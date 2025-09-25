NEOPISIVO LIJEPE!
Rujan je idealno vrijeme: Evo koje trajnice treba sada posaditi
Rujan je idealno vrijeme za sadnju trajnica jer je tlo još toplo, a korijenje može dobro zaživjeti prije zime. Trajnice koje posadite sada donijet će brzo jesensko cvjetanje ili pripremiti vrt za proljeće
Rujan je savršeno vrijeme da iskoristite blago vrijeme u svoju korist i posadite omiljene trajnice.
- Tlo je još uvijek toplo, noći postaju svježije, a korijenje dobiva prednost prije dolaska zime - kaže vrtna savjetnica i kreatorica sadržaja Ashleigh Byrne.
Možete posaditi trajnice koje će odmah unijeti jesenske boje u vrt ili unaprijed pripremiti rani proljetni vrt. Byrne preporučuje birati trajnice koje se lako sade i zahtijevaju malo održavanja. - Ne bojte se ako njihov rast tijekom zime uspori – na proljeće će ponovno izrasti - dodaje Byrne.
Spremni provesti jesenske dane sijući sjeme i sadeći cvijeće? Evo 10 trajnica koje biste trebali posaditi u rujnu.
| Foto: 123RF
BOŽURI Botanički naziv: Peonia vrste,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Vlažno, dobro drenirano, bogato hranjivim tvarima,
pH tla: Blago kiselo do neutralno (6,5–7,0) -
Sadite božure s golim korijenjem krajem rujna kako bi im se korijenje stiglo razviti prije nego što stignu zimske hladnoće. Ove grmolike trajnice izniknut će u proljeće i ukrasiti vaš vrt raskošnim cvjetovima do lipnja.
| Foto: Canva
EHINACEJA Botanički naziv: Echinacea,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Dobro drenirano, glinasto, bogato organskom tvari, ilovasto, pjeskovito,
pH tla: Neutralno (6,0–8,0) -
Živopisni ljubičasti cvjetovi echinacee čest su prizor u prirodnim vrtovima od sredine ljeta do rane jeseni, a možete ih posaditi u rujnu kako biste osigurali boje koje će se vraćati i sljedeće godine. „Echinacea je san za oprašivače,” kaže Byrne. „Voli puno sunca i gotovo da ne zahtijeva njegu. Obožavam ih koristiti u cvjetnim aranžmanima.”
| Foto: Canva
KRIZANTEME Botanički naziv: Chrysanthemum spp.,
Izloženost suncu: Puno sunce,
Vrsta tla: Vlažno, dobro drenirano,
pH tla: Neutralno do kiselo (5,8–6,8) -
Krizanteme se često smatraju jesenskim jednogodišnjim biljkama koje se svake godine kupuju u teglama, no postoje i višegodišnje sorte koje su otporne i vraćaju se iz godine u godinu. Sade se u rujnu, baš kao i one neotporne, a sljedeće jeseni pružit će raskošne i šarene cvjetove.
| Foto: Canva
ŠAFRAN Botanički naziv: Crocus spp.,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Pjeskovito, dobro drenirano,
pH tla: Kiselo do neutralno (6,0–7,0) -
Kraj rujna do listopada idealno je vrijeme za sadnju lukovica šafrana ako želite nalet živih boja upravo kad vas zimska sivila počnu zamarati. Hladnoća tijekom zime potaknut će lukovice na mirovanje, a kao rezultat možete očekivati šarene cvjetove već u veljači.
| Foto: Canva
CRNOOKA SUZANA Botanički naziv: Rudbeckia hirta, R. fulgida
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena
Vrsta tla: Tlo prosječne plodnosti, dobro drenirano
pH tla: Kiselo (5,5–6,5)
Crnooke suzane cvatu mjesecima – od ljeta do jeseni – ali ih i dalje možete saditi u rujnu kako biste dodali boje koje će trajati cijelu jesen. Byrne objašnjava: „Ovi jarko zlatni cvjetovi svakom će vrtu dati pravi jesenski ugođaj. Kad ih sadite u rujnu, ostavite dovoljno prostora za protok zraka i redovito uklanjajte ocvale cvjetove kako biste produžili sezonu cvatnje.”
