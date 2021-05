Roditelji su Xueli Abbing (16) kao dijete ostavili ispred sirotišta u Kini jer je izgledala drugačije. Kad je imala tri godine, posvojila ju je nizozemska obitelj Abbing i ona se preselila u Nizozemsku. Njezin jedinstveni izgled odveo ju je u manekensku industriju kada je imala samo 11 godina. Odabrali su je kao model koji će podizati svijest o albinizmu i poticati druge ljude da prihvate njihovu prirodnu ljepotu.

Xueli je surađivala je s najvećim svjetskim fotografima i glavnim brendovima u modnoj industriji. Izašla je i u popularnom časopisu Vogue.

Albinizam je nasljedni poremećaj stvaranja melanina koji uzrokuje difuznu hipopigmentaciju kože, kose i očiju. Može uključivati ​​razne komplikacije na koži i dovesti do problema s vidom. Xueli ima samo osam do deset posto vida, pa su joj oči izuzetno osjetljive na jako svjetlo. Budući da ne može izravno gledati u svjetlost, na većini fotografija ima zatvorene oči.

- U svijetu modelinga, izgledati drugačije je blagoslov, a ne prokletstvo. Još uvijek postoje modeli koji su visoki i mršavi, ali sada se ljudi s invaliditetom ili razlikama sve više pojavljuju u medijima i to je sjajno i to bi trebalo biti normalno. Modeli s albinizmom često se stereotipiziraju kako da prikazuju anđele ili duhove i to me rastužuje - kaže Xueli.

Trenutno radi za agenciju 'Zebedee Management' koja se fokusira na ljude s invaliditetom i različitostima. Pokušavaju promijeniti modnu, reklamnu i medijsku industriju tako da njihove kampanje budu jednako raznolike kao i društvo.

Xueli koristi modeliranje kako bi govorila o albinizmu jer odbija prihvatiti nejednakost i želi 'promijeniti svijet'.

- Želim da druga djeca s albinizmom ili bilo kojim oblikom invaliditeta ili različitosti znaju da mogu raditi i biti što god žele. Ljudi bi vam mogli reći da nešto ne možete, ali možete, samo pokušajte - zaključila je, a prenosi Bored Panda.