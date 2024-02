Rogaška je na sat vremena od Zagreba: Antistres destinacija u kojoj se voda pije u pivnici....

Znate li kako se na najbolji način riješiti stresa? Smijati se od srca, upoznati žene koje misle slično kao vi? Vidjeti destinaciju i sadržaje na jedan drugačiji način? Sva ova pitanja postavlja novinarka i modna savjetnica Alma Premerl Zoko prije nego li predstavi novi program svog projekta Women's days by modniALMAnah! U najdužem mjesecu u godini, pitanja su pala na plodno tlo, a prvi ovogodišnji program za žene kreiran je za Rogašku Slatinu.

Iako je projekt fokusiran na Hrvatsku, priča s Rogaškom Slatinom je tradicionalna i uvijek zanimljiva jer se kroz njezinu priču provlače elementi hrvatske povijesti. Naime, za nastanak Rogaške Slatine kao jednog od najpoznatijih lječilišta na svijetu zaslužan je Petar Zrinski koji je na ovom mjestu bio u lovu. Bilo je to godine 1665., kad je pomoć oko problema s jetrom potražio u čaši vode s 'čudotvornog izvora' kako su ga opisivale lokalne žene. Bol je nestala, a Petar je pisao u Beč prijedlog da se uz izvor napravi lječilište. Sve ostalo je povijest...

Pivnica magnezija

Rogaška Slatina udaljena je od Zagreba dobar sat vremena vožnje automobilom i na poseban način djeluje na sve. Kao da na ulazu u mjesto ostavljate stres i počinjete uživati u blagodatima koje na vas djeluju. Destinacija je po mnogočemu posebna i nudi sadržaje kojima je teško odoljeti, a kako bi boravak bio što kvalitetniji potrebno je odabrati dobru bazu. Domaćin Women's days by modniALMAnah projekta bio je sinonim Rogaške, Grand Hotel Sava Superior hotel koji se sastoji od nekoliko katova zanimljivo dizajniranih soba i hodnicima kojima možete birati smjer - prema wellnessu, jedinom bazenu s termalnom vodom ili prema pivnici magnezija kako se naziva mjesto na kojem se pije voda na poseban način.

- Voda koju ćete piti na ovom mjestu bogata je magnezijem koji je kao mineral najvažniji za pravilno funkcioniranje tijela. Kao što vidite piti se mogu dvije vrste vode - Styria blaže mineralizirana i Donat po kojem je Rogaška Slatina daleko poznata. Uz još dva izbora, Karlovy Vary i Baden-Baden, mi smo jedinstveni u svijetu što dokazuju i brojni turisti koji dolaze na malo drugačiji način odmora na ovu destinaciju - kaže Aleš Topolšek otkrivajući da se Donat na ovom mjestu može piti topao, ujutro i prije ručka te hladan prije večere.

Zeolit uklanja sve toksine

Kako se po jutru dan poznaje, svi ženski programi počeli su Donatom koji je dao snage za sve ostale aktivnosti i brojne ženske radionice kroz koje su žene učile i naučile mnogo o zdravlju, vitalnosti, njezi lica i tijela, ali i tome kako piti vino te napuhati svoju staklenu čašu. Prvu radionicu o zeolitu mineralu budućnosti održala je Vanja Horvat, vlasnica tvrtke Mevex pokazujući kako zeolitom s hrane ukloniti sve štetne tvari nastale špricanjem, ostatke kiselih kiša i drugih zagađenja.

U drugom dijelu radionice pokazala je kako na poseban način očistiti lice i tjeme te vratiti kožu u balans, te na kraju otkrila sve tajne oralne higijene uz zeolit. Oduševljenju nije bilo kraja, sve lekcije koje je Vanja dala su usvojene, a zadovoljne i sretne žene su krenule u istraživanje Rogaške Slatine. Tu su se ispreplitale priče o povijesti i budućnosti destinacije, čule legende ali i lijepe priče o nastanku svjetski poznatog lječilišta s dugom povijesti. Tijekom istraživanja Rogaške Slatine važno je napomenuti i to da ovo malo mjesto nedaleko granice s Hrvatskom ima i dva dragulja koja također pričaju svoju priču - jedno je daleko poznata Staklarna - tvornica stakla Rogaška Slatina, a drugo je tvornica Afrodita. Kako nastaju stakleni predmeti koji se nalaze na mnogobrojnim važnim mjestima u svijetu, od Britanskog dvora, Vatikana ili Amerike, možete čuti u Staklarni, ali i nekoliko kilometara dalje, u dvorcu Strmol koji se nalazi u Rogatecu...

Tvornica za ljepotu

Priču o ljubavi i inovaciji prema ljepoti žene najbolje je čuti u tvornici Afrodita.



- Danas ćemo pokazati sve korake kvalitetne zimske njege i pokazati na koji korak treba obratiti najviše pažnje - rekla je na početku beauty radionice Maša iz Afroditinog tima, pokazujući koliko utjecaja u svakodnevnoj beauty rutini ima hidratacija. Posebno oduševljenje izazvao je inovativni tonik u spreju Clean Up hyaluron i serumi koje je svaka žena mogla odabrati u skladu s vlastitom kožom lica. Beauty rutina je odmah pokazala rezultate, sve su žene zabljesnule posebnim sjajem te bile spremne za istraživane wellness ponude u hotelu.

Grand Hotel Sava Superior ima super wellness program

Grand Hotel Sava Superior ima posebno kreiran wellness program za sve one koji žele ovaj vid relaksacije podignuti na viši nivo. Hotelskim gostima je na raspolaganju uživanje u termalnim kupkama, brojne saune s različitim učincima, ali i ROI spa programi koji mogu biti individualizirani. Ono što oduševljava je činjenica da kad odjenete bademantil s logom Grand Hotela Sava Superior i počnete s odmorom mir vam neće narušiti strani gosti. Kako je wellness za žene posebno na ovom mjestu, dm se pobrinuo da on traje i nakon povratka kod kuće. Svaka žena koja je bila dio programa Women's days by modniALMAnah kući je ponijela dm goodie bag u kojem su se našli proizvodi dm robne marke za Wellness i beauty rutinu u vlastitoj kupaonici.

Pjenušac kao žensko piće

Sjećanje na Rogašku Slatinu produbila je i Enosophia, popularna vinarija iz Slavonije, koja je svaki trenutak ženskog vikenda začinila pjenušcem i pomno odabranim 'ženskim vinom'. Kako otvoriti pjenušac, koju čašu koristiti za serviranje, kako zapravo uživati u ovom vinu, te kako ga sačuvati ako ne popijete sve pokazala je na radionici Milica Jovanović Kustura sljubljujući vina s prekrasno dizajniranim 'tanjurima' restorana Kaiser na kojima su se našle namirnice lokalnih uzgajivača.

Obilazak dvorca Strmol i puhanje stakla

I na kraju točku na 'i' ženskog vikenda stavio je tim koji je s veseljem otvorio vrata dvorca Strmol u obližnjem Rogatecu. Uz obilazak dvorca koji priča priču o povijesti ovog kraja, ali i načinu kako se nekad 'puhalo' staklo posebno je veselje nastalo na radionici izrade vlastite staklene čaše. Nju su vodili Zinka i Ivan, profesorica u Staklarskoj školi u Rogaškoj Slatini i Ivan majstor staklar s radnim iskustvom preko 45 godina. Kako se izrađuje čaša vidjele su žene, nije jednostavna stvar. Potrebna je mirnoća, koncentracija i dobra volja, što su, kako su rekle u šali, sve žene dobile tijekom ovog programa.