| Foto: Canva
STOLISNIK Botanički naziv: Achillea spp.,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Suho do umjereno vlažno, dobro drenirano, siromašno,
pH tla: Neutralno do blago alkalno (6,0–7,5) -
Najbolje vrijeme za sadnju stolisnika je dva mjeseca prije prvog mraza, pa ako očekujete zahlađenje krajem studenog ili u prosincu, rujan je idealan za sadnju. „Stolisnik je nezahtjevna, višegodišnja biljka otporna na srne, s prekrasnim cvjetovima,“ kaže Byrne. „Ne zaboravite podrezati ocvale cvjetne stapke kako biste potaknuli novi rast.“
| Foto: Canva
NARCISE Botanički naziv: Narcissus,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Prosječno, dobro drenirano,
pH tla: Blago kiselo do neutralno (6,0–7,0) -
Narcise trebaju zimu kako bi se pripremile za svoj briljantni proljetni cvat, a sadnja krajem rujna idealno je vrijeme za to. Posadite lukovice prije prvog mraza i prekrijte ih malčem kako bi bile spremne za svoju dugu zimsku hibernaciju.
| Foto: Canva
ČUVARKUĆA Botanički naziv: Hylotelephium spectabile
Izloženost suncu: Puno sunce
Vrsta tla: Prosječno do siromašno, suho do umjereno vlažno, dobro drenirano
pH tla: Kiselo do alkalno (6,0–8,0)
Ako ne želiš provoditi sate u održavanju vrta, tada je čuvarkuća (ili sedum) pravi cvijet za tebe. Ova sukulentna biljka, privlačna oprašivačima, može se saditi u rujnu, pod uvjetom da do prvog mraza ima dovoljno vremena da razvije korijenov sustav. Byrne kaže: „Posadi čuvarkuću na osunčanom mjestu i gledaj kako se svake godine sve više širi. Ima skulpturalan izgled, a ružičasti cvjetni grozdovi izgledat će zapanjujuće u tvom vrtu ili cvjetnom aranžmanu.“
| Foto: Canva
ŽUTI CVIJET Botanički naziv: Coreopsis tinctoria,
Izloženost suncu: Puno sunce,
Vrsta tla: Suho do umjereno vlažno, dobro drenirano, siromašno do prosječne plodnosti,
pH tla: Blago kiselo do neutralno (6,0–7,5) -
Za veselo cvijeće koje će procvjetati u jesen, a zatim ponovno unijeti boju u vaš vrt sljedećeg ljeta, posadite coreopsisu – otpornu trajnica koja dolazi u raznim živopisnim nijansama. „Coreopsis dolazi u raznim bojama i unosi dozu razigranosti u vrt. Otporna je na sušu i uspijeva uz minimalnu njegu,“ kaže Byrne. „Preporučujem da redovito uklanjate ocvale cvjetove kako biste potaknuli novi rast.“
| Foto: Canva
JANJEĆE UHO Botanički naziv: Stachys byzantina,
Izloženost suncu: Puno sunce do polusjena,
Vrsta tla: Prosječno, dobro drenirano,
pH tla: Kiselo do blago alkalno (6,0–7,8) -
Janjeće uho dodaje nježan zeleni, baršunasti dojam svakom vrtu, a na jugu i u USDA zonama 7–9 često se može uzgajati kao zimzelena biljka. Možete ga posaditi u rujnu kako bi preko zime razvilo korijenje. „Obožavam dodavati janjeće uho u svaki vrt zbog teksture koju unosi u prostor,“ kaže Byrne. „Posadite ga na puno sunca kako bi najbolje uspjelo. Budući da se ponaša kao pokrivač tla, svakako ga posadite na mjesto gdje se može širiti.“
| Foto: msn