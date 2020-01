Ruke ti se tresu kao u starice? Možda je kofein, možda alkohol

Većina ljudi se povremeno susretne s podrhtavanjem ruku, pri čemu uzrok najčešće nije ništa opasno. No taj simptom može upućivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme, pa treba povesti računa ako se učestalo ponavlja ili pogoršava, kaže Katerina Markopoulou, neurologinja i specijalistica za poremećaje kretanja na Sveučilišnom neuroznanstvenom institutu NorthShore.

To, među ostalim, uključuje motorni korteks u frontalnim režnjevima mozga, bazalne ganglije (strukture duboko u mozgu) i moždano deblo (vezu između mozga i kičmene moždine), objašnjava.

Evo nekoliko mogućih uzroka za tremor ruku koje je istaknula ta znanstvenica.

Previše kofeina

Prekomjeran unos kofeina može biti uzrok tremora ruku dok pokušavate složiti papire na stolu, ili držati čašu. Američka Agencija za hranu i lijekove utvrdila je da je prihvatljivo do 400 mg kofeina na dan, što je količina kofeina koja se nalazi u 4 do 5 šalica kave. Sve iznad toga može biti odgovorno za pojavu tremora, no povećat će i rizik od nervoze, nesanice, tjeskobe i ubrzanih otkucaja srca.

Hipertireoza

Štitnjača pomaže u kontroli mnogih funkcija, od srca, probave, metabolizma i brojnih drugih. Kada radi ubrzano, cijelo tijelo se ubrzava. Uz brže lupanje srca, ubrzani nenamjerni gubitak težine, možete primijetiti i drhtanje ruku, kažu stručnjaci Klinike Mayo. Jednostavan test hormona u krvi pokazat će je li to uzrok, a ako jest, vrlo je važno što prije započeti s terapijom.

Nuspojava lijekova

Mnogi lijekovi mogu izazvati to da mozak šalje pogrešnu poruku mišićima, uključujući antidepresive, lijekove za krvni tlak i lijekove za astmu, kao i neprikladne doze lijekova za štitnjaču. Ako vam se čini da se to može povezati, porazgovarajte s liječnikom o prilagodbi terapije.

Ovisnost o alkoholu

Drhtanje ruku može biti simptom pretjerane konzumacije alkohola, ali i ovisnosti o alkoholu ako ste započeli s procesom odvikavanja. Alkohol mijenja kemiju u mozgu i prisiljava tijelo da radi ubrzano. Kod odvikavanja, tremor ruku može se javiti između 24 i 48 sati od posljednjeg pića, pa potrajati i do pet dana.

Poremećaj živčanog sustava

To može biti esencijalni tremor, koji uzrokuje nevoljno i ritmičko drhtanje i često je genetski uvjetovano, kažu stručnjaci Mayo klinike. Najčešće se javlja kao tremor ruku, što se vidi kod svakodnevnih aktivnosti, kao što je, na primjer, držanje čaše u ruci. .

Trovanje živom

Trovanje živom je rijetko, ali može biti uzrokom tremora ruku. Ako ste dugotrajno izloženi dovoljnoj količini žive, može izazvati i druge ozbiljne simptome, od problema pri hodanju, oslabjelog pamćenja, pa sve do sljepoće.

Anksiozni poremećaj

Kad se ljudi s tjeskobom povezanom s društvenim odnosima suoče s nekim stresnim situacijama (poput govora u javnosti ili susreta s nekim važnim ljudima), to može dovesti do tremora ruku. Riječ je o problemu koji pogađa sve više ljudi.

Stres ili nedostatak sna

Nedostatak sna ili preopterećenost obavezama mogu dovesti do tremora ruku. Promijenite navike vezano uz odlazak na spavanje kako biste osigurali dovoljno vremena za san i naučite se nositi sa stresom. Pomoći će neka tehnika opuštanja i meditacije. .

Parkinsonova bolest

Kad ljudi primijete da im se ruke tresu, često odmah posumnjaju na Parkinsonovu bolest. To može biti uzrok tremora dok se odmarate i dok ste mirni. Može se pojaviti samostalno ili u kombinaciji s drugim znakovima, kao što su ukočenost, usporeno kretanje ili problemi s ravnotežom, kaže dr. Markopoulou. No to je samo jedan od desetak iznenađujućih uzroka.

Što trebamo učiniti?

Ako znate da je mogući uzrok previše kofeina, nedostatak sna, ili su to neki lijekovi, prilagodite navike, odnosno porazgovarajte s liječnikom o promjeni terapije. No ako niste sigurni koji je mogući uzrok, nastojte zapisati kada se tremor najčešće javlja, u kojim situacijama i koliko traje, te posjetite neurologa, pogotovo ako se stanje s vremenom pogoršava, kaže dr. Markopoulou. Neurolog može preporučiti magnetsku rezonancu, koja pomaže da se isključe moždani udar ili tumor u određenim dijelovima mozga. Drugi korak je provjeriti nije li u pitanju Parkinsonova bolest, pa vas liječnik može uputiti na skeniranje mozga.

