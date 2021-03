Sarah Breedlove, poznata i kao Madam C. J. Walker, simbol je američkog sna. Njezini roditelji bili su robovi, a do smrti 1919. godine, kada je imala 51 godinu, je postala milijunašica. Ropstvo je ukinuto dvije godine prije njezinog rođenja pa je ona tako prva u obitelji rođena kao slobodna.

POGLEDAJTE VIDEO (Milijunašica ne može pronaći dečka):

Izgradila je posao od nule i osigurala posao za nekoliko tisuća Afroamerikanki. Čak je i Netflix napravio mini seriju o njezinom životu, piše Bright Side.

Unatoč socijalnoj nepravdi, radila je i postigla svoje ciljeve. Sarah Breedlove rođena je 1867. godine na jugu SAD-a, u Louisiani. Njezini roditelji, starija braća i sestra bili su robovi na poljima pamuka. Ali Sarah je rođena slobodna. Kad joj je bilo sedam, izgubila je roditelje.

Nakon što su roditelji umrli, preselila se kod sestre i njezinog supruga. Sarah je od malih nogu radila kao služavka i nije imala vremena za učenje. Jednom je ispričala kako je imala samo tri mjeseca formalnog obrazovanja.

Kad joj je bilo 14, udala se za Mosesa McWilliamsa. Nije to učinila jer ga je voljela, nego jer je suprug njezine sestre bio vrlo nasilan čovjek i ovaj je brak bio način da bude na sigurnom. Četiri godine kasnije, Sarah i Moses dobili su kćer A’Leliu. Dvije godine kasnije, njezin suprug je umro. Tako je kao 20-godišnjakinja postala samohrana majka i udovica.

U St. Louis se preselila 1888. godine jer su njezina braća tamo živjela i radila kao brijači. Zarađivala je za život tako da je prala rublje i kuhala za druge kako bi kćeri omogućila školovanje. Dnevno je zarađivala nešto više od dolara.

Većina Amerikanaca početkom 20. stoljeća nije imala struje i vode pa su se rijetko kupali, a kao rezultat toga gubili su kosu i imali velike probleme sa kožom. Sarah je od toga patila i više od drugih zbog kemikalija s kojima je radila kao pralja. Tako je gotovo izgubila kosu.

No zahvaljujući svojoj braći naučila je o nešto njezi kose. U svojoj kuhinji počela je praviti različite preparate za kosu i nadala se da će ti sastojci riješiti tegobe. U tome je i uspjela. To se svidjelo i njezinim prijateljima i poznanicima pa ih je počela prodavati. Isprva je to radila tako da je išla od vrata do vrata.

Sarah se 1906. godine udala za novinara Charlesa J. Walkera i proslavila se pod njegovim imenom. C. J. je postao njezin poslovni partner pomogao joj je pri oglašavanju, a ona je podučavala žene kako se brinuti o kosi i oblikovati je. Njezina kći je u međuvremenu odrasla i završila studij, pa je pomagala majci.

U Indianapolis se preselila 1910. godine i tamo otvorila sjedište Madam C. J. Walker Manufacturing Company. Izgradila je tvornicu s laboratorijem, frizerskim salonom i školom ljepote u kojoj je podučavala svoje agentice. Do 1917. C. J. je zapošljavala oko 20.000 žena. Njezini su agenti zarađivali od pet do 15 dolara dnevno.

Htjela je da Afroamerikanke teže financijskoj neovisnosti, pa je poticala žene da otvaraju vlastite tvrtke i podučavala ih kako se baviti novcem.

Kako se bogatila, tako je sve više vremena trošila na dobrotvorne akcije. Održavala je predavanja, borila se protiv nepravde u svijetu i donirala novac. Prije nego što je umrla, dala je više od 100.000 dolara sirotištima i drugim socijalnim ustanovama. Također, u oporuci je izjavila da 2/3 nasljedstva ide u dobrotvorne svrhe.

Umrla je u 52. godini, a bila je najbogatija Afroamerikanka. Kad je umrla, njezino se bogatstvo procjenjivalo na između 500.000 i milijun dolara. Dvije godine prije nego je umrla, još nije bila milijunašica, ali je to do smrti uspjela postati. I nije se nadala da će se obogatiti kako bi uživala u novcu, nego da bi mogla raditi više dobrih djela.