Romantika nisu samo darovi i večere: Posvetite se partneru

Život bez romantike je poput jela bez soli, rekao je jednom netko tko je iskusio jedno i drugo. Zaokupljeni nekim svakidašnjim brigama i obvezama često zaboravimo dodati začin životu uz koji on postaje mnogo ljepšim. Ali kako unijeti malo romantike u vezu, ako partneri nisu prirodno romantični.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Romantika nije samo, kako se najčešće zamišlja, večere uz svijeće, crvene ruže i pisanje pisama... Nije samo riječ o darovima i izlascima, napominju stručnjaci, nego i o tome da smo svjesni partnerovih želja i posljedica kakvo neko naše ponašanje može imati u budućnosti na vezu. Iako je uvriježeno mišljenje da muškarci općenito nisu romantični te da takvi zapravo ne bi trebali ni biti, sve je više i žena koje se u današnjem svijetu sve više ponašaju kao muškarci i nemaju previše sluha za romantiku.

No biološke se datosti, smatra psiholog i profesor na sveučilištu Stanford Phil Zimbardo, mogu prevladati, pa poziva one koji žive vođeni samo željom za uživanjem u sadašnjem trenutku da promijene način gledanja, da se odvaže i izađu u susret željama svojih partnera kako bi osjetili zadovoljstvo potpuna odnosa. Zimbardo poziva sve koji se prepoznaju u tome da najprije osvijeste da je nekome doista stalo do njih i da se stoga vrijedi potruditi i uzvratit nečim lijepim toj osobi.

Prvi je korak potruditi se da izgledate dobro i osjećate se dobro zbog sebe, ali i zbog partnera. Brinući se o sebi, poručujete da se možete brinuti i o drugome te da vam ne treba mama da se brine o vama, nego ravnopravna suputnica ili suputnik. Kad se sudarite sa suprotstavljenim mišljenjem ne reagirajte agresivno ili odmahivanjem, kako ste to možda prije znali, nego strpljivo poslušajte partnerovo mišljenje.

Foto: Dreamstime

Raspravljajte uljudno, mirnim glasom i bez povisivanja tonova, uvažavajući tuđe mišljenje i smirujući nervozu koja se može javiti. I to je naime romantično. Poštujte nelagodu partnerice ili partnera - ne forsirajte da pristanu na nešto što se vama hoće, a njima izazova nelagodu, poput inzistiranja da odete na posljednji kat nebodera gdje je vidikovac ili bungee jumpinga, na primjer.

Razgovarajte otvoreno o tome što biste voljeli i što očekujete jedno od drugoga i onda priuštite partneru nešto od toga što bi htio, možda baš u trenutku kad će partner ili partnerica to najmanje očekivati ili biti nezadovoljan zbog nečega na poslu. Iznenadite partnera ili partnericu tako što ćete ga nakon naporna dana dočekati s posebnim pralinama ili nekom drugom sitnicom u ruci.

Uživajte u tome uz čašu omiljena pića, a možete se ponuditi i lagano mu/ joj izmasirati leđa uz opuštajuću glazbu. I, kažu stručnjaci, partner će vas obožavati iz dana u dan sve više.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: