Rotavirus: Izlazi kroz stolicu djeteta - obavezno prati ruke!

Pod najvećim rizikom od infekcije rotavirusom su mala djeca u dobi od šest mjeseci do dvije godine. Prema nekim procjenama, gotovo svako dijete se zarazi rotavirusom do 5. godine života.

Bolest se manifestira proljevom kojeg karakterizira oštar kiseli miris, povraćanjem i povišenom temperaturom, što zna dovesti do dehidracije, najčešćeg razloga zašto djeca završe u bolnici na infuziji.

Proljevastih stolica zna biti po 20 na dan, a uz povraćanje i visoku temperaturu, vrlo lako dođe do opasnog manjka tekućine i elektrolita u tijelu.

Djeca koja u bolnici leže iz drugih razloga, znaju dobiti infekciju rotavirusom, kao što je bio slučaj 5-mjesečnih blizanaca Ane Treščec (39) iz Zagreba koji su završili u klinici za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević' zbog gripe no tamo su se zarazili rotavirusom.

Slučaj je dospio u javnost kada je objavila fotografije na kojima se, kazala je, vidi da se osoblje bolnice nije brinulo adekvatno o bolesnoj djeci. Nisu im redovito mijenjali pelena pa im je koža postala crvena i oštećena.

Foto: Dreamstime

Ova infekcija je vrlo zarazna

Liječnici kažu da se radi o vrlo zaraznoj bolesti, dovoljne su male količine virusa da dođe do infekcije i pojave prvih simptoma. Virus iz tijela izlazi kroz stolicu i zato je izuzetno važno dobro oprati ruke nakon previjanja bolesnog djeteta ili nakon obavljanja nužde.

Osim preko stolice, virus se širi okolinom i kapljično, a na stvarima, na primjer igračkama ili stolu za previjanje, može poživjeti do dva tjedna.

- Rotavirusi se nalaze u stolici zaraženih ljudi i šire s osobe na osobu prljavim rukama, pelenama, predmetima poput igračaka, stolova za prematanje ili kvaka na vratima. Bolest se često širi unutar obitelji, bolnica i dječjih ustanova - upozoravaju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Simptomi zaraze:

povišena tjelesna temperatura

vodenasti proljev

povraćanje

bolovi u trbuhu

- Proljev i povraćanje mogu trajati tri do osam dana, a to može dovesti do ozbiljne dehidracije. Ako se dehidracija ne liječi, može dovesti do smrti. Na bolest su najosjetljivija djeca do pet godina starosti, a posebno djeca od šest mjeseci do dvije godine - napominju u HZJZ-u.

Stolica zaražene djece je kisela pa vrlo lako može oštetiti dječju kožu ako se pelene ne mijenjaju često.

Foto: Dreamstime

Postoji cjepivo za djecu

Jedina zaštita od infekcije je cijepljenje koje bi trebalo napraviti do 6. mjeseca djetetovog života, a s time se može početi već u dobi od šest tjedana.

Cjepivo sadržava više sojeva rotavirusa, a nakon cijepljenja se izlučuje kroz stolicu narednih 10 dana. Vrhunac je nakon tjedan dana pa roditelji i ostali koji dolaze u kontakt s djetetom u tom periodu, moraju posebno paziti da se ne zaraze. Znači, važno je pojačano prati ruke nakon presvlačenja pelena.

Cijepljenje se posebno preporučuje kod nedonoščadi - djece rođene prerano, prije 33. tjedna.

- Ciklus cijepljenja sastoji se od dvije doze. Prvu dozu moguće je primijeniti od navršenih 6 tjedana života. Razmak između doza mora biti najmanje 4 tjedna. Ciklus cijepljenja preporučljivo je dovršiti prije navršenih 16 tjedana života, ali se mora dovršiti do dobi od 24 tjedna - stoji u uputama za primjenu a cjepiva Rotarix koje se djeci daje oralno.

