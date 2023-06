Rodila u 53. nakon 25 godina pokušaja: 'Vjerujem da je bebu poslao moj pokojni otac s neba'

Na kraju, kada dobijete to malo čudo, zaboravite na 25 godina patnje i neuspjelih odlazaka na medicinski potpomognutu oplodnju. Gledala sam dolje u svoj trbuh, koji je postajao sve veći i veći, i pomislila: :Jel' ja to sanjam'. Čak ni sada dok je gledam ne mogu vjerovati da sam mama. To je nadrealno, rekla je Helen Dalglish (54) iz Glasgowa nakon što je rodila kćer Daisy Grace.

Toliko je silno željela dijete da nije odustala niti nakon 21. neuspjelog pokušaja da zatrudni i potrošenih gotovo 100.000 funti (oko 116.000 eura).

Helen se u 20-im godinama života preselila iz Škotske na Cipar sa svojim tadašnjim suprugom, a u dobi od 28 godina krenula je s pokušajima da dobiju dijete. Ubrzo su se vratili u Škotsku gdje su otišli na razna testiranja kako bi shvatili zašto ne može ostati trudna, no testovi nisu ništa konkretno pokazali pa su liječnici postavili dijagnozu 'neobjašnjiva neplodnost'.

- Pregledi na Cipru su dali naslutiti da se potencijalno radi o problemu vezanom za položaj moje maternice, ali liječnici u Škotskoj se nisu zabrinuli - prisjetila se.

Kaže da su najprije četiri puta pokušali sa intrauterina inseminacijom, gdje se sperma stavlja izravno u maternicu, no bez uspjeha, a nakon toga su prešli na IVF, postupke izvantjelesne oplodnje.

Nakon nekoliko uzaludnih pokušaja. Helen je ostala tri puta trudna, ali je pobacila.

- Do tog trenutka imala sam 42 godine i jednostavno se nisu držali. Došla bih do otprilike devetog ili desetog tjedna trudnoće i pobacila - nastavila je i dodala da je čak pokušala sa donorskim jajnim stanicama.

- Shvatila sam da je možda jedina šansa da konačno pristanem na korištenje donorskih jajnih stanica, ali unatoč tome što su stvorili 10 jakih embrija, svi su nestali - rekla je.

- Odlučila sam da neću više ništa raditi. Pokušala sam prijeći preko toga, ali mi se stalno vraćala misao o majčinstvu. Tada sam pronašla Dunya Fertility Center u Kireniji, to mi je bila zadnja nada - dodala je.

Vratila se u Paphos na Cipru sa svojim sadašnjim partnerom i odlučila pokušati još jednom.

- Nisam namjeravala napraviti taj zadnji tretman. Moj otac je bio ozbiljno bolestan kod kuće u Škotskoj i preminuo je. Mama je rekla da bih trebala pokušati još jednom. Moj tata, prije nego što je preminuo, pitao je majku: 'Što bih joj mogao poslati s neba?' a ona mu je rekla: 'Molim te, pošalji joj dijete'. To mi je na kraju dalo dodatni poticaj da ipak opet pokušam - ispričala je Helen.

Ostala je trudna iz drugog pokušaja u ciparskoj klinici. Kad je emailom dobila rezultate testiranja i potvrdu da u sebi nosi dijete, rasplakala se. Nazvala je u suzama mamu, a ova je mislila da plače jer ponovno nije uspjelo.

- Bile su to suze olakšanja i sreće. Mislim da je moj tata morao imati nešto s tim, on mi je poslao tu bebu - dodala je.

Tijekom trudnoće Helen je razvila dijabetes i preeklampsiju, stanje koje uzrokuje visoki krvni tlak, ali nije marila za to, jedino o čemu je razmišljala bio je dan kad će napokon vidjeti svoje dijete.

Rodila je zdravu djevojčicu u 53. godini života i napokon osjetila kako je to biti majka.

- Kad smo došli kući, briznula sam u plač. Osjećala sam kao da me 25 godina tuge napušta - prisjetila se i naglasila koliko uživa u djetetu.

- Ona je smirena, opuštena i sretna beba. Ona je toliko draga, vrijedilo bi ju čekati još 25 godina. Osjećam se kao u raju, jer bila sam vrlo blizu godina kad se više ne može učiniti ništa. Želim zahvaliti osoblju, liječnicima i svima u klinici - rekla je, a prenosi Mirror.