Roditelji trebaju biti samo malo zabavni da dječji mozak 'cvjeta'

Kako biste potaknuli razvoj mozga kod jako male djece, ne morate tražiti složene zadatke koje će mališani izvršiti. Sasvim je dovoljna zabavna interakcija s roditeljima

<p>Ponekad je iscrpljujuće brinuti se o malom djetetu i živci su često na rubu pucanja, no situacija uopće ne mora biti tako komplicirana, piše<a href="https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/support-for-parents/look-say-sing-play"> Irishnews.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Razvoj mozga se usporava od gledanja u ekran</p><p>Mnogi roditelji pitaju se rade li sve što bi trebali kako bi djetetu omogućili bolji razvoj mozga, a zahvaljujući brojnim savjetima iz knjiga i društvenih mreža često ne znaju ni odakle bi počeli. No stvar je u osnovi vrlo jednostavna. Tvrde to u britanskoj vodećoj dječjoj humanitarnoj udruzi NSPCC u kojoj, među ostalim, posebnim programom koji su nazvali Look, Say, Sing, Play žele potaknuti stvaranje boljeg okružja za djecu uz pjesmu, igre i zabavu.</p><p>- Program smo razvili za roditelje kako bismo im pomogli u razvoju djeteta nakon što smo kroz istraživanje ustanovili da dvije trećine roditelja ne razumije da je razvoj dječjeg mozga dvostrana akcija koja ovisi i o njima - pojasnila je <strong>Helen Wastermann</strong> iz NSPCC- a.</p><p>Kaže da su savjeti koje su osmislili dizajnirani da budu zabavni i usredotoče se na predmete koje ljudi imaju kod kuće. Na taj način će djeca naučiti prepoznavati različite zvukove, boje, izraze lica te će moći ponavljati riječi.</p><p>- Ovi savjeti će ujedno pomoći roditeljima da ojačaju vezu s djetetom. Primjerice, ako gledate dijete i pritom radite smiješne grimase, pojačat ćete povezanost koju već dijelite. Roditelji koji su koristili naše savjete kažu da su primijetili kako im djeca sad mogu samostalno pjevati i pljeskati rukama. To može pomoći roditeljima da bolje iskoriste vrijeme tijekom izolacije i igraju se s djecom koja bi inače bila u vrtiću ili u igraonici - kaže ona.</p><p>Sve savjete roditelji lako mogu uklopiti u svakodnevnu rutinu, a vrlo su jednostavni.</p><h2>1. Prijatelj za tjelovježbu</h2><p>Pozovite dijete da vam pomogne vježbati. Držite ih dok radite trbušnjake, najprije sporo pa onda brzo. Razgovarajte s njima o svojoj brzini. Podignite noge iznad njihove glave prije nego što ih ponovo spustite na tlo. Potom razgovarajte o veličini vaših nogu.</p><p><strong>Informacije za razvoj mozga:</strong> Fizička bliskost osnažuje vezu s djetetom stvarajući odnos ljubavi i povjerenja. Gorivo za mozak je vaš odnos.</p><h2>2. Obuci se sam</h2><p>Ponudite djetetu više odjevnih kombinacija, a zatim ga pitajte što želi obući. Primjerice, pitajte ga želi li nositi zelene ili crne čarape. Potom se našalite pa pitajte hoće li ih staviti na glavu. Zatim dijete potaknite da se samo odjene i pohvalite ga što je tako marljivo.<br/> <br/> <strong>Informacije za razvoj mozga: </strong>To će pomoći djetetu u lakšem snalaženju s osjećajima. Ovako učite dijete da se lakše kontrolira u teškim trenucima. Ova je sposobnost nužna za razvoj prijateljstva i rješavanje problema.</p><h2>3. Šašava higijena</h2><p>Zabavljajte se s djetetom u kupaonici. Kažite mu da idete prati ruke, a umjesto toga mu operite noge. Onda se iznenadite i kažite: Jao, pa to su noge! A gdje su ti ruke? Kako djeca rastu, možete uključiti i druge dijelove tijela poput zglobova, šaka, ušiju i slično.</p><p><strong>Informacije za razvoj mozga: </strong> Dijete se uči usredotočiti slušajući vaše riječi, a igranjem te igre mu pomažete i u pamćenju. Ujedno vježbaju fleksibilnost u vezi suprotnih mišljenja te uče nove riječi na zabavan način.</p><h2>4. Veliki zagrljaj - mali zagrljaj</h2><p>Kad je vrijeme za zagrljaj, pitajte dijete želi li veliki ili mali zagrljaj, a potom poštujte njegovu želju i pružit mu zagrljaj kakav je tražilo. Zatim se zamijenite pa vi kažite želite li veliki ili mali zagrljaj. Dodatno, igru možete obogatiti novim riječima poput tihog zagrljaja, škakljajućeg zagrljaja i slično.<br/> </p><p><strong>Informacije za razvoj mozga: </strong>Dodir umiruje i tješi dijete, a zagrljaji nisu tu samo kako bi osnažili vaš odnos, nego mališan uči dijeliti nove riječi i razmišljanja te odnose poput veliko - maleno.</p><h2>5. Bu!</h2><p>Na koliko načina možete igrati igru skrivača? Sakrijte oči rukama ili koristite šešir ili maramu kako biste prekrili lice. Iznenada ga otkrijte i recite: Bu!. Potom zamijenite uloge da se dijete može sakriti. Kad se prestane skrivati, uzviknete: Vidim te!. To bi vas trebalo nasmijati.</p><p><strong>Informacije za razvoj mozga:</strong> Ova će igra dodatno osnažiti vezu koju dijeliti. Gledajući vaše izraze lica i pokrete dijete uči o povjerenju te približavanju i udaljavanju objekata. Ovo je važan dio osamostaljivanja.</p>