902. godine u vlastitoj nakladi. Pozornost književne publike skreće 1913. godine romanom za djecu “Čudnovate zgode šegrta Hlapića”. Prevodila je s njemačkoga i francuskoga, dok se njenim najpoznatijim djelom smatra zbirka pripovjedaka “Priče iz davnine” koja je objavljena 1916. godine i izuzetno je zanimljiva zbog mitološke mudrosti običnoga svijeta, inspirirane slavenskom mitologijom.

Osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik

Pariškim ugovorom 18. travnja 1951. osnovana je Europska zajednica za ugljen i čelik (engl. ECSC - European Coal and Steel Community) čije su potpisnice bile Belgija, Francuska, SR Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska. Ugovorom su stvorile jedinstveno tržište za ugljen i čelik, a time je započeo proces formalne integracije tih zemalja koji je u konačnici doveo do stvaranja Europske unije.

