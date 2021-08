Pišete li malim ili velikim slovima?

Ekstroverti snažne osobnosti skloni su pisati velikim slovima, dok malim slovima pišu sramežljivi, introvertni tipovi ljudi. Rukopis u kojem su slova prosječne veličine otkriva čovjeka koji ima snažnu sposobnost fokusiranja i koncentracije, a to su skrivene prednosti introvertnih ljudi.

Koliki su razmaci među riječima?

Ljudi koji ostavljaju velike razmake među riječima vole uživati u slobodi i neovisnosti. Oni kojima su riječi stisnute rado se druže s drugima.

Postoje i oni koji riječi doslovce naguraju jednu uz drugu, a to otkriva kako su nametljivi i vole biti tamo gdje je mnoštvo ljudi, u gužvama.

Tanko ili debelo?

Riječi napisane jakim pritiskom mogu otkriti da je čovjek napet i ljut. One na papiru izgledaju debelo napisano. Umjereno jak pritisak olovke na papir govori da se tu radi o predanom tipu osobnosti.

Mekani pritisak otkriva suosjećajnu i osjetljivu dušu, a moguće je i da joj nedostaje živahnosti, prema nacionalnom istraživanju Pen kompanije. To, također, može biti znak nevjerojatne empatije.

Koliko je točka udaljena od slova "i"?

Ako je točka visoko iznad slova "i", tada se radi o pojedincu bujne mašte dok točka vrlo blizu slova "i" otkriva organiziranog čovjeka sklonog detaljima.

Ukoliko je točka na tom slovu malo ulijevo, tada to otkriva nekoga tko voli odugovlačiti. Ljudi koji umjesto točke stave kružić iznad slova "i" imaju vrlo razigranu i pomalo djetinjastu osobnost.

Koliko je potpis čitljiv?

Lako čitljiv potpis znak je osjećaja udobnosti u vlastitoj koži. Potpis koji je teško pročitati otkriva da pojedinac jako cijeni vlastitu privatnost ili da se radi o čovjeku kojeg je teško pročitati.

Pišete li udesno ili ulijevo?

Smjer kosine slova koji u nečijem rukopisu ide na desnu stranu, otkriva čovjeka koji voli upoznavati nove ljude i raditi s njima. Nagib na lijevu stranu ukazuje na zatvorenu ličnost rezerviranu prema dugima i sklonu promatranju vlastite svijesti.

Kako izgleda slovo "t"?

Oni koji stavljaju dugu vodoravnu liniju dok pišu malo slovo "t" vjerojatno su odlučni i entuzijastični, možda čak i pomalo tvrdoglavi. Kratka vodoravna linija može ukazivati na pomalo lijenu osobnost. Također, nije svejedno na kojoj visini je ta linija.

Ako je visoko, to otkriva čovjeka s velikim ciljevima u životu. Ukoliko je linija nisko, to pokazuje da je netko skloniji malim ciljevima do kojih je lakše doći.

Kako izgleda slovo "I"?

Ljudi koji malo slovo "l" pišu širokom petljom, su opušteni i spontani, dok uska petlja otkriva kako se netko možda dosta ograničava u životu.

Kako izgleda slovo "o"?

Ako je linija tog slova uglavnom zatvorena, tada to otkriva introvertnog čovjeka koji se teže otvara drugima. Ukoliko je ta linija uglavnom prekinuta, odnosno krug nije potpuno zatvoren, tada to otkriva druželjubivog čovjeka.

Kako izgleda slovo "e"?

Ljudi kojima je slovo "e" usko vjerojatno su skeptični i pomalo neosjetljivi na emocije. Oni koji to slovo pišu široko mogli bi biti otvoreniji, skloniji iskušati nove stvari.

Jesu li slova šiljasta ili zaobljena?

Šiljastija slova znak su inteligencije, ali i mogućeg zadržavanja agresije u sebi. Zaobljenija slova otkrivaju kreativnog čovjeka sklonog umjetnosti.

Koliko su slova udaljena?

