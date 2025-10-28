Roditelji, nemojte krasti djeci njihovu lozinku za e-dnevnik!

Danas imamo e-Dnevnik, u kojem u nekoliko klikova roditelj može vidjeti sve, a ako se posluži trikom (i prijavi se učenički podacima umjesto roditeljskim), može to vidjeti čak i u stvarnom vremenu. Naravno da je ova aktualna varijanta po svemu bliža i praktičnija roditeljima, potpuno u skladu s razvojem tehnologije. No je li to najbolja opcija za sve?

- I jedna i druga opcija imaju svojih prednosti i nedostataka, ali bih rekla da je u današnjem vremenu korisniji e-Dnevnik nego što bi bila velika zelena knjiga - kazuje Lea Cikron, psihologinja u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi.

Bilo bi optimalno kad bi dijete imalo priliku samostalno obavijestiti roditelje o rezultatu provjere znanja, rada na satu ili suradnje koja se vrednuje.

- Možda zvuči čudno, ali prilika da nešto prešute ili zataje bila bi situacija u kojoj bi imali priliku postupiti ispravno ili pogrešno, odvagnuti što je pametnije učiniti, donijeti odluku kako će se ponašati i, konačno, snositi posljedice za eventualno neprimjereno postupanje - dodaje.

U tim je situacijama važno kako roditelj reagira i komunicira s djetetom u slučaju loše ocjene, ističe, jer dijete može razviti strah od reakcije, pa posljedično može imati potrebu iskriviti istinu. Sve u svemu, "real time" uvid u ocjene i bilješke mnogo je korisniji za učenike s teškoćama, nisko motivirane učenike za školu generalno, učenike slabo razvijenih radnih navika i učenike koji iskazuju neke oblike neprimjerenog ponašanja, ističe Cikron. Roditeljima i djeci korisno je dobiti instant informaciju o funkcioniranju kako bi znali na čemu trebaju poraditi i kako ne bi pretjerali u očekivanjima i vlastitim interpretacijama ocjena.

- Bilješke služe praćenju napretka djeteta i očekivanja nastavnika te mogu, ako su dobro definirane, motivirati učenika na više ulaganja. Nastavnici su dužni za svaki svoj predmet definirati jasne kriterije vrednovanja, koji bi trebali biti dostupni roditeljima. Dakle, i djeca i roditelji trebaju znati što je potrebno znati za koju ocjenu. Ako u e-Dnevniku u rubrici piše samo ocjena 2, roditelj iz toga može teško zaključiti o čemu je riječ i to ostavlja mnogo prostora za pogrešne interpretacije i konflikt s djetetom. Ako piše 2, a uz ocjenu i element koji je ocijenjen i što dijete nije usvojilo, roditeljima bi sve trebalo biti jasno - zaključuje.