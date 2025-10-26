Djeca često ne shvaćaju da su žrtve manipulacije. Kad shvate da su prevarena, sram i strah često ih sprečavaju da o tome progovore. Upravo je zato komunikacija između roditelja i djece najvažniji alat zaštite.
Roditelji moraju više biti s djecom i pokazivati zanimanje za ono što prate na mrežama...
Djeca danas u online svijetu provode više vremena nego u druženju s vršnjacima. A upravo su predatori toga svjesni i to iskorištavaju. Predstavljaju im se lažno kao vršnjaci koji dijele iste interese, igraju iste videoigre... Kroz poruke, komplimente i pažnju grade povjerenje, a potom traže fotografije, osobne podatke ili dogovaraju susret. Djeca često ne shvaćaju da su žrtve manipulacije. Kad shvate da su prevarena, sram i strah često ih sprečavaju da o tome progovore. Upravo zato otvorena komunikacija između roditelja i djece najvažniji je alat zaštite.
