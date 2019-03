Rugaju joj se zbog madeža na tijelu, a ona je zbilja prekrasna

Zlostavljanje i izrugivanje trpi još od djetinjstva, no Yulianna Yussef (25) iz Varšave u Poljskoj ne misli se više nikad zbog toga skrivati. Ona svoje madeže ponosno pokazuje. Yulianna ima kongenitalne melanocitne lezije (CMN) - veliki dio tijela prekriven joj je madežima.

Kaže da joj je dugo trebalo da se oporavi od silnih zločestih komentara na koje je nailazila kroz život te da se napokon osjeća lijepom i seksepilnom. Pomogli su joj, priznaje, u tome i mnogobrojni komentari dragih ljudi na Instagramu koji su joj napisali da je predivna.

- Želim biti sretna, zdrava i osjećati se lijepo, samouvjerena i seksi u svojoj koži, i sada to jesam. No, bio je dug put do toga - rekla je.

Prisjetila se kako do osme godine života nije obraćala pažnju na svoje madeže niti je mislila da je puno drugačija od ostale djece. Tada je počela primjećivati da ljudi bulje u nju. Bilo je i vrlo ograničenih roditelja koji svojoj djeci nisu dopuštali igrati se s njom, kao da je zarazna.

Vrhunac vršnjačkog nasilja doživjela je sa 14 godina. Rugali su je, uspoređivali sa dalmatinerom, žirafom, kravom. Neki su joj govorili da je prljava, a drugi dijelili 'dobronamjerne' savjete da to ukloni 'jer inače je lijepa djevojka, a ovako je neće nitko voljeti'.

- Već sam i sama vjerovala u to da me niti jedan dečko neće pozvati van obzirom da imaju mnoštvo 'normalnih' djevojaka na izbor. Nakon godina skrivanja, mržnje prema sebi i straha od ljudi, mislila sam da je ovo jedini način za podizanje samopouzdanja, jednostavno ih ponosno pokazivati, jer oni su dio nje, i to je tako - dodala je.

Nakon te odluke, prestala se skrivati i počela ponosno objavljivati svoje fotografije na društvenim mrežama. Na Instagramu već ima oko 100.000 sljedbenika koji je podržavaju, dive se njezinoj hrabrosti i u njoj vide inspiraciju.

Oko jedan posto djece rađa se sa ovakvom dijagnozom, međutim opseg kože na kojima se madeži pojave uglavnom je manji nego kod Yulianne. Ponekad mogu biti dlakavi. Najčešće ne uzrokuju nikakve komplikacije, no postoji manji rizik od razvoja melanoma, prenosi Daily Mail.