FOTO Adventske kućice na Trgu i Kvatriću. Kako vam se sviđaju? Pišu: 'Vagoni, kavezi, zatvor'
Nakon što su prošlog tjedna radnici na Trg bana Jelačića postavili zelene adventske kućice, za vikend su osvanule tamno sive na Trgu Eugena Kvaternika u Zagrebu. Kućice su izazvale veliku pažnju i salvu komentara na društvenim mrežama. One na Trgu, neki su građani nazivali 'kavezima i zatvorom', a one na Kvatriću 'vagonima'. No bilo je i onih koji su ih pohvalili i rekli da će biti prekrasne kada se ukrase božićnim dekorom i zasjaje...