Ako su slova u riječima povezana, odnosno blizu su jedno do drugoga, to pokazuje da razmišljate logično i većinu odluka temeljite na činjenicama i iskustvu. Ljudi koji slova pišu s većim razmakom su maštoviti, impulzivni i temelje svoje odluke na intuiciji.

Rukopis koji možda otkriva lažljivca

Ako se smjer slova tijekom pisanja naglo promijeni, postoji dobra šansa da netko ne govori istinu. Na primjer, početak teksta je pisan sa slovima nagnutim na lijevu stranu pa se u jednom dijelu teksta taj smjer promijeni na desno, prenosi Reader's Digest.

Interpunkcijski znakovi

Prekomjerno korištenje interpunkcijskih znakove, na primjer, po nekoliko uskličnika, ukazuje da je riječ o izrazito emotivnoj ličnosti. Međutim, to može biti i znak opsesivne osobnosti.

I brzina kojom se piše je bitna

Ljudi koji pišu brzo vjerojatno su po prirodi malo nestrpljivi i ne vole trošiti svoje vrijeme uzalud. Oni koji pišu polako su samouvjereni i metodični.

Jedan od ranijih simptoma Parkinsonove bolesti je upravo promjena u izgledu rukopisa koji postaje sitan i stisnut.

- Sićušni rukopis, poznat i kao mikrografija, često je jedan od ranih simptoma bolesti. Iznenadna promjena u sitan rukopis zna biti signal da osoba počinje teško kontrolirati kretanje ruke. Naime, ova bolest utječe na mozak na način koji može dovesti do toga da su pokreti sporiji i manji od normalnih - kaže dr. James Beck, glavni znanstveni direktor Parkinsonove zaklade 'Best Life'.

- Postoji mnoštvo vježbi koje pomažu učiniti pisanje jasnijim za čitanje. Parkinsonova zaklada predlaže vježbanje većeg rukopisa na jednom listu papira svaki dan, korištenje papira s ocrtanim linija, pravljenje češćih pauza i uspravno sjedenje za stolom. Sve su to male stvari koje bi mogle pomoći kod mikrografije - dodao je, a prenosi msn.com.

Zašto liječnici imaju rukopis koji je teško pročitati?

Koliko puta vam se dogodilo da odlazite od liječnika s receptom ili dijagnozom i nikako ne možete pročitati što je napisao jer imaju vrlo nečitak, neuredan rukopis? Neki liječnici čak priznaju kako su tijekom školskih dana imali lijep rukopis, ali nešto se u međuvremenu promijenilo.

- Znam da drugi ljudi imaju problema s dešifriranjem mojih bilješki. U školi sam osvojila nagradu za lijepo pisanje, a sad mi je rukopis potpuno nečitak - priznala je liječnica Ruth Brocato.

Razlog tome je, tvrde stručnjaci, previše posla koji liječnici obavljaju. Puno je pacijenata, dugi su radni sati, puno je pisanja...

- Rukopis liječnika se pogoršava tijekom dana jer se mali mišići u rukama umore - objašnjava liječnik Asher Goldstein i dodaje da je lijep rukopis zadnje o čemu vode brigu pored svega što prođu u svome poslu.

Liječnici su stalno u nekoj žurbi. Kada bi mogli odvojiti sat vremena za svakog pacijenta, umjesto 15-ak minuta i malo usporiti radni ritam, tada bi se to pozitivno odrazilo i na njihovom rukopisu.

Osim toga, žargon kojim se liječnici koriste te stručni nazivi često su pacijentima potpuno nerazumljivi pa kada se to spoji s neurednim rukopisom, nije čudno što se zapitamo "Pa kako to itko može dešifrirati?".

Bilo je i žrtava zbog lošeg rukopisa.

Zabilježeni su slučajevi kada su pacijenti izgubili živote zbog nečitkog rukopisa liječnika. Prema jednom izvješću iz 2006. godine, godišnje umre više od 7000 ljudi zbog medicinskih pogrešaka uzrokovanih nečitljivim rukopisom.

To je jedan od razloga zašto se sve više liječnika okreće elektroničkim medicinskim dokumentima, jer je to način da se takve tragedije izbjegnu.