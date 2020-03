Ručak za četveročlanu obitelj: Svaki dan, za manje od 30 kn!

Da biste uspješno spremali ručak za četveročlanu obitelj do 30 kuna, morate planski kupovati. Svi trgovački lanci na tjednoj bazi imaju akcije, pa je time kupnja puno povoljnija. Uvijek je isplativije kupiti, recimo, pet kilograma krumpira nego 1 kg za ručak. Tako smo i mi uzeli vreću od pet kilograma u Intersparu kad mu je cijena bila 12,95 kuna.

Naravno, nećete za jedan ručak potrošiti pet kilograma, ali ćete s tom vrećom isplanirati jelovnike. Tako isto gledate na brašno, luk, jaja i ostale namirnice. Neke od namirnica, poput brašna, mi smo samo jednom koristili u ovim receptima, pa su nam ostala 4 kilograma, s time možete planirati deserte, poput palačinki. Poanta je da vam kila brašna u velikom pakiranju (od 5 kg) dođe 3 kune, a pakiranje od 1 kg brašna ne možete nigdje kupiti po toj cijeni, pa ni na akciji.

Mi smo ukupno potrošili 235,15 kuna, no nismo sve namirnice do kraja iskoristili, pa s ostatkom možemo planirati novi tjedan i dopune.

Svaka kuhinja treba imati sol, papar, ulje, ocat, mljevenu crvenu papriku i slično. To se kupuje jedanput mjesečno, i rjeđe, pa nismo uračunavali u cijene jer se za ručak koristi u prstohvatima i žlicama. Kad proizvodi nisu na akciji, obično su skuplji od 20 do 50 posto. Primjerice, 5 kg luka obično ćete naći po cijeni od 19,99 kn, a glavicu zelene salate za 7,99 kn, dok se na akciji nađe i za 3,99 kn.

Uvijek je bolje kupiti 5 kg krumpira nego samo jedan kilogram za taj dan

Uobičajena cijena zadnje pileće četvrti je oko 25 kn/kg. Na akciji se kreće od 11,99 do 18,99 kuna. Kiseli kupus inače košta 5,99 kuna (pola kilograma), negdje je i kunu skuplji, a na akciji ćete ga naći z 3,99 kn. Najpovoljniji do sada je bio 2,99 kn. Kelj pupčar inače košta skoro deset kuna pola kile, a na akciji je 5,99 kn.

Konzerva graha od 800 grama inače stoji 10,99 kn, a mi smo ga kupili po cijeni od 5,99 kn. Zamrznuto povrće kreće se do 12 kuna 400 grama, a mi smo ga kupili kad je cijena bila 4,49 kuna. Svinjski but je inače 39,99 kn/kg, nekad i više, a mi smo ga pronašli po 27,99 kn. Nije svaka akcija uistinu akcija, a to shvatite kad redovito pratite cijene.

No akcijske cijene se vraćaju i zbog toga je bitno da jelovnike prilagođavate proizvodima kad su povoljni, a ne da ručak isplanirate pa potom idete u šoping. Naravno, to vrijedi samo ako želite uštedjeti. Ne treba gajiti iluziju da ovakva planirana kupnja i kuhanje ne oduzimaju vrijeme, no ako svaki tjedan odvojite sat vremena da odaberete proizvode i isplanirate jelovnik s jednostavnim jelima, sigurno ste višestruko na dobitku.

1. dan: Krumpir-gulaš sa svinjskim mesom i povrćem (cijena 28,81)

Foto: Anamarija Burazer/24sata

SASTOJCI: 1/2 kg luka, 1/2 kg svinjskog buta, 1 kg krumpira, 400 g zamrznutog miješanog povrća (grašak i mrkva), 500 mg rajčice pire, 6 graham peciva, žlica ulja

PRIPREMA: Na žlici ulja dinstati luk. Kad porumeni, dodaje se svinjski but narezan na kockice. Lagano polijevati vodom dok meso ne omekša. Dodati krumpir narezan na kockice, zamrznuto povrće, grašak i mrkvu. Doliti vode da se prekriju sastojci i kuhati dok krumpir ne omekša, odnosno dok se ne skuha. Potom dodati pire od rajčice i žličicu šećera da se ubije kiselost. Kuhati još desetak minuta i na kraju začiniti. Po želji na kraju posuti peršinom.

2. dan: Umak od mljevene junetine s palentom (cijena 28,22 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 1/2 kg luka, 450 g mljevene junetine, 500 mg rajčice pire, 1/2 kg palente, žlica ulja, glavica Iceberg salate

PRIPREMA: Na žlici ulja dinstati sitno narezani luk. Kad porumeni, dodati mljevenu junetinu. Meso prepržiti i dodati vode tek toliko da prekrije meso. Kad je meso kuhano, dodati rajčicu pire, žličicu šećera i kuhati još desetak minuta. Na kraju začiniti, odnosno posoliti te po želji dodati peršina. U posoljenu zagrijanu vodu dodati žgance te miješati dok se ne skuhaju. Potom ih izliti na pladanj da se ohlade i po želji ih rezati u oblike. Možete koristiti module za suhe kolače (veći je gušt tako ih konzumirati). Salatu oprati, narezati i začiniti po želji.

3. dan: Dinstani kiseli kupus, restani krumpir i svinjski odresci na grillu (28,07 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 1/2 kg luka, 1/2 kg narezanoga kiseloga kupusa, 1 kg krumpira, 1/2 kg svinjskog buta, žlica ulja, prstohvat mljevene crvene paprike (ako imate), 800 g graha za salatu (može i konzerva), 1/2 kg luka

PRIPREMA: Na žlici ulja ili masti dinstati sitno narezani luk. Kad porumeni, dodaje se sitno rezani kupus. Prepržiti ga na luku. Potom ga treba zaliti vodom i kuhati dok ne omekša i dok voda ne ispari. Staviti zatim malo crvene mljevene paprike i sve to kratko prodinstati. Skuhati krumpir u kori. Dok se on kuha, u tavi dinstati pola kilograma narezanog luka. Kad je krumpir kuhan, očistiti ga i narezati na ploške te dodati na dinstani luk. Posoliti i promiješati. Na grill tavi ispeći svinjske odreske. Pred kraj ih začiniti te lagano poprskati vodom jer tako puste umak, te ih njime politi prilikom serviranja. Grah procijediti i isprati nakon vađenja iz konzerve. Dodati mu narezani luk te začiniti s malo ulja, octa, soli i papra.

4. dan: Panirani otkošteni batak i zabatak s pečenim povrćem (cijena: 29,80 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 1 kg pilećih bataka i zabataka, 250 g krušnih mrvica, 3 jaja, 500 g kelja pupčara, mrkva, 1 kg krumpira, 1 kg svježeg kupusa

PRIPREMA: Pileće batke i zabatke otkostiti. Potom ih posoliti te ispanirati u jajetu i krušnim mrvicama te pohati. Prokuhati kelj pupčar. Narezati krumpir, mrkvu i prokuhani kelj te sve zajedno skuhati. Kad povrće omekani, znači da je gotovo. Na kraju ga začiniti solju i lagano preliti uljem. Svježi kupus treba naribati i posoliti. Kad pusti sok, treba ga dobro istisnuti te na kraju začiniti sa soli, malo ulja i octom.

5. dan: Salata od tune, tjestenine i vrhnja (29,54 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 2 konzerve tune (370 g), 500 g tjestenine, 2 vrhnja, 2 jajeta, glavica zelene salate (29,54 kn)

PRIPREMA: U slanoj voli skuhati tjesteninu al' dente. Kad je kuhana, treba je procijediti. Dodati konzerviranu tunu, dva vrhnja, malo soli. Skuhati jaja te ih narezati na kockice i dodati u tjesteninu i tunu. Sve lagano promiješati. Salatu oprati, narezati i začiniti po želji.

6. dan: Pileći karabat i boca u saftu od povrća s valjušcima (29,35 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 1 kg piletine, 400 g zamrznuto miješano povrće (grašak i mrkva), 1 kg krumpira, 1 kg brašna, 1 crvena paprika, 1 jaje , 1/2 kg luka, 1 kg crvenoga kupusa

PRIPREMA: Saft: Prepržiti luk na malo ulja da porumeni. Dodati narezanu crvenu papriku. Na tome prepržiti piletinu te dodati zamrznuto povrće. Lagano sve prodinstati. Po želji dodati dvije žlice rajčica pirea. Valjušci: Skuhati krumpir u kori. Na drvenu dasku (ili radnu plohu) staviti brašno, krumpir koji ste očistili i zgnječili vilicom ili aparatom, dodati jedno jaje u sredinu, posoliti i umijesiti tijesto. Miješate dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Potom dio po dio tijesta razvući u duge “kobasice” te ih rezati na komadiće, od kojih u rukama radite valjuške. Za to vrijeme staviti kuhati vodu s malo ulja i soli. Kad voda zakipi, staviti valjuške u vruću vodu. Gotovi su kad isplivaju na površinu. Ulje u vodi vam služi da se valjušci ne zalijepe pri kuhanju. Ako vam bude previše valjušaka, višak sirovih zamrznite. Svježi kupus treba naribati i posoliti. Kad pusti sok, treba ga dobro istisnuti te na kraju začiniti sa soli, malo ulja i octom. Inače, puno je bolje ako se napravi dan prije jer više omekša.

7. dan: Zapečena tjestenina s mljevenim mesom cijena (29,16 kn)

Foto: Anamarija Burazer/24sata SASTOJCI: 450 g mljevenog miješanog mesa, 500 g tjestenine, 2 vrhnja, 3 jajeta, 1 kg svježega kupusa

PRIPREMA: U vrućoj posoljenoj vodi s malo ulja skuhati tjesteninu. Ne smijete je prekuhati nego treba biti al' dente. Kad je kuhana, treba je procijediti. Na malo ulja prepržiti mljeveno meso i začiniti po želji. U lim za pečenje složiti red tjestenine, red pripremljenog mesa, red tjestenine i na kraju sve zaliti pomiješanim vrhnjem i jajima. Sve zajedno zapeći na 200 stupnjeva 20 minuta u pećnici. Salatu od svježega kupusa treba naribati i posoliti. Kad pusti sok, treba ga dobro istisnuti te na kraju začiniti sa soli, malo ulja i octom.

Popis za kupnju i cijene:

krumpir 5 kg 12,95 kn

tuna konzerva (185 g) 6,99 kn

(2 kom = 13,98 kn)

konzerva graha 800 g 5,49 kn

crveni kupus 1 kg 2,99 kn

zamrznuto povrće 400 g 4,49 kn

(2 kom = 8,98)

salata Iceberg 5,99 kn

mrkva 1 kg 3,49 kn

pileći batak i zabatak 1 kg 11,99 kn

1 crvena paprika 1,80 kn

graham pecivo (4) 3,54 kn

palenta 500 g 2,99 kn

krušne mrvice 500 g 4,20 kn

10 jaja 7,99 kn

pileći batak i zabatak 1 kg 12,99 kn

svinjski but 1 kg 27,99 kn

rajčica pire 500 g 2,69 kn

(2 kom =5,38 kn)

kelj pupčar 500 g 5,99 kn

juneće mljeveno meso 450 g 15,55 kn

miješano mljeveno meso 450 g 14,99 kn

kiselo vrhnje 2,99 kn

(4 kom = 11,96)

pileća zadnja četvrt 1 kg12,99 kn

luk 5 kg 9,99 kn

svježi kupus 1 kg 1,99 kn

(2 kg = 3,98)

tjestenina 500 g 3,99 kn

kiseli kupus 500 g 3,99 kn

zelena salata po komadu 3,99 kn

brašno 5 kg 14,99 kn

_______________________________________

Ukupno: 235,15 kn