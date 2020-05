Predivna priča: 'Spasila mi je život pa postala moja supruga'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Čudne' stvari u video pozivima koje bismo svi trebali znati...

Neimenovani stariji muškarac opisao je kako je upoznao suprugu, koliko su se voljeli i koliko je utjecala na njega da bude čovjekom kakav je danas. Svoju priču je ispričao na Facebook stranici 'Humans of New York' pod hashtagom #quarantinestories (priče iz karantene). Kaže da mu je njegova Dolores spasila život.

Ovo je njegova ispovijest:

Bio sam samo dijete iz malog gradića u Montani poznatog po kravama, ali bio sam uvjeren da sve znam. Tako sam se porječkao s ocem i završio u zrakoplovstvu. Stacionirali su me u Spokane u Washingtonu.

Nedugo nakon što sam stigao tamo, s prijateljima sam otišao na izlet, na jezero Liberty. Bilo je to lijepo, malo i čisto jezero. Bilo je duboko nešto manje od pet metara, a voda je bila toliko bistra da se vidjelo dno. Počeli smo igrati mali nogomet na plaži kada smo ugledali tri djevojke kako se zabavljaju na plutajućem doku.

Bio je to razlog zašto smo odlučili zaplivati, iako je voda bila zaista hladna. Otprilike na pola puta do tog doka uhvatili su me grčevi u obje noge i počeo sam se utapati. Bio sam siguran da sam gotov.

Kad sam došao svijesti, ležao sam na doku, a jedna od tih djevojaka je zurila u mene. Vidjela je da tonem pa je uskočila u bratov čamac i izvukla me za kosu. Ta djevojka zvala se Dolores. Spasila mi je život u kolovozu 1952. godine, a nastavila me iznova i iznova spašavati naredne 64 godine.

Odgojili smo četvero djece zajedno. Ona ne samo da je bila moja supruga, već i moja mentorica. Bio sam samo momak iz Montane. Pretvorila me u dobrog čovjeka. Njezina osobnost, njezina ljubav - i tu mislim na duboku ljubav - prema meni i djeci, mijenjali su me centimetar po centimetar.

I nikada nije izgubila to srce zbog spašavanja ljudi. Radila je s mladima koji su bili na cesti. Kad god bi netko imao problema, Dolores bi uskočila. Znam da zvuči pomalo kao Wonder Woman - ali bila je to. Bili smo nerazdvojni. Ljudi su nam govorili da smo kao prst i nokat.

Preminula je prije dvije godine. Reći ću vam koji je jedini razlog zašto još živim - jer znam da ću se jednog dana probuditi na nebu i vidjeti moju Dolores kako me još jednom promatra.



