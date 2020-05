Romantika ne umire uz maštu - a ovi parovi su to i dokazali

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prodaja kondoma pala svugdje, a najviše u Italiji i V. Britaniji

Parovi diljem svijeta dokazali su da korona virus ne može ugroziti njihov smisao za romantiku i ljubavne veze.

Sve što je potrebno je malo mašte, a i najmanji prostor može postati mjesto za super večer ako to sami odlučimo, piše Daily Mail. Pogledajte neke od kreativnijih spojeva u izolaciji i pronađite inspiraciju za vlastiti kojim ćete ugodno iznenaditi partnera.

Komičarka Allison Reese iz Chicaga otkrila je kako se oduševila kućnim kinom, zajedno s opcijama za film i vremenima gledanja.

My wife “took” me on a date to the movies. It was stupid cute and VERY expensive. 💜 pic.twitter.com/GiXoPPAGUP — Allison Reese (@monsterreese) April 24, 2020

- Bilo je to jako slatko, pa tko ne bi volio ovakvo iznenađenje od partnera - napisala je.

Dijeleći fotografije na Twitteru, pokazala je sliku koncesijskog štanda zajedno s 'vrlo skupim' poslasticama i pićem u ponudi iz njihove kuhinjske ponude. Ovaj je romantični post dobio preko 250 tisuća lajkova.

Restoran Kamper

Britanski par uživao je u romantičnom doživljaju večere koju su poslužili u obiteljskom kamperu. U prostor su dodali jastuke, vino, svjećice i lampe kako bi uljepšali atmosferu.

Had a lovely date night in the van tonight 😊 pic.twitter.com/euffDGWYU7 — Dolittle Campers (@CampersDolittle) April 22, 2020

Večera na 'prednji pogon' sakupila je preko 12.000 lajkova i komentara na Twitteru.

Kino u dvorištu

Jamie Nedwoh iz Leedsa postavio je kućno kino u dvorište kako bi sa suprugom gledao seriju Afterlife s Netflixa.

Set up a home-made outdoor cinema for the wife and smashed through our first episode of #AfterLife2 as a date night. #lockdownuk 👌🏻 pic.twitter.com/cGBex7QfyR — Jamie Nedwoh (@Eimaj88) April 25, 2020

Napisao je: 'Postavio kućni kino na otvorenom za suprugu i probio se kroz našu prvu epizodu # AfterLife2 kao spoj kakav nismo imali već dugo' te dobio preko 3000 lajkova.

Tečaj slikanja

Katya Jeanne iz St Louisa otkrila je kako je njezin zaručnik za njih dvoje stvorio 'savršenu večer'.

After enjoying our first paint night, we decided to do paint night date night #2! @pinotspalette #virtualpaintnight



Its our new #FridayNight #doubledate routine! Wonder what we will paint next week and who will join us! You can join us from anywhere in the world! 👩‍🎨❤️ pic.twitter.com/xLD3EdrkiA — Katya Jeanne (@KJSchoolPsych) May 2, 2020

Napisala je kako je ovo bio savršen način za okončati jedan vrlo dug tjedan, uz vino i boje.

Kulinarsko natjecanje

George Elrod iz Chicaga organizirao je natjecanje u kuhanju u stilu, stvorivši super atmosferu prigodnom rasvjetom i znakom na vratima.

My boyfriend made me a Chopped inspired date night ✨ pic.twitter.com/XXvrF1sy2F — George Elrod (@XoGossipGeorge) April 25, 2020

Objavio sliku košarica slučajnih sastojaka s kojima je svatko morao stvoriti jedinstven i ukusan obrok, a sakupio je preko 40 tisuća lajkova.

Kad djeca uzmu stvar u svoje ruke

Bryony Mole iz Northamptona podijelila je fotografiju 'al fresco restorana' koji su postavila njihova djeca zajedno s jelovnikom i šankom.

The kids made us a date night... They didn't load the dishwasher but other than that 👌🏼💯 #lockdown #StayHome pic.twitter.com/AoNN0enIgH — Bryony Mole (@BryonyMole) April 23, 2020

'Klinci su sve napravili, jedino što nisu je napunili perilicu, ostalo je sve njihov rad', napisala je uz post koji je dobio preko 3000 lajkova.

