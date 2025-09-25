Rujan je idealno vrijeme: Evo koje trajnice treba sada posaditi

Rujan je savršeno vrijeme da iskoristite blago vrijeme u svoju korist i posadite omiljene trajnice. - Tlo je još uvijek toplo, noći postaju svježije, a korijenje dobiva prednost prije dolaska zime - kaže vrtna savjetnica i kreatorica sadržaja Ashleigh Byrne. Možete posaditi trajnice koje će odmah unijeti jesenske boje u vrt ili unaprijed pripremiti rani proljetni vrt. Byrne preporučuje birati trajnice koje se lako sade i zahtijevaju malo održavanja. - Ne bojte se ako njihov rast tijekom zime uspori – na proljeće će ponovno izrasti - dodaje Byrne. Spremni provesti jesenske dane sijući sjeme i sadeći cvijeće? Evo 10 trajnica koje biste trebali posaditi u rujnu. | Foto: 123RF