Roditelji su 'pukli': Za ovo nam treba beneficirani radni staž!

Koliko je izazovna ova izolacija možda najbolje znaju roditelji koji su - neki po prvi put u životu - po cijele dane sa svojom djecom. Dok se neki 'bore' sa najmanjim vrtićkim klincima, drugi kod kuće školuju one malo starije. Većina je njih ovih dana zaključila kako je raditi od kuće i biti dobar roditelj nemoguća misija, a mnogi su zavapili 'za ovo nam treba benificirani radni staž!'

Jedino pozitivno u svemu je što nam djeca ne dopuštaju da se previše opustimo ili dosađujemo. HuffPostParents donosi neke od najsmješnijih izjava roditelja i najmlađih članova društva koji se isto privikavaju na novonastalu situaciji, a ponekad se izgleda i oni pitaju 'što im je sve to trebalo'...

@mommajessiec

90 posto škole kod kuće je upozoravanje djece da ti ne proljevaju piće

90% of homeschooling is telling your kids to not spill your drink. — Jessie (@mommajessiec) March 31, 2020— WTFDAD (@daddydoubts) March 31, 2020

Moj se sin zaderao da: 'Treba odmor od svih nas', odjurio u svoju sobu i zaključao se. Kad smo ga pitali što je bilo, rekao je 'Ništa, samo glumim tatu'.

My toddler shouted “I NEED A BREAK FROM ALL OF YOU” and then locked himself in his bedroom. When we asked what happened he replied “nothing I’m just being daddy” — WTFDAD (@daddydoubts) March 31, 2020



Po prvi put možemo djeci kad pitaju da bi išli u park reći da 'park ne radi' bez da išta slažemo.

This is like the only time we can tell our kids the park is closed when they ask to go to the park, and we won't be lying. — Marcy G 🍕 (@BunAndLeggings) April 2, 2020



Sinoć je moj 4-godišnjak rekao molitvu za 'sve ljudi na svijetu, uključujući one u 'Africi, Aziji i Syrupu. Od sad ću i ja umjesto Europa govoriti Syrup.

Last night my 4yo said a prayer for all the people in the world including "Africa, Asia and Syrup." From now on, I will be referring to Europe only as Syrup. — mark (@TheCatWhisprer) April 1, 2020

Važno: 'Odlučila sam da sva moja djeca od danas idu u četvrti razred.

Breaking: I’ve decided all of my kids are in fourth grade now. — Lurkin' Mom (@LurkAtHomeMom) March 30, 2020



Ja: Čovjek ne može sam živjeti od palačinki i vode!

Moja djeca: Izazov prihvaćen!

Me: Man cannot live off of pancakes and water alone!



My kids: Challenge accepted! — The Real American Dadass (@R_A_Dadass) March 31, 2020



Moje najdraže sjećanje iz 2020. do sada je vjerojatno na buđenje nakon kojeg sam poslao svoju djecu u školu. To je bilo super.

My favorite memory from 2020 so far was probably waking up in the morning and sending my kids to school. That was pretty neat, idk. — Mommy Owl (@Lhlodder) March 30, 2020



Dijete: Trebam pomoć sa zadatkom.

Opet dijete: To se ne radi tako.

Child: I need help with my school work.



Also the child: THAT’S NOT HOW YOU DO IT — Rodney Lacroix (@RodLacroix) April 3, 2020

Dan 9 škole od doma. Danas radimo matematiku: Ako imate troje djece i budni su otprilike 13 sati u danu a vi pokušavate raditi od kuće, koliko puta ćete čuti 'Daj mi nešto za jesti'?

Homeschooling update day 9:



Today we did maths



If you have 3 kids, and they are awake roughly 13 hours in the day, and you’re trying to work from home, how many times will you hear the word ‘snack’? — ThreeTimeDaddy (@threetimedaddy) April 2, 2020

Prije karantene sina sam molio da svira klavir. Sad ga preklinjem da prestane.

Me pre-quarantine: *Encourages my son to play piano*



Me in quarantine: Please. Stop. — Robert Knop (@FatherWithTwins) April 2, 2020

