Promjena za bebe u Hrvatskoj: HZZO će financirati zaštitu od opasnog respiratornog virusa

HZZO će ove sezone financirati imunizaciju djece u prvoj godini života protiv respiratornog sincicijskog virusa (RSV), česte infekcije koja u dojenčadi može izazvati tešku bolest, a od iduće godine ta bi zaštita trebala ući u Program cijepljenja, doznaje se u Ministarstvu zdravstva.

Respiratorni sincicijski virus (RSV) jedan je od najčešćih uzročnika infekcija dišnog sustava u djece. U dojenčadi, osobito u prvim mjesecima života, može izazvati bronhiolitis, upalu pluća i teškoće s disanjem te dovesti do hospitalizacije, a u najtežim slučajevima i liječenja u jedinici intenzivne skrbi. Zaštita od RSV-a provodi se pasivnom imunizacijom dugodjelujućim monoklonskim protutijelima, koja djetetu pružaju zaštitu tijekom cijele RSV sezone od listopada do ožujka.

Ministarstvo zdravstva prihvatilo je preporuku Hrvatskog pedijatrijskog društva da se zaštita od RSV-a proširi na svu djecu koja ulaze u svoju prvu RSV sezonu, neovisno o tome imaju li rizične čimbenike za razvoj teškog oblika bolesti, rekao je Hini predsjednik Pedijatrijskog društva Joško Markić.

Imunizacija neće biti obvezna, nego će roditelji moći odlučiti žele li da je njihovo dijete primi, rekao je Markić.

RSV sezona traje otprilike od listopada do ožujka.

Djeca rođena tijekom RSV sezone trebala bi dugodjelujuće monoklonsko protutijelo dobiti u rodilištu prije otpusta, dok bi djeca rođena nekoliko mjeseci ranije, a koja na početku sezone još nisu navršila godinu dana, zaštitu dobivala kod izabranog pedijatra.

"Netko tko se rodi u studenome dobit će imunizaciju odmah, a dijete rođeno, primjerice, u srpnju imat će u listopadu tri mjeseca i imunizirat će ga njegov izabrani pedijatar", objasnio je Markić.

Za djecu stariju od godinu dana zaštita bi i dalje bila namijenjena ponajprije onima s povećanim rizikom od teškog oblika RSV infekcije.

Jedna doza za cijelu RSV sezonu

U Hrvatskoj se djeca s povećanim rizikom od teškog RSV-a dosad štite palivizumabom, kratkodjelujućim monoklonskim protutijelom. Riječ je, među ostalima, o prijevremeno rođenoj djeci te djeci s određenim srčanim i kroničnim plućnim bolestima.

Budući da zaštita palivizumabom traje kraće, djeca ga tijekom RSV sezone primaju jednom mjesečno, ukupno pet doza.

Posljednjih godina dostupna su i dugodjelujuća monoklonska protutijela čija jedna doza pruža zaštitu tijekom cijele RSV sezone.

Markić kaže da su brojne europske zemlje takvu zaštitu već počele primjenjivati na svu dojenčad, a ne samo na djecu s poznatim čimbenicima rizika.

Razlog je, ističe, činjenica da među djecom koja zbog RSV-a završe u bolnici, velik udio čine prethodno zdrava djeca bez poznatih rizičnih čimbenika.

"Kada krene sezona RSV-a, svakodnevno primamo novorođenčad i dojenčad s težim oblicima infekcije, a velika većina hospitaliziranih nema rizične čimbenike", rekao je.

Predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva zahvalio je ministrici zdravstva Ireni Hrstić na odluci da se imunizacija dojenčadi protiv RSV-a javno financira